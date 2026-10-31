Atlanta figura entre los aeropuertos con menos interrupciones de viaje en Estados Unidos

El Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta ocupó el quinto lugar nacional entre las terminales con menos interrupciones de viaje (EFE/ERIK S. LESSER)

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El Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta se ubicó entre las terminales aéreas de Estados Unidos con mejores condiciones para evitar que una cancelación o una demora altere por completo un viaje. Un estudio de Consumer Affairs, difundido por CBS News Atlanta, situó al aeropuerto en el quinto puesto entre los grandes aeropuertos del país con menor exposición a interrupciones.

La clasificación consideró la frecuencia y la gravedad de los problemas operativos, además de la posibilidad de que los pasajeros encuentren alternativas cuando su vuelo original se cancela o se retrasa. El análisis evaluó las salidas programadas y comparó aeropuertos de una misma categoría de tamaño definida por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos.

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Atlanta quedó quinto por su capacidad de respuesta ante imprevistos

Atlanta alcanzó el segundo mejor índice de recuperación del país por sus opciones para reubicar itinerarios ante retrasos o cancelaciones (EFE/Erik S. Lesser)

La investigación ubicó a Los Ángeles en el primer lugar del listado, seguido por Phoenix, Seattle, Salt Lake City y Atlanta. El resultado de Hartsfield-Jackson se apoyó, en particular, en su capacidad de recuperación ante problemas de operación.

El aeropuerto de Atlanta obtuvo el segundo mejor indicador de recuperación entre las grandes terminales analizadas, solo por detrás del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Esa variable mide las opciones disponibles para un viajero que necesita reprogramar su itinerario después de una cancelación o una demora considerable.

CBS News Atlanta explicó que la posición de una terminal en este apartado no implica que los vuelos alternativos tengan asientos libres. El indicador refleja, en cambio, la cantidad de servicios que podrían ofrecer una vía de reemplazo hacia el mismo destino durante la jornada.

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El estudio de Consumer Affairs empleó una puntuación en la que los valores más bajos representaban mejores condiciones generales para afrontar trastornos de viaje. La evaluación incluyó tanto la probabilidad de que surja un inconveniente como las alternativas que conserva el pasajero si ese inconveniente ocurre.

Más de cinco vuelos diarios alternativos al mismo destino

La terminal de Hartsfield-Jackson registró un promedio de 5,45 vuelos diarios adicionales hacia un mismo destino (REUTERS/Elijah Nouvelage/File Photo)

El elemento que favoreció la ubicación de Atlanta fue la densidad de su programación aérea. En promedio, la terminal contó con 5,45 vuelos adicionales diarios hacia un mismo destino, un nivel que amplía las posibilidades de reubicación cuando una salida se ve afectada.

Esa disponibilidad está vinculada al volumen de operaciones del aeropuerto, uno de los principales centros de conexión aérea de Estados Unidos. La investigación sostuvo que una mayor cantidad de vuelos a un destino puede facilitar la búsqueda de opciones, aunque la solución final depende de factores como la ocupación de los aviones, las reglas de cada aerolínea y la causa de la interrupción.

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La tasa de cancelación de las salidas programadas desde Hartsfield-Jackson fue de 1,24 %, de acuerdo con los datos divulgados por el medio estadounidense. Entre esos vuelos cancelados, el 18,81 % correspondió al último servicio del día hacia su destino, una situación que puede reducir de forma considerable las alternativas inmediatas para los pasajeros.

El informe también separó las demoras por intensidad. La proporción de retrasos moderados alcanzó el 20,21 % de las salidas, mientras que las demoras de mayor duración representaron el 1,25 %. Consumer Affairs tomó estos registros como parte de la medición sobre la continuidad del viaje desde cada aeropuerto.

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El informe comparó 122 aeropuertos de Estados Unidos

La investigación original revisó información de 138 aeropuertos, aunque 122 terminales cumplieron los requisitos de volumen de vuelos y cobertura de datos necesarios para ingresar en la clasificación. Cada instalación fue comparada con otras de una categoría equivalente, en lugar de una tabla única que mezclara aeropuertos pequeños y grandes.

Tal y como detalló CBS News Atlanta, todas las métricas correspondieron a vuelos que partían de cada aeropuerto. Por ese motivo, el estudio no midió la experiencia de llegada de los pasajeros ni evaluó incidentes en conexiones posteriores fuera de la terminal de origen.

El análisis general fue independiente de otra revisión enfocada en las interrupciones durante las vacaciones y su comparación con el resto del año. La clasificación publicada para las grandes terminales se concentró en el comportamiento habitual de los vuelos y en las alternativas de recuperación disponibles ante un cambio de planes.

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