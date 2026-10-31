Se presentó una demanda por retrasos en la entrega de boletas de voto por correo en Georgia

Organizaciones de derechos civiles presentaron una demanda de emergencia contra la Junta de Elecciones del condado de Gwinnett por demoras en las boletas ausentes (AP Foto/Bryon Houlgrave)

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Organizaciones de derechos civiles presentaron el viernes una demanda de emergencia por demoras en las boletas de voto ausente contra la Junta de Inscripciones y Elecciones del condado de Gwinnett, en Georgia. La acción judicial advierte que más de 1.800 electores registrados podrían perder la posibilidad de participar en los comicios generales del 3 de noviembre de 2026 si no reciben a tiempo los envíos que solicitaron.

La información fue difundida por CBS Atlanta, que identificó entre las entidades demandantes al Southern Poverty Law Center (SPLC), la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de Georgia y el Legal Defense Fund. El reclamo se centra en retrasos atribuidos a Fort Orange Press, una empresa con sede en Nueva York que procesa boletas para los condados de Gwinnett, Cobb y DeKalb.

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La demanda apunta a más de 1.800 votantes de Gwinnett

La demanda apunta a más de 1.800 votantes de Gwinnett (REUTERS/Shannon Stapleton)

Los abogados de las organizaciones sostienen que las boletas emitidas para más de 1.800 residentes habilitados del condado de Gwinnett no habían llegado a destino. Tal como describió CBS Atlanta, una de las situaciones incorporadas al expediente corresponde a un estudiante que reside en ese condado y cursa sus estudios en Nueva York.

El joven solicitó una boleta de voto ausente el 9 de octubre. Su pedido fue aceptado y el documento se emitió ese mismo día, pero hasta el jueves previo a la presentación judicial aún no lo había recibido, de acuerdo con el medio. La demanda plantea que ese tipo de retrasos puede impedir que los ciudadanos envíen su voto dentro de los plazos exigidos.

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Bradley Heard, subdirector legal del SPLC, afirmó en una declaración recogida por CBS Atlanta que resulta “inaceptable que los votantes enfrenten demoras de esta magnitud al votar por correo”. Añadió que este mecanismo es relevante para las personas que de otro modo podrían no tener la posibilidad de sufragar.

Las entidades piden envíos urgentes y una extensión para contar votos

Los demandantes solicitaron despachos por correo urgente y una extensión hasta el 6 de noviembre para el cómputo de las boletas con matasellos válido

El recurso solicita que las autoridades electorales identifiquen y notifiquen a los votantes potencialmente afectados. También pide que las boletas se despachen mediante correo urgente y que se admitan hasta el 6 de noviembre los votos de esas personas, siempre que lleven matasellos del 3 de noviembre.

Will Hughes, abogado del Proyecto de Derechos Electorales de la ACLU, aseguró que “ningún votante debería perder su voz porque la boleta de voto ausente que pidió nunca llegó a su buzón”. En sus declaraciones a CBS Atlanta, sostuvo que, con la jornada electoral cercana, los residentes de Gwinnett necesitan medidas inmediatas para poder emitir un voto que sea contabilizado.

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Las organizaciones calculan que casi 10.000 votantes del área metropolitana de Atlanta podrían estar alcanzados por problemas similares. Ese cálculo incorpora a otros condados que utilizan al mismo proveedor, aunque la demanda de emergencia conocida el viernes está dirigida a las autoridades de Gwinnett.

El condado dice que busca garantizar el voto antes del 3 de noviembre

Funcionarios del condado de Gwinnett señalaron que conocían la presentación judicial y que su prioridad era que cada elector habilitado recibiera su boleta y tuviera una oportunidad de votar en las elecciones generales. La administración local indicó a CBS Atlanta que los ciudadanos con dudas o dificultades pueden comunicarse al 678-226-7210 para verificar el estado de su envío o pedir una boleta de reemplazo.

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El caso de Gwinnett se produjo después de una demanda similar en el condado de Cobb, también vinculada a demoras en los envíos de voto ausente. Los abogados de la junta electoral de Cobb reconocieron que existieron retrasos, aunque cuestionaron el alcance de esa acción, informó el medio.

En Cobb, las personas que no hayan recibido su documentación pueden contactar al departamento electoral por teléfono, al 770-528-2581, o por correo electrónico en abm@cobbcounty.gov, conforme a la información publicada por CBS Atlanta. La resolución que adopte el tribunal sobre la demanda de Gwinnett determinará si se ordenan las medidas solicitadas antes de la elección del 3 de noviembre.

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