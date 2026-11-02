El senador Chris Murphy sufrió un ACV y quedó internado en Baltimore

El senador demócrata por Connecticut, de 53 años, sufrió un accidente cerebrovascular el sábado mientras asistía a un partido de hockey de su hijo. Su equipo informó que fue trasladado al Hospital Johns Hopkins de Baltimore y que los médicos esperan una recuperación completa. (Fuente: CBS New York)

Guardar

El senador demócrata Chris Murphy, de Connecticut, sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) el sábado y quedó hospitalizado en el Hospital Johns Hopkins, en Baltimore. El legislador, de 53 años, está despierto y alerta; su equipo médico se mostró alentado por su evolución.

La jefa de gabinete del senador, Allison Herwitt, confirmó la situación en un comunicado difundido el domingo. “Los médicos están alentados por su evolución, está despierto y alerta, y somos optimistas de que logrará una recuperación completa”, declaró Herwitt, de acuerdo con ABC News.

PUBLICIDAD

El senador demócrata Chris Murphy permanece hospitalizado en Johns Hopkins tras sufrir un accidente cerebrovascular. (REUTERS/Eric Lee)

Qué se sabe sobre el ACV que sufrió Chris Murphy

El sábado por la tarde, Murphy sintió entumecimiento en un brazo mientras seguía el partido de hockey de su hijo. Un hospital local recibió al senador, determinó el diagnóstico y lo derivó a Johns Hopkins para seguimiento especializado.

La edad de Murphy llama la atención desde el punto de vista clínico. El neurólogo vascular Jason Matthew, de Stony Brook Medicine, explicó en un informe de CBS que en la última década aumentaron los accidentes cerebrovasculares en personas de entre 45 y 55 años.

La jefa de gabinete Allison Herwitt informó que el equipo médico prevé una recuperación completa del legislador.

“Es un misterio en el mundo médico”, afirmó Matthew. El especialista precisó que los factores de riesgo sobre los que sí es posible actuar incluyen la hipertensión, la diabetes y el colesterol alto, aunque subrayó que las causas del aumento en esta franja etaria aún no tienen una explicación clara.

PUBLICIDAD

El estado de salud del senador de Connecticut

Desde su traslado a Johns Hopkins, Murphy responde bien al tratamiento, según la declaración oficial de su despacho. Su equipo político anticipó una recuperación plena; sin embargo, no trascendieron detalles sobre su condición clínica ni sobre el tratamiento específico.

Murphy representa a Connecticut en el Senado de Estados Unidos desde 2013. En 2024 obtuvo su tercer mandato y algunos referentes del Partido Demócrata lo mencionan como posible candidato presidencial para 2028.

El contexto político: Murphy apoyaba a los demócratas antes del ACV

El senador no figura en la boleta de las elecciones legislativas del martes, pero llevaba semanas de intensa actividad electoral en todo el país, con apariciones en apoyo a candidatos demócratas que compiten por bancas en la Cámara de Representantes y el Senado.

PUBLICIDAD

El senador Chris Murphy difunde un mensaje sobre una actividad de campaña electoral realizada junto al gobernador Ned Lamont en Fairfield, Connecticut. (X/@ChrisMurphyCT)

El viernes publicó en sus redes desde Connecticut, donde respaldó la candidatura del gobernador Ned Lamont. Para el domingo tenía previsto acompañar al candidato al Senado Chris Pappas en Nueva Hampshire, un compromiso que su hospitalización dejó sin efecto.

Las reacciones políticas ante la hospitalización del senador

Lamont fue uno de los primeros en pronunciarse. “Hace apenas dos días estaba con el senador Chris Murphy haciendo lo que más le gusta: alentar a los residentes de Connecticut a hacer oír su voz y votar el martes”, escribió el gobernador en sus redes sociales. “No hay un defensor más fuerte de nuestra democracia ni alguien que luche más por la gente de este estado”, añadió, al tiempo que expresó confianza en su pronta recuperación.

PUBLICIDAD

Chris Murphy representa a Connecticut en la Cámara Alta desde 2013 y obtuvo su tercer mandato en 2024. (REUTERS/Kylie Cooper)

El senador Richard Blumenthal, también de Connecticut, sumó su apoyo. “Sé lo ferozmente que lucha, y estoy seguro de que pronto lo estaré dando la bienvenida de regreso al Senado”, señaló Blumenthal, según recogió CBS.

Cómo reconocer los síntomas de un ACV con el método BE FAST

Matthew recordó, en el mismo informe de CBS, que el entumecimiento en el brazo es una señal de alerta habitual de un ACV. Para identificar estos episodios a tiempo, los médicos recomiendan el método BE FAST, un acrónimo que agrupa los principales síntomas:

B ( Balance ): problemas de equilibrio o coordinación repentinos

E ( Eyes ): visión borrosa o pérdida de visión

F ( Face ): caída o asimetría en un lado del rostro

A ( Arm ): debilidad o entumecimiento en un brazo

S ( Speech ): dificultad para hablar o para comprender

T (Time): llamar al 911 de inmediato ante cualquiera de estos síntomas

“Algo que surge tan abruptamente debería indicar que algo está mal y que hay que ir al hospital de inmediato, especialmente cuando se combinan varios de esos síntomas”, advirtió el especialista. La clave, según Matthew, está en la aparición repentina de las señales: un síntoma aislado puede pasar inadvertido, pero la combinación de dos o más exige atención médica urgente.

PUBLICIDAD

El equipo de Murphy no dio a conocer información adicional sobre su evolución clínica. Mientras tanto, el senador permanece internado en Johns Hopkins.