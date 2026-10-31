Estados Unidos

Cae un ex-Mickey Mouse de Disney obsesionado con los pañales en una redada por trata y abuso infantil en Florida

El sheriff Grady Judd confirmó en el condado de Polk los resultados de una exhaustiva pesquisa encubierta contra la explotación infantil que culminó tras 281 capturas y el auxilio brindado a 11 víctimas de trata

Fotografía de un detenido sostenida por una persona a la izquierda y el personaje de Mickey Mouse detrás de una baranda a la derecha
Las autoridades del condado de Polk detuvieron a 281 personas en la mayor redada contra la prostitución y la trata de personas en la historia de la jurisdicción. (Captura)
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Un operativo encubierto de una semana en el condado de Polk, Florida, culminó el 30 de octubre de 2026 con 281 arrestos vinculados a delitos de prostitución, trata de personas y explotación sexual, en la que las autoridades definieron como la mayor redada en la historia de la jurisdicción. Entre las detenciones, la que causó mayor impacto público fue la de un exintérprete del personaje de Mickey Mouse en Disney World, quien acudió a un encuentro pactado con quien creía que era un niño de 13 años con dos mochilas repletas de pañales, varios de ellos con la propia marca de la compañía infantil.

El sheriff Grady Judd identificó al sospechoso como Colin Klaco —de 24 años— y lo calificó durante la conferencia de prensa como “quizá la persona más enferma y repugnante que hayamos arrestado jamás”. Según la autoridad policial, el sospechoso pretendía utilizar pañales él mismo y colocárselos al menor, tras manifestarle en mensajes digitales:

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Un oficial de uniforme sostiene la fotografía de un hombre con barba en ropa naranja detrás de un atril con micrófono
El exintérprete de Mickey Mouse Colin Klaco afronta cargos penales tras acudir a una cita pactada con un supuesto menor de 13 años. (Captura)

“Soy un poco kinky y un poco travieso, y podemos ser kinky y traviesos juntos”. Judd remarcó que el investigado ya no formaba parte del personal de Disney al momento del procedimiento y señaló que, aunque alardeaba sobre su antiguo papel, ahora afrontará cargos que lo perfilan como un futuro interno de una prisión estatal.

Quién es el exintérprete de Mickey Mouse arrestado en el condado de Polk

De acuerdo con las declaraciones oficiales recogidas por WFLA, Klaco entabló contacto por internet con un detective encubierto que fingía la tutela legal de un menor de 13 años. Las diligencias policiales indican que el sospechoso coordinó la cita con fines ilícitos y se trasladó hacia el punto acordado, donde los agentes incautaron dos mochilas con pañales y toallitas higiénicas.

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La fiscalía deberá probar las imputaciones formales que pesan en su contra: viaje para pactar un encuentro con un menor, utilización de una computadora para solicitar la intermediación de un tutor, empleo de dispositivos de comunicación para consumar un delito grave y tentativa de agresión sexual contra un menor. Mientras avanza el proceso penal en los tribunales de Florida, para Klaco rige de manera plena el principio de presunción de inocencia.

El sheriff Grady Judd afirmó que el sospechoso Klaco ya no pertenecía al personal de Disney al momento de su captura. (EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON)
El sheriff Grady Judd afirmó que el sospechoso Klaco ya no pertenecía al personal de Disney al momento de su captura. (EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON)

Operativo en Florida: 281 arrestos por prostitución, trata y explotación

El caso del exempleado formó parte del despliegue encubierto denominado “Polk Around and Find Out II”. Durante los siete días de labor en el condado de Polk, los agentes arrestaron a 117 personas bajo sospecha de solicitar servicios sexuales —entre ellos un oficial del condado de Orange— y a otras 122 por ejercer o facilitar la prostitución, según la Oficina del Sheriff del Condado de Polk.

Dentro del contingente intervenido, los equipos especializados identificaron a 11 presuntas víctimas de trata de personas, a quienes las autoridades derivaron a programas estatales y organizaciones civiles de asistencia integral. Asimismo, el balance oficial precisó que 32 de los detenidos residían en Estados Unidos sin autorización migratoria, procedentes de nueve países distintos.

Grady Judd en uniforme sostiene dos fotos en un podio junto a James Uthmeier y otras personas frente a banderas
El sheriff Grady Judd afirmó que el sospechoso Klaco ya no pertenecía al personal de Disney al momento de su captura. (Captura)

De manera independiente a la condición migratoria, la policía consignó que 22 de los detenidos percibían asistencia pública por un monto conjunto de USD 8.373 mensuales (USD 100.476 anuales de forma colectiva entre todos ellos), cifra que corresponde al total acumulado por el grupo y no a ingresos individuales.

En cuanto a los antecedentes, el sheriff Judd detalló en declaraciones reseñadas por el diario New York Post que nueve personas cumplían libertad condicional, 31 contaban con cargos previos específicos por prostitución y 36 declararon estar casadas. El conjunto total de detenidos acumulaba un prontuario histórico previo de 358 delitos graves y 440 faltas menores.

Empleados de Disney y Universal, un entrenador de fútbol y un marino militar

Klaco no fue el único vinculado a parques de atracciones. El sheriff Judd detalló la aprehensión de trabajadores vinculados a Disney World y a Universal Studios. Entre ellos figuró Adam Snyder, empleado del restaurante Roundup Rodeo de Toy Story Land; a diferencia de los trascendidos iniciales que afirmaban que llevaba el uniforme puesto durante el encuentro ilícito, el informe policial aclaró que parte de su indumentaria y su credencial corporativa estaban guardadas dentro de su automóvil.

En el mismo operativo, los agentes detuvieron al entrenador de fútbol americano infantil Rashion Crayton (nombrado como Rashiod en reportes de prensa), de 31 años, a cargo del equipo infantil Davenport Titans. Según la policía, Crayton propuso mantener relaciones íntimas en su vehículo con una supuesta menor de 14 años y acudió al lugar con lubricante y artefactos para adultos.

Los informes policiales precisaron que 32 de los intervenidos residían en Estados Unidos sin autorización migratoria y procedían de nueve países. (EFE/Fiscalía General de Florida)
Los informes policiales precisaron que 32 de los intervenidos residían en Estados Unidos sin autorización migratoria y procedían de nueve países. (EFE/Fiscalía General de Florida)

Las autoridades también arrestaron a Dang Thai, de 24 años, maquinista activo de la Marina de Estados Unidos, quien mintió sobre su edad e invocó una credencial de seguridad militar tras su detención.

Situación procesal de los detenidos y asistencia a las víctimas identificadas

Los 281 detenidos permanecen a disposición de los tribunales de Florida, a la espera de las audiencias preliminares donde la fiscalía formalizará las acusaciones bajo estricta observancia de la presunción de inocencia.

En forma paralela, la Oficina del Sheriff del Condado de Polk mantiene abiertas las líneas de investigación sobre las redes detectadas y articula con agencias públicas el acompañamiento legal y psicológico para las 11 personas rescatadas de situaciones de servidumbre forzada.

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