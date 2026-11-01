Un avión ejecutivo se estrelló en una zona residencial del sur de la Florida: hay 9 muertos

Una cámara a bordo de un vehículo registró una explosión junto a una avenida en West Palm Beach, Florida. El suceso se produjo en las inmediaciones de Military Trail tras el impacto de una aeronave. Las imágenes muestran una llamarada al costado del camino y una posterior columna de humo.

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Un avión privado se estrelló este domingo en una zona residencial del sur de Florida, en Estados Unidos, y provocó la muerte de las nueve personas que viajaban a bordo. El accidente ocurrió cerca de Cresthaven, en las inmediaciones de West Palm Beach, alrededor de las 12:50 del mediodía, hora local, según confirmó el secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, Duffy calificó el episodio como una “tragedia horrorosa”.

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La aeronave involucrada es un Learjet 60, un avión ejecutivo que había despegado del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Texas, y tenía como destino el Aeropuerto de North Eleuthera, en las Bahamas.

El servicio de emergencias de Palm Beach informó que las autoridades interrumpieron por completo la circulación vehicular en un tramo de Military Trail, una de las principales avenidas de West Palm Beach

Jim Reynolds, portavoz del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, confirmó que se trataba de un avión privado y señaló que, en un primer momento, no disponía de información sobre la identidad de las personas que viajaban a bordo.

“Esto es sin duda una tragedia”, expresó. También precisó que el número de matrícula de la aeronave era N722BD.

Los registros de seguimiento del vuelo muestran un descenso abrupto poco antes de que se interrumpiera la transmisión de los datos de la aeronave. Según la plataforma especializada ADS-B Exchange, el avión perdió aproximadamente 8.230 metros de altitud en apenas un minuto.

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Videos del siniestro muestran el momento en que el avión se precipita en picada y cae a tierra. El impacto provocó una enorme bola de fuego junto a una importante carretera, a muy poca distancia de vehículos que circulaban por la zona. La colisión también dejó un profundo cráter en el pavimento, del que salían llamas de gran intensidad junto a un poste de servicios públicos.

Los bomberos y equipos de rescate de Palm Beach desplegaron un amplio operativo de emergencia y dispusieron el cierre total de una de las principales avenidas de la ciudad para facilitar las tareas

El lugar del accidente se encuentra a unos 6,4 kilómetros al sur del aeropuerto de West Palm Beach, una terminal aérea que fue rebautizada a principios de este año en honor al presidente estadounidense Donald Trump.

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El mandatario también estuvo en West Palm Beach este domingo, aunque abandonó la ciudad aproximadamente una hora antes del accidente. Trump partió desde el aeropuerto a bordo del Air Force One.

El siniestro será investigado por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB). Este último organismo estará a cargo de las pesquisas y centralizará la difusión de las novedades sobre el caso.

Explosión en West Palm Beach, Florida (Captura de pantalla)

La investigación buscará reconstruir los últimos momentos del vuelo y determinar qué provocó la pérdida abrupta de altitud. Los especialistas también analizarán los registros técnicos de la aeronave y las circunstancias en las que se produjo el impacto.

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