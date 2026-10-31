Halloween, una película de bajo presupuesto que se convirtió en una saga de 13 títulos

La película de terror Halloween tuvo su primera proyección en Kansas City el 25 de octubre de 1978

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El 25 de octubre de 1978, una sala de Kansas City, Misuri, proyectó por primera vez Halloween, la película que daría origen a una franquicia de 13 títulos. John Carpenter había rodado en 20 días, con un presupuesto cercano a USD 300.000, una historia de terror sobre una niñera durante la noche de Halloween.

El estreno ocurrió cinco días antes de la celebración que da título a la película. 48 años después, aún se habla del recorrido de un proyecto de bajo presupuesto que superó los USD 47 millones de recaudación en Estados Unidos y tuvo 12 continuaciones a lo largo de cinco décadas.

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Según publicó People, Halloween fue una de las películas de terror más influyentes de su época. El filme también marcó el debut cinematográfico de Jamie Lee Curtis, quien interpretó a Laurie Strode cuando tenía 19 años.

El filme se rodó con un presupuesto cercano a 300.000 dólares y recaudó más de 47 millones de dólares en Estados Unidos

Moustapha Akkad propuso una historia sobre una niñera perseguida

El origen de la película se remonta a una idea del productor y financista Moustapha Akkad, quien quería realizar una historia de terror sobre una niñera perseguida.

En un ensayo publicado en People en 2022, Curtis recordó ese punto de partida. A partir de esa propuesta, Carpenter y la guionista y productora Debra Hill desarrollaron el guion.

La revista People calificó a Halloween como una de las películas de terror más influyentes de su época (YouTube/@ScreamFactoryTV)

La diferencia entre el costo y la taquilla ayuda a explicar la continuidad de la serie. La primera película no se concibió como una franquicia extensa, pero su recepción comercial abrió paso a nuevas entregas que retomaron personajes y elementos de la historia inicial.

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En esa historia, Curtis interpretó a Laurie Strode, una joven que trabaja como niñera durante la noche de Halloween. El personaje es perseguido por Michael Myers, un asesino que vuelve a su pueblo natal.

La acción se concentra en calles y viviendas de un barrio residencial, donde Laurie queda expuesta a esa amenaza.

Jamie Lee Curtis recibió $ 8.000 por su primer papel en cine

Curtis tenía 19 años cuando interpretó a Laurie Strode y recibió $ 8.000 por su trabajo, según informó People. La película fue su primera aparición en cine y vinculó a la actriz con un personaje que volvió a interpretar en distintas etapas de la franquicia.

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El financista Moustapha Akkad propuso la historia original y John Carpenter redactó el guion junto con Debra Hill (YouTube/@ScreamFactoryTV)

La presencia de Laurie Strode mantuvo una conexión entre la producción de 1978 y varias de sus continuaciones. Con el paso de los años, las nuevas películas ampliaron o modificaron la historia iniciada por Carpenter y Hill, mientras la actriz regresó al papel en parte de esa trayectoria.

La franquicia atravesó reinicios, remakes y un regreso de Curtis

La serie se expandió en distintas etapas y con continuidades que no siempre se conectaron entre sí. Tras Halloween II (1981), que retomó la acción inmediatamente después del final de la primera entrega, la saga incluyó títulos como Halloween 4: El regreso de Michael Myers (1988), Halloween H20: 20 años después (1998) —con el regreso de Curtis— y los remakes dirigidos por Rob Zombie en 2007 y 2009.

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En 2018, Carpenter participó como productor de una nueva secuela directa de la película original, que ignoró el resto de las continuaciones y volvió a situar a Curtis en el papel de Laurie Strode. Esa entrega y sus dos continuaciones, Halloween Kills (2021) y Halloween Ends (2022), cerraron la saga con una recaudación mundial conjunta cercana a los USD 500 millones, según Box Office Mojo. En total, las 13 películas de la franquicia reunieron más de USD 880 millones en taquilla global.

El desempeño en taquilla de la primera entrega permitió el desarrollo de una saga de 13 películas a lo largo de cinco décadas (YouTube/@ScreamFactoryTV)

El estreno de 1978 fijó el punto de partida de una saga de cinco décadas

La primera función de Halloween tuvo lugar en Kansas City, Misuri, el 25 de octubre de 1978. La fecha quedó asociada a una película cuyo relato transcurre durante Halloween y que llegó a los cines pocos días antes de esa celebración.

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Akkad impulsó la idea inicial, Carpenter dirigió la película y escribió el guion junto con Hill, y Curtis debutó como Laurie Strode. Esos elementos definieron el comienzo de una serie que, desde aquella primera entrega, sumó 12 películas adicionales.