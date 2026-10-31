Caso Lindsay Clancy: acusan a una mujer de Florida por intervención ilegal de comunicaciones en Massachusetts

La Policía de Scituate presentó una denuncia penal contra Shawna Gramkow por la difusión no autorizada de una llamada telefónica en redes sociales.

Guardar

Una mujer de Florida enfrenta una acusación por la presunta grabación y difusión sin consentimiento de una llamada telefónica en la que participó Christopher Clancy, padre de Patrick Clancy, exesposo de Lindsay Clancy. La investigación se originó tras la publicación de un audio en Instagram, según la denuncia presentada en Massachusetts.

La Policía de Scituate presentó una denuncia penal contra Shawna Gramkow, de 46 años y residente de Sanford, Florida, el 20 de octubre. Gramkow fue citada a comparecer ante la Justicia y su audiencia de lectura de cargos está prevista para el 20 de noviembre de 2026 en el Tribunal de Distrito de Hingham.

PUBLICIDAD

Quién es Shawna Gramkow y de qué la acusan

Gramkow afronta una acusación por intervención ilegal de comunicaciones, relacionada con un audio de Christopher Clancy que apareció en una publicación de la cuenta de Instagram “saltylunatics”. Según CBS News Boston, la publicación se difundió el 30 de agosto.

El Tribunal de Distrito de Hingham fijó para el 20 de noviembre de 2026 la audiencia de lectura de cargos contra Shawna Gramkow. (60 Minutes)

De acuerdo con el informe policial citado por NBC Boston, los investigadores concluyeron que la cuenta pertenece a Gramkow y que ella habla en el video. No obstante, el reporte no identifica quién realizó la grabación de la llamada.

Qué se sabe de la llamada de Christopher Clancy

Christopher Clancy informó el hecho a la Policía de Scituate el 4 de septiembre, fecha en que el juez declaró un juicio nulo en el proceso contra Lindsay Clancy. Según el reporte policial, había recibido alrededor del 6 de agosto una llamada de un número desconocido mientras conducía por Scituate; atendió por accidente y no autorizó que se registrara la comunicación.

PUBLICIDAD

CBS News Boston informó que el audio corresponde a una conversación entre Christopher Clancy y su hijo mayor, Brian. NBC Boston no identificó al otro interlocutor, aunque señaló que Christopher Clancy reconoció comentarios que había hecho sobre su hijo mayor. Un investigador revisó el video y constató que la voz masculina se escuchaba en gran parte de modo ininteligible, de acuerdo con ese medio.

Massachusetts exige el consentimiento de todos para grabar una conversación

Massachusetts exige el consentimiento de todas las personas que participan en una conversación para realizar una grabación, según la información publicada por los dos medios. La acusación se basa en que Christopher Clancy afirmó que no había dado esa autorización.

PUBLICIDAD

Los investigadores determinaron que la cuenta de Instagram 'saltylunatics' pertenece a Gramkow y publicó el audio de Christopher Clancy. (60 Minutes)

La analista legal Jennifer Roman explicó a CBS News Boston que la norma contempla la grabación sin conocimiento o consentimiento de la persona, sin que el contenido de la charla altere ese criterio. Roman señaló que el delito de intervención ilegal de comunicaciones puede constituir un delito grave, aunque la acusación contra Gramkow sigue pendiente de resolución judicial.

El juicio nulo de Lindsay Clancy y las teorías en redes sociales

El caso surgió en el contexto del juicio contra Lindsay Clancy, que terminó con un juicio nulo el 4 de septiembre de 2026. Tras la declaración de Patrick Clancy en ese proceso, usuarios e influencers difundieron teorías sobre él en redes sociales, según CBS News Boston.

PUBLICIDAD

El caso cobró notoriedad tras la anulación del juicio contra Lindsay Clancy y la difusión de teorías contra Patrick Clancy en plataformas digitales. (Greg Derr/Pool via REUTERS)

Ese contexto explica la actividad de la cuenta desde la que se publicó el material y la atención sobre la denuncia. El mismo medio indicó que algunas de esas teorías atribuyeron a Patrick Clancy la muerte de sus hijos, pese a que Lindsay Clancy había admitido los hechos mientras atravesaba una psicosis posparto.

Gramkow publicó un video en la cuenta de Instagram vinculada al caso y sostuvo que “las acusaciones son falsas y fáciles de demostrar”.

El jurado disidente habló tras el juicio nulo de Lindsay Clancy

Michael P. Desronvil, el único integrante del jurado que se opuso a declarar inimputable a Lindsay Clancy, afirmó en una entrevista televisiva que no tuvo “duda razonable” sobre la culpabilidad de la acusada. También calificó de “metódica” su actuación.

PUBLICIDAD

La defensa solicitó revisar la actuación del jurado y sus comunicaciones personales durante el proceso, incluido el contenido de su teléfono celular, para determinar si existieron contactos o intercambios que pudieran haber influido en el caso.

El juez William Sullivan fijó una audiencia para el 2 de noviembre de 2026 en el Tribunal Superior de Plymouth, donde se tratará ese pedido y otros planteos vinculados al futuro de la causa.