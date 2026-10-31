Estados Unidos

Un incendio en Nueva York dejó cuatro muertos de una misma familia

Dos adolescentes, una mujer y un niño de 11 años murieron tras el fuego en un departamento de vivienda pública. Las autoridades investigan si una batería de litio de un scooter eléctrico, que se cargaba cerca de la salida, provocó el siniestro

Un incendio en el complejo de vivienda pública Patterson Houses del Bronx provocó la muerte de cuatro integrantes de una familia (Captura de video)
Un incendio en el complejo de vivienda pública Patterson Houses del Bronx provocó la muerte de cuatro integrantes de una familia (Captura de video)
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El incendio que se desató en un departamento del Bronx dejó cuatro personas muertas, luego de que dos adolescentes y una mujer fallecieran el viernes 30 de octubre en un hospital, informó CBS New York. La tragedia ocurrió en el complejo residencial público Patterson Houses, administrado por la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York.

La primera víctima fatal había sido Zion Maine, de 11 años, quien murió el miércoles tras ser trasladado a un centro médico. La cobertura de CBS New York indicó que el fuego comenzó poco antes de la 1 de la madrugada en un apartamento del piso 11, ubicado sobre Morris Avenue, en el Bronx.

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Tres familiares murieron tras permanecer internados

Syida Adams Patterson y dos adolescentes fallecieron en el hospital, mientras Courtney Maine continúa internado tras el siniestro (Captura de video)
Syida Adams Patterson y dos adolescentes fallecieron en el hospital, mientras Courtney Maine continúa internado tras el siniestro (Captura de video)

Las autoridades confirmaron que Syida Adams Patterson, de 33 años, y los adolescentes Jamaree, de 16, y CJ, de 15, murieron dos días después del incendio a causa de las lesiones sufridas. Los tres habían sido hospitalizados en estado crítico junto con Courtney Maine, de 37 años.

Courtney Maine, padre de Zion y CJ, continuaba internado tras el siniestro, aseguró el medio estadounidense. Adams Patterson era madre de Jamaree y pareja desde hacía años de Maine, de acuerdo con los datos recogidos por la emisora.

La muerte de los cuatro integrantes de la familia motivó la instalación de un memorial en la entrada del edificio. Fotografías, flores y otros objetos fueron colocados por vecinos frente al inmueble de Patterson Houses, tal como mostró CBS New York.

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Kristina Diaz, residente del departamento contiguo, recordó a la familia como gente cercana dentro del edificio. “Eran amables y, sin importar a qué hora salieras, el esposo decía ‘buenos días, reina; buenos días, rey’”, afirmó la mujer en declaraciones difundidas por el canal.

Una batería de litio habría iniciado el fuego

Los peritajes preliminares de los bomberos determinaron que la batería de litio de un scooter eléctrico desató el fuego en el departamento (Captura de video)
Los peritajes preliminares de los bomberos determinaron que la batería de litio de un scooter eléctrico desató el fuego en el departamento (Captura de video)

La investigación preliminar de los bomberos determinó que el incendio habría sido provocado por la batería de iones de litio de un scooter eléctrico, que estaba conectada cerca de la puerta de entrada, dentro de la cocina. Esa ubicación dificultó que los ocupantes salieran del departamento, explicaron los funcionarios.

La comisionada del Departamento de Bomberos de Nueva York, Lillian Bonsignore, sostuvo que el dispositivo fue colocado en una zona que impidió una evacuación segura. “Estaba ubicado en un lugar de la cocina que hizo imposible que los residentes pudieran salir con seguridad”, declaró el miércoles, de acuerdo con CBS New York.

El caso volvió a poner el foco sobre los riesgos asociados con las baterías recargables utilizadas en bicicletas y scooters eléctricos. Los bomberos contabilizaron 401 incendios y seis muertes vinculadas a baterías de iones de litio en lo que va de 2026, sin incluir las víctimas de este episodio en el Bronx.

La ciudad pidió no cargar estos dispositivos dentro de los hogares

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, pidió a los residentes que eviten almacenar y cargar estos vehículos en sus viviendas. “Estas tragedias se pueden prevenir. Quiero pedir a los neoyorquinos que atiendan nuestros llamados y guarden estos dispositivos afuera”, expresó el funcionario, citado por la cadena local.

La normativa de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York permite que bicicletas y scooters eléctricos permanezcan en los departamentos, aunque establece que no deben bloquear salidas. También exige que un adulto esté despierto y presente mientras los dispositivos están conectados a la corriente.

Los vecinos señalaron que los tres chicos solían jugar al básquetbol. Diaz aseguró que veía a Zion, Jamaree y CJ salir con frecuencia del edificio para practicar el deporte. “Mientras yo esté en este edificio, nunca serán olvidados”, dijo, al referirse a las víctimas del incendio.

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