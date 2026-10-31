Estados Unidos

Atlanta figura entre los aeropuertos con menos interrupciones de viaje en Estados Unidos

Un estudio de Consumer Affairs ubicó a Hartsfield-Jackson en el quinto puesto entre las grandes terminales por sus alternativas ante cancelaciones y retrasos

El Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta ocupó el quinto lugar nacional entre las terminales con menos interrupciones de viaje (EFE/ERIK S. LESSER)
El Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta ocupó el quinto lugar nacional entre las terminales con menos interrupciones de viaje (EFE/ERIK S. LESSER)
Guardar

El Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta se ubicó entre las terminales aéreas de Estados Unidos con mejores condiciones para evitar que una cancelación o una demora altere por completo un viaje. Un estudio de Consumer Affairs, difundido por CBS News Atlanta, situó al aeropuerto en el quinto puesto entre los grandes aeropuertos del país con menor exposición a interrupciones.

La clasificación consideró la frecuencia y la gravedad de los problemas operativos, además de la posibilidad de que los pasajeros encuentren alternativas cuando su vuelo original se cancela o se retrasa. El análisis evaluó las salidas programadas y comparó aeropuertos de una misma categoría de tamaño definida por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Atlanta quedó quinto por su capacidad de respuesta ante imprevistos

Atlanta alcanzó el segundo mejor índice de recuperación del país por sus opciones para reubicar itinerarios ante retrasos o cancelaciones (EFE/Erik S. Lesser)
Atlanta alcanzó el segundo mejor índice de recuperación del país por sus opciones para reubicar itinerarios ante retrasos o cancelaciones (EFE/Erik S. Lesser)

La investigación ubicó a Los Ángeles en el primer lugar del listado, seguido por Phoenix, Seattle, Salt Lake City y Atlanta. El resultado de Hartsfield-Jackson se apoyó, en particular, en su capacidad de recuperación ante problemas de operación.

El aeropuerto de Atlanta obtuvo el segundo mejor indicador de recuperación entre las grandes terminales analizadas, solo por detrás del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Esa variable mide las opciones disponibles para un viajero que necesita reprogramar su itinerario después de una cancelación o una demora considerable.

CBS News Atlanta explicó que la posición de una terminal en este apartado no implica que los vuelos alternativos tengan asientos libres. El indicador refleja, en cambio, la cantidad de servicios que podrían ofrecer una vía de reemplazo hacia el mismo destino durante la jornada.

PUBLICIDAD

El estudio de Consumer Affairs empleó una puntuación en la que los valores más bajos representaban mejores condiciones generales para afrontar trastornos de viaje. La evaluación incluyó tanto la probabilidad de que surja un inconveniente como las alternativas que conserva el pasajero si ese inconveniente ocurre.

Más de cinco vuelos diarios alternativos al mismo destino

La terminal de Hartsfield-Jackson registró un promedio de 5,45 vuelos diarios adicionales hacia un mismo destino (REUTERS/Elijah Nouvelage/File Photo)
La terminal de Hartsfield-Jackson registró un promedio de 5,45 vuelos diarios adicionales hacia un mismo destino (REUTERS/Elijah Nouvelage/File Photo)

El elemento que favoreció la ubicación de Atlanta fue la densidad de su programación aérea. En promedio, la terminal contó con 5,45 vuelos adicionales diarios hacia un mismo destino, un nivel que amplía las posibilidades de reubicación cuando una salida se ve afectada.

Esa disponibilidad está vinculada al volumen de operaciones del aeropuerto, uno de los principales centros de conexión aérea de Estados Unidos. La investigación sostuvo que una mayor cantidad de vuelos a un destino puede facilitar la búsqueda de opciones, aunque la solución final depende de factores como la ocupación de los aviones, las reglas de cada aerolínea y la causa de la interrupción.

La tasa de cancelación de las salidas programadas desde Hartsfield-Jackson fue de 1,24 %, de acuerdo con los datos divulgados por el medio estadounidense. Entre esos vuelos cancelados, el 18,81 % correspondió al último servicio del día hacia su destino, una situación que puede reducir de forma considerable las alternativas inmediatas para los pasajeros.

El informe también separó las demoras por intensidad. La proporción de retrasos moderados alcanzó el 20,21 % de las salidas, mientras que las demoras de mayor duración representaron el 1,25 %. Consumer Affairs tomó estos registros como parte de la medición sobre la continuidad del viaje desde cada aeropuerto.

El informe comparó 122 aeropuertos de Estados Unidos

La investigación original revisó información de 138 aeropuertos, aunque 122 terminales cumplieron los requisitos de volumen de vuelos y cobertura de datos necesarios para ingresar en la clasificación. Cada instalación fue comparada con otras de una categoría equivalente, en lugar de una tabla única que mezclara aeropuertos pequeños y grandes.

Tal y como detalló CBS News Atlanta, todas las métricas correspondieron a vuelos que partían de cada aeropuerto. Por ese motivo, el estudio no midió la experiencia de llegada de los pasajeros ni evaluó incidentes en conexiones posteriores fuera de la terminal de origen.

El análisis general fue independiente de otra revisión enfocada en las interrupciones durante las vacaciones y su comparación con el resto del año. La clasificación publicada para las grandes terminales se concentró en el comportamiento habitual de los vuelos y en las alternativas de recuperación disponibles ante un cambio de planes.

Temas Relacionados

AtlantaAeropuertoVuelos canceladosRetrasosEEUUEstados UnidosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un muerto y 6 heridos en un tiroteo en una tienda de Halloween en California

El ataque armado ocurrió en el centro comercial Solano Town Center de Fairfield, al noreste de San Francisco, donde la policía busca a los agresores y tres víctimas continúan en estado crítico

Un muerto y 6 heridos en un tiroteo en una tienda de Halloween en California

Los ministros de Exteriores del G20 concluirán la reunión en Estados Unidos sin consensos claves ni foto grupal

La presidencia estadounidense difundirá un documento que recogerá los intercambios, después de que las discrepancias sobre la invasión a Ucrania impidieran una declaración conjunta y la presencia de Serguéi Lavrov dificultara la imagen de los diplomáticos unidos

Los ministros de Exteriores del G20 concluirán la reunión en Estados Unidos sin consensos claves ni foto grupal

Las encuestas sobre las elecciones en EEUU pronostican la mayoría demócrata más amplia en la Cámara Baja desde 2009

En los comicios del próximo martes se renueva la totalidad de los escaños del recinto de los Representantes, un tercio de las 100 bancas del Senado y las gobernaciones de 36 estados, además de numerosos cargos locales

Las encuestas sobre las elecciones en EEUU pronostican la mayoría demócrata más amplia en la Cámara Baja desde 2009

Mega Millions: resultados ganadores del 30 de octubre de 2026

Esta lotería estadounidense realiza dos sorteos a la semana, todos los martes y viernes, en los que se tiene la posibilidad de conseguir varios millones de dólares

Mega Millions: resultados ganadores del 30 de octubre de 2026

Detuvieron a 281 personas acusadas de abuso de menores y trata de personas en EEUU: están involucrados empleados de Disney

El conjunto de los imputados acumuló 798 antecedentes penales, entre ellos 358 por delitos graves. Entre los aprehendidos figuran 17 trabajadores de parques temáticos de Walt Disney World y Universal Studio, de los cuales siete de ellos enfrentan acusaciones vinculadas con acoso sexual infantil

Detuvieron a 281 personas acusadas de abuso de menores y trata de personas en EEUU: están involucrados empleados de Disney

TECNO

Larry Page, cofundador de Google, se convierte en la tercera persona más rica del mundo y desplaza a Michael Dell

Larry Page, cofundador de Google, se convierte en la tercera persona más rica del mundo y desplaza a Michael Dell

Un entrenamiento breve mejora la detección de rostros creados con IA

S&P advirtió que la calificación de crédito de Meta podría bajar por su gasto en IA

Criptomonedas: valor de las principales divisas digitales hoy sábado 31 de octubre

Meta lanza app de moda con IA para que los usuarios creen un armario virtual de su ropa

ENTRETENIMIENTO

Vuelve ‘Big Little Lies’, vuelven Nicole Kidman, Laura Dern y Reese Witherspoon: así arranca el rodaje de la aclamada serie de HBO

Vuelve ‘Big Little Lies’, vuelven Nicole Kidman, Laura Dern y Reese Witherspoon: así arranca el rodaje de la aclamada serie de HBO

Martin Scorsese asegura que iba a hacer una película de Cleopatra con Angelina Jolie: esta es la razón por la que fracasó el proyecto

Halloween, una película de bajo presupuesto que se convirtió en una saga de 13 títulos

Selma Blair reaparece en redes sociales y habla sobre el altercado que protagonizó en un avión

El error que dejó a Alden Ehrenreich fuera de ‘The Amazing Spider-Man’

MUNDO

Marco Rubio pidió en la reunión del G2O “unidad” frente a los desafíos económicos y energéticos

Marco Rubio pidió en la reunión del G2O “unidad” frente a los desafíos económicos y energéticos

El presidente polaco ordenó a la Policía levantar el bloqueo del Tribunal Constitucional y convocó de urgencia al Parlamento

El líder supremo de Irán amenazó con una “respuesta sin restricciones geográficas” ante cualquier ataque al país persa

Ucrania atacó con drones otra refinería en el suroeste de Rusia

Arabia Saudita derribó un dron sobre Riad luego de que los hutíes intensificaron su ofensiva contra el reino