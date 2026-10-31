Estados Unidos

Caso Lindsay Clancy: acusan a una mujer de Florida por intervención ilegal de comunicaciones en Massachusetts

La investigación se originó tras la publicación de un audio atribuido a Christopher Clancy y tendrá una audiencia judicial el 20 de noviembre en Hingham

Composición dividida de un hombre de traje y una mujer de cabello oscuro, ambos frente a micrófonos ante una pared de paneles de madera
La Policía de Scituate presentó una denuncia penal contra Shawna Gramkow por la difusión no autorizada de una llamada telefónica en redes sociales.
Guardar

Una mujer de Florida enfrenta una acusación por la presunta grabación y difusión sin consentimiento de una llamada telefónica en la que participó Christopher Clancy, padre de Patrick Clancy, exesposo de Lindsay Clancy. La investigación se originó tras la publicación de un audio en Instagram, según la denuncia presentada en Massachusetts.

La Policía de Scituate presentó una denuncia penal contra Shawna Gramkow, de 46 años y residente de Sanford, Florida, el 20 de octubre. Gramkow fue citada a comparecer ante la Justicia y su audiencia de lectura de cargos está prevista para el 20 de noviembre de 2026 en el Tribunal de Distrito de Hingham.

PUBLICIDAD

Quién es Shawna Gramkow y de qué la acusan

Gramkow afronta una acusación por intervención ilegal de comunicaciones, relacionada con un audio de Christopher Clancy que apareció en una publicación de la cuenta de Instagram “saltylunatics”. Según CBS News Boston, la publicación se difundió el 30 de agosto.

Primer plano de un hombre con cabello castaño corto y camisa blanca a cuadros sobre un fondo oscuro
El Tribunal de Distrito de Hingham fijó para el 20 de noviembre de 2026 la audiencia de lectura de cargos contra Shawna Gramkow. (60 Minutes)

De acuerdo con el informe policial citado por NBC Boston, los investigadores concluyeron que la cuenta pertenece a Gramkow y que ella habla en el video. No obstante, el reporte no identifica quién realizó la grabación de la llamada.

Qué se sabe de la llamada de Christopher Clancy

Christopher Clancy informó el hecho a la Policía de Scituate el 4 de septiembre, fecha en que el juez declaró un juicio nulo en el proceso contra Lindsay Clancy. Según el reporte policial, había recibido alrededor del 6 de agosto una llamada de un número desconocido mientras conducía por Scituate; atendió por accidente y no autorizó que se registrara la comunicación.

PUBLICIDAD

CBS News Boston informó que el audio corresponde a una conversación entre Christopher Clancy y su hijo mayor, Brian. NBC Boston no identificó al otro interlocutor, aunque señaló que Christopher Clancy reconoció comentarios que había hecho sobre su hijo mayor. Un investigador revisó el video y constató que la voz masculina se escuchaba en gran parte de modo ininteligible, de acuerdo con ese medio.

Massachusetts exige el consentimiento de todos para grabar una conversación

Massachusetts exige el consentimiento de todas las personas que participan en una conversación para realizar una grabación, según la información publicada por los dos medios. La acusación se basa en que Christopher Clancy afirmó que no había dado esa autorización.

Un hombre de cabello corto y ojos claros vestido con una camisa a cuadros sobre un fondo verde desenfocado
Los investigadores determinaron que la cuenta de Instagram 'saltylunatics' pertenece a Gramkow y publicó el audio de Christopher Clancy. (60 Minutes)

La analista legal Jennifer Roman explicó a CBS News Boston que la norma contempla la grabación sin conocimiento o consentimiento de la persona, sin que el contenido de la charla altere ese criterio. Roman señaló que el delito de intervención ilegal de comunicaciones puede constituir un delito grave, aunque la acusación contra Gramkow sigue pendiente de resolución judicial.

El juicio nulo de Lindsay Clancy y las teorías en redes sociales

El caso surgió en el contexto del juicio contra Lindsay Clancy, que terminó con un juicio nulo el 4 de septiembre de 2026. Tras la declaración de Patrick Clancy en ese proceso, usuarios e influencers difundieron teorías sobre él en redes sociales, según CBS News Boston.

El caso cobró notoriedad tras la anulación del juicio contra Lindsay Clancy y la difusión de teorías contra Patrick Clancy en plataformas digitales. (Greg Derr/Pool via REUTERS)
El caso cobró notoriedad tras la anulación del juicio contra Lindsay Clancy y la difusión de teorías contra Patrick Clancy en plataformas digitales. (Greg Derr/Pool via REUTERS)

Ese contexto explica la actividad de la cuenta desde la que se publicó el material y la atención sobre la denuncia. El mismo medio indicó que algunas de esas teorías atribuyeron a Patrick Clancy la muerte de sus hijos, pese a que Lindsay Clancy había admitido los hechos mientras atravesaba una psicosis posparto.

Gramkow publicó un video en la cuenta de Instagram vinculada al caso y sostuvo que “las acusaciones son falsas y fáciles de demostrar”.

El jurado disidente habló tras el juicio nulo de Lindsay Clancy

Michael P. Desronvil, el único integrante del jurado que se opuso a declarar inimputable a Lindsay Clancy, afirmó en una entrevista televisiva que no tuvo “duda razonable” sobre la culpabilidad de la acusada. También calificó de “metódica” su actuación.

La defensa solicitó revisar la actuación del jurado y sus comunicaciones personales durante el proceso, incluido el contenido de su teléfono celular, para determinar si existieron contactos o intercambios que pudieran haber influido en el caso.

El juez William Sullivan fijó una audiencia para el 2 de noviembre de 2026 en el Tribunal Superior de Plymouth, donde se tratará ese pedido y otros planteos vinculados al futuro de la causa.

Temas Relacionados

Lindsay ClancyMassachusettsInterceptaciones ilegalesImputación de cargosEstados UnidosjuicioEstados Unidos NoticiasPsicosis pospartoSalud mental

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La policía estatal de Nueva York asumirá las investigaciones por agresión sexual en Cornell

El acuerdo llega en medio de la presión sobre la Ivy League por su gestión de una denuncia de violación grupal ocurrida en 2024 que llevó a una estudiante a dejar la institución

La policía estatal de Nueva York asumirá las investigaciones por agresión sexual en Cornell

Atlanta figura entre los aeropuertos con menos interrupciones de viaje en Estados Unidos

Un estudio de Consumer Affairs ubicó a Hartsfield-Jackson en el quinto puesto entre las grandes terminales por sus alternativas ante cancelaciones y retrasos

Atlanta figura entre los aeropuertos con menos interrupciones de viaje en Estados Unidos

Marco Rubio pidió en la reunión del G2O “unidad” frente a los desafíos económicos y energéticos

El secretario de Estado reiteró su compromiso con implementar “soluciones prácticas y positivas” desde su perspectiva para Estados Unidos

Marco Rubio pidió en la reunión del G2O “unidad” frente a los desafíos económicos y energéticos

Violencia escolar en Miami Beach: una niña de 11 años enfrenta cargos por agresión agravada tras un brutal ataque a una compañera

El incidente ocurrió el 24 de septiembre en la cafetería de la Nautilus Middle School y quedó grabado en video. El caso llegó a la justicia juvenil y el juicio quedó fijado para el 21 de diciembre

Violencia escolar en Miami Beach: una niña de 11 años enfrenta cargos por agresión agravada tras un brutal ataque a una compañera

Se presentó una demanda por retrasos en la entrega de boletas de voto por correo en Georgia

Organizaciones de derechos civiles pidieron medidas urgentes en el condado de Gwinnett ante demoras que, afirmaron, podrían dejar sin votar a más de 1.800 electores registrados

Se presentó una demanda por retrasos en la entrega de boletas de voto por correo en Georgia

TECNO

Alphabet apuesta por los robotaxis de Waymo, pero el negocio todavía representa menos del 1% de sus ingresos

Alphabet apuesta por los robotaxis de Waymo, pero el negocio todavía representa menos del 1% de sus ingresos

Larry Page, cofundador de Google, se convierte en la tercera persona más rica del mundo y desplaza a Michael Dell

Un entrenamiento breve mejora la detección de rostros creados con IA

S&P advirtió que la calificación de crédito de Meta podría bajar por su gasto en IA

Criptomonedas: valor de las principales divisas digitales hoy sábado 31 de octubre

ENTRETENIMIENTO

Siete películas que trazaron el ascenso de Pixar en el cine animado

Siete películas que trazaron el ascenso de Pixar en el cine animado

Vuelve ‘Big Little Lies’, vuelven Nicole Kidman, Laura Dern y Reese Witherspoon: así arranca el rodaje de la aclamada serie de HBO

Martin Scorsese asegura que iba a hacer una película de Cleopatra con Angelina Jolie: esta es la razón por la que fracasó el proyecto

Halloween, una película de bajo presupuesto que se convirtió en una saga de 13 títulos

Selma Blair reaparece en redes sociales y habla sobre el altercado que protagonizó en un avión

MUNDO

Zelensky llegó a Estambul para abordar con Erdogan sobre la seguridad en el Mar Negro y la diplomacia en torno a la guerra

Zelensky llegó a Estambul para abordar con Erdogan sobre la seguridad en el Mar Negro y la diplomacia en torno a la guerra

La Justicia francesa modificó el recorrido de la marcha para alejarla del centro de París ante el temor de nuevos disturbios

Civiles ucranianos de Oleshky, ciudad devastada por la guerra, fueron evacuados bajo la tregua temporal mediada por EEUU

Rusia prorrogó la prohibición de exportar diésel excepto los envíos acordados con Donald Trump

Marco Rubio pidió en la reunión del G2O “unidad” frente a los desafíos económicos y energéticos