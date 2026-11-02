Estados Unidos

"Parecía un meteorito": el terror de los vecinos tras el accidente aéreo del Learjet 60 en Palm Beach

Un jet privado se precipitó este domingo sobre South Military Trail, en Greenacres, Florida. Las nueve personas a bordo murieron y cientos de residentes fueron evacuados de la zona

Nueve personas murieron cuando un Learjet 60 se precipitó sobre una calle de Greenacres, cerca de Palm Beach. El impacto provocó incendios, dañó viviendas y obligó a evacuar a unas 600 personas de la zona. (Fuente: NBC News)
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Anthony Blackmon estaba a unos 150 metros (500 pies) de South Military Trail cuando el suelo tembló, las ventanas de su casa vibraron y una lluvia de restos metálicos cayó sobre su techo. “Había restos por todas partes. Los restos golpearon mi casa. Todo estaba en llamas. La carretera estaba en llamas”, declaró en declaraciones recogidas por NBC Miami. Lo que Blackmon vio era el resultado de un accidente aéreo que acaba de matar a las nueve personas a bordo de un Learjet 60 que se precipitó sobre una zona residencial de Greenacres, en el condado de Palm Beach, Florida, el domingo 1 de noviembre alrededor de las 12:50 p.m.

La aeronave había partido desde el Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Texas, con destino al Aeropuerto de North Eleuthera, en las Bahamas. El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, confirmó en un comunicado difundido en redes sociales que todos los ocupantes murieron.

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Un avión Learjet 60 se estrelló en una zona residencial de Greenacres y causó la muerte de las nueve personas a bordo. (REUTERS/Giogio Viera)
Un avión Learjet 60 se estrelló en una zona residencial de Greenacres y causó la muerte de las nueve personas a bordo. (REUTERS/Giogio Viera)

La Administración Federal de Aviación (FAA) precisó que el vuelo estaba registrado a nombre de LR60271 LLC, una empresa con sede en Wilmington, Delaware, y aclaró que los datos son preliminares y pueden cambiar.

“Sacudió toda la casa”: así vivieron los vecinos de Greenacres el impacto del Learjet 60

Minutos antes del impacto, Roger Forcelle escuchó un ruido que lo sacó de su casa junto a todos sus vecinos. “Sacudió toda la casa. Pasó justo sobre nosotros y se estrelló a menos de un kilómetro (media milla) de donde vivo”, relató Forcelle a NBC Miami. “Todos salieron a la calle porque podían sentir cómo temblaba todo”, agregó. Cuando quiso volver a su domicilio tras salir a hacer mandados, una columna de humo que se elevaba sobre South Military Trail le bloqueó el camino.

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Las imágenes capturan la caída en picada del jet privado sobre South Military Trail, en Greenacres, antes del impacto. (Fuente: X/@michelleriveraa)

Blackmon reconoció que el hecho lo dejó en estado de conmoción. “Siempre lo vi en las noticias, nunca pensé que me pasaría tan cerca”, dijo. Otro residente que presenció la escena posterior al impacto en Greenacres fue más gráfico aún en su descripción: según informó NBC Miami, dijo que el lugar “parecía que un meteorito había golpeado el suelo”.

Qué pasó con el Learjet 60 antes de caer en Palm Beach

Según grabaciones de control de tráfico aéreo y datos de seguimiento de vuelo citados por The Associated Press (AP) y recogidos por NBC Miami, la tripulación del Learjet 60 informó turbulencias, formación de hielo y precipitaciones, y pidió autorización para ascender 600 metros (2.000 pies). Poco después, el avión entró en una caída pronunciada que comenzó en 3.000 metros (10.000 pies) por minuto y llegó a superar los 9.000 metros (30.000 pies) por minuto, velocidad que excedió los límites estructurales de la nave. La tripulación declaró una emergencia antes del impacto.

La aeronave giró bruscamente hacia la derecha y se precipitó de forma casi vertical hasta estrellarse en South Military Trail, cerca de Marilyn Drive, en la zona de Cresthaven. El impacto dejó un cráter de considerable tamaño junto a la vía. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, que visitó el lugar horas después, describió la escena ante la prensa: “Fue un accidente aéreo catastrófico.Parecía un misil que caía. Dejó un cráter enorme al costado de la carretera”, declaró.

La aeronave partió desde Austin con destino a las Bahamas y figuraba registrada a nombre de una firma de Delaware. (Eduin Cruz/via REUTERS)
La aeronave partió desde Austin con destino a las Bahamas y figuraba registrada a nombre de una firma de Delaware. (Eduin Cruz/via REUTERS)

DeSantis señaló que los restos se distribuyeron en una zona extensa y que, hasta ese momento, no había constancia de víctimas en tierra más allá de los nueve ocupantes.

Unas 600 personas fueron desplazadas de un parque de casas móviles en Greenacres

El punto de impacto coincidió con la única entrada a un parque de casas móviles ubicado detrás de South Military Trail. La zona quedó bajo control del Departamento del Sheriff del Condado de Palm Beach (PBSO) como escenario de investigación, lo que impidió a los residentes permanecer allí.

Las autoridades establecieron desvíos de tránsito ante la previsión de que South Military Trail permanezca cerrada durante un mes. (REUTERS/Giogio Viera)
Las autoridades establecieron desvíos de tránsito ante la previsión de que South Military Trail permanezca cerrada durante un mes. (REUTERS/Giogio Viera)

El comisionado del Distrito 3, Joel Flores, explicó en la conferencia de prensa que el condado debía garantizar refugio a cerca de 600 personas esa misma noche. “Tenemos alrededor de 600 personas a quienes debemos garantizar refugio esta noche”, declaró, e informó que dos albergues estaban en espera y que Palm Tran tenía unidades listas para el traslado en cuanto el PBSO lo autorizara.

La Cruz Roja se encontraba disponible para brindar asistencia adicional, según confirmó Flores. Un funcionario del condado anticipó que se firmaría una declaración de emergencia ante el gobernador. Flores también advirtió que el cráter sobre South Military Trail podría mantener esa arteria cerrada durante al menos 30 días, y que el condado estaba evaluando rutas alternativas para los vecinos afectados.

El audio de la cabina del Learjet 60 antes de estrellarse en el sur de la Florida

Una escuela secundaria cercana al lugar suspendió las clases al día siguiente del accidente, según un informe de WPLG Local 10.

La NTSB lidera la investigación del accidente aéreo en Florida

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) asumió la conducción de la investigación para determinar las causas del siniestro. La FAA confirmó que enviará un equipo al lugar para apoyar la pesquisa y será la NTSB la encargada de emitir las actualizaciones oficiales.

El condado de Palm Beach indicó que South Military Trail entre 10th Avenue North y Purdy Lane/Alameda Drive permanecería cerrada hasta nuevo aviso, con acceso restringido a vehículos de emergencia, y recomendó a los conductores utilizar Haverhill Road y Kirk Road para la circulación norte-sur.

DeSantis precisó que los plazos del levantamiento de los cierres viales dependerán, en parte, del avance de la investigación federal.

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