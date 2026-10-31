Rusia prorrogó la prohibición de exportar diésel excepto los envíos acordados con Donald Trump

El presidente ruso, Vladimir Putin (Europa Press)

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El Gobierno ruso aprobó prorrogar hasta fines de enero la prohibición de exportar diésel y combustible para navíos, así como otros gasóleos, hasta el 31 de enero de 2027, salvo las exportaciones acordadas con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este sábado el Gabinete de ministros de Rusia en su portal oficial.

“Se ha firmado el decreto que extiende la prohibición de exportación de diésel y combustible para transporte marítimo, así como de gasóleos exportados desde Rusia por productores directos, hasta el 31 de enero de 2027”, indicó el Gobierno.

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Según el Gabinete de ministros, la decisión fue tomada “para mantener una situación estable en el mercado interno de combustibles”.

La víspera, el viceprimer ministro, Alexandr Nóvak, anunció la medida tras el ataque ucraniano contra tres refinerías y un complejo de procesamiento de gas, en el que una de estas instalaciones recibió “daños menores”.

No obstante, matizó que “se harán ciertas excepciones para las entregas a los mercados mundiales”, en referencia a la exportación de diésel ruso acordada entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin, se dan la mano durante una rueda de prensa tras su reunión en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, en Anchorage, Alaska, Estados Unidos. 15 de agosto de 2025 (REUTERS/Kevin Lamarque/Archivo)

El viceprimer ministro recordó que Rusia ya había enviado varios buques cisterna con diésel ruso a Estados Unidos para su exportación en el marco de los acuerdos ruso-estadounidenses.

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Rusia mantiene vigente la prohibición general de exportación de combustible hasta el 31 de enero de 2027, con la excepción del diésel, respecto al cual el pasado 10 de octubre la prohibición fue levantada parcialmente para cumplir con lo acordado entre Putin y Trump.

El déficit de combustible provocado por los ataques de drones ucranianos contra las refinerías rusas afectó el suministro de gasolina y diésel en todo el país, al provocar un incremento de los precios y largas colas en las gasolineras.

Trump exigió a Ucrania el cese de los ataques contra las refinerías rusas, en un intento de responsabilizar a Kiev de los altos precios del diésel en el mercado internacional y silenciar las consecuencias de la guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz.

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Aunque Ucrania cedió durante varias semanas a esta exigencia, la víspera reanudó los ataques contra las refinerías rusas.

Antes del comienzo de la guerra en Ucrania, Rusia era uno de los mayores exportadores de diésel al mercado internacional.

En 2022, antes de que el Gobierno ruso prohibiese la publicación de informaciones sobre las exportaciones de gasóleos rusos, Rusia producía cerca de 85 millones de toneladas de diésel anuales, la mitad de las cuales se destinaban a la exportación.