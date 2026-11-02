Estados Unidos

El rechazo a los centros de datos impacta en la campaña por la gobernación de Texas

El alto consumo de agua y energía moviliza a votantes de zonas rurales y abre un frente de debate entre Greg Abbott y Gina Hinojosa

La preocupación por el consumo de luz y agua moviliza a comunidades rurales y abre una oportunidad inédita para los demócratas frente a Greg Abbott. (Fuente: WFAA)
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El auge de los centros de datos en Texas convirtió a estas instalaciones en un tema central de la disputa electoral por la gobernación, donde el rechazo vecinal a estos proyectos fortalece la postura de la oposición demócrata en distritos rurales. Tras décadas de dominio conservador en el interior del estado, el alto consumo de agua y energía eléctrica colocó al gobernador republicano, Greg Abbott, frente a los reparos de su rival demócrata, la legisladora estatal Gina Hinojosa.

La discusión cobró peso a pocos días de los comicios. Un sondeo nacional de ABC News, The Washington Post e Ipsos señaló que más del 70% de los adultos en Estados Unidos rechaza estas instalaciones en sus comunidades, un reparo que se replica en el territorio texano por la fragilidad de su red eléctrica.

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El consumo de agua y electricidad de los centros de datos convirtió a estas instalaciones en un eje de la disputa por la gobernación de Texas. (REUTERS/Shelby Tauber/File Photo)
El consumo de agua y electricidad de los centros de datos convirtió a estas instalaciones en un eje de la disputa por la gobernación de Texas. (REUTERS/Shelby Tauber/File Photo)

Las tarifas de luz y el agua movilizan a los votantes del norte de Texas

La preocupación ciudadana aumentó en zonas agrícolas y suburbanas. Un reporte del canal televisivo WFAA mostró que las autoridades municipales de Denton organizaron reuniones públicas para tratar las dudas de la población frente a nuevos desarrollos. En Red Oak, localidad que alberga siete plantas —entre ellas una sede de la firma Compass junto a la autopista I-35E—, el tema genera opiniones divididas entre los residentes.

Un sondeo de ABC News, The Washington Post e Ipsos indicó que más del 70% de los adultos estadounidenses rechaza la presencia de centros de datos en sus comunidades. (REUTERS/Daniel Cole)
Un sondeo de ABC News, The Washington Post e Ipsos indicó que más del 70% de los adultos estadounidenses rechaza la presencia de centros de datos en sus comunidades. (REUTERS/Daniel Cole)

Los datos confirman este malestar social. Un estudio de la Escuela Hobby de Asuntos Públicos de la Universidad de Houston reveló que tres de cada cuatro votantes texanos creen que una instalación cercana aumentará sus tarifas eléctricas, mientras que el 69% expresó que está muy o extremadamente preocupado ante el impacto en el suministro de agua.

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El especialista Jonathan Koomey señaló ante la misma emisora la necesidad de evaluar cada proyecto: “Tiene que haber una vía para que los vecinos planteen dudas legítimas, porque si una empresa traslada sus costos a la población local, no habrá convivencia a largo plazo”.

Gina Hinojosa centra su campaña en las críticas a Greg Abbott

La candidata demócrata Gina Hinojosa convirtió este debate en el eje de su campaña frente a Greg Abbott. El estado de Texas no elige un gobernador demócrata desde el mandato de Ann Richards en 1990, pero la controversia redujo la ventaja electoral. En declaraciones recogidas por ABC News, Hinojosa sostuvo que estas obras son “la muestra física de un gobierno que responde al dinero y deja a la gente sin amparo”.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, durante una presentación oficial. El mandatario dispuso una pausa a nuevos centros de datos en zonas rurales ante el reclamo de los residentes por el consumo de agua y energía. REUTERS/Jessica Koscielniak
El gobernador de Texas, Greg Abbott, durante una presentación oficial. El mandatario dispuso una pausa a nuevos centros de datos en zonas rurales ante el reclamo de los residentes por el consumo de agua y energía. REUTERS/Jessica Koscielniak

La legisladora propone una moratoria a los nuevos permisos, restricciones estrictas para el gasto de agua y luz, y el fin de las exenciones de impuestos que aprobó el Ejecutivo estatal para atraer a las empresas tecnológicas.

La legisladora demócrata Gina Hinojosa propuso una moratoria a los permisos y la eliminación de las exenciones impositivas para las empresas del sector. (REUTERS/Mike Segar)
La legisladora demócrata Gina Hinojosa propuso una moratoria a los permisos y la eliminación de las exenciones impositivas para las empresas del sector. (REUTERS/Mike Segar)

En el plano judicial, el conflicto expone los límites de las administraciones locales: como los condados de Texas carecen de facultades de zonificación para frenar estas plantas, fueron las propias empresas promotoras las que demandaron a administraciones rurales —como la del condado de Hill— cuando estas fijaron moratorias provisionales, lo que obligó a anularlas; en tanto, las demandas contra los proyectos provinieron de grupos particulares de vecinos.

El debate divide a los votantes republicanos en las zonas rurales

El descontento modificó la conducta de votantes tradicionales. Daniel McCoslin, veterano de la Marina que reside en Centerville, confirmó a la prensa que votará por primera vez a una candidatura demócrata debido al anuncio de una planta cerca del campo de su familia.

Por su parte, el comisionado de Agricultura republicano Sid Miller, derrotado en elecciones primarias tras el respaldo de Abbott a su adversario, calificó las promesas gubernamentales de “humo y espejos” y señaló que el mandatario “no escucha a la gente, sino a sus donantes”.

Frente al costo político, Abbott dispuso en septiembre una pausa a nuevos proyectos en zonas rurales y prometió requisitos más severos de consumo energético. Su portavoz, Eduardo Leal, defendió que la administración actual mantiene “las directrices más firmes de todo el país”.

Wayne Christian, miembro de la Comisión de Ferrocarriles de Texas, defendió la llegada de inversiones y empleo a localidades en declive poblacional, aunque reconoció ante la prensa que “todo el voto decisivo radica en el Texas rural”.

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