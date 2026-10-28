Un adolescente murió tras un incendio por una batería de ion-litio en Nueva York

El fuego comenzó durante la madrugada en el piso 11 del complejo Patterson Houses, en el Bronx (Captura de video)

Guardar

Un adolescente murió y cuatro personas permanecen hospitalizadas después de que un incendio en Nueva York provocado por una batería de ion-litio alcanzara un departamento de un edificio residencial de Mott Haven, en el Bronx, durante la madrugada de este miércoles.

El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY, por sus siglas en inglés) informó a CBS New York que el fuego comenzó poco antes de la 1 de la madrugada en el piso 11 de Patterson Houses, un complejo situado sobre Morris Avenue. Más de 100 efectivos de bomberos y servicios de emergencia acudieron al lugar tras las llamadas que alertaron sobre las llamas.

PUBLICIDAD

El FDNY rescató a cinco personas del departamento afectado

Un adolescente falleció y cuatro personas permanecen internadas en estado crítico (Captura de video)

Los equipos de emergencia sacaron del inmueble a cinco personas, entre ellas tres adolescentes que, de acuerdo con la información difundida por CBS New York, tendrían entre 13 y 16 años aproximadamente.

Dos de los jóvenes fueron trasladados al Hospital Jacobi. Uno de ellos murió, mientras el otro continuaba en estado crítico, precisó el FDNY. Un tercer adolescente ingresó en estado crítico al Hospital Lincoln.

También fueron hospitalizados un hombre de 37 años y una mujer de 33, ambos en condición crítica. Las autoridades no habían divulgado sus identidades ni informado sobre su vínculo con el adolescente fallecido.

PUBLICIDAD

La intervención requirió la participación de bomberos y paramédicos ante la intensidad del incendio dentro de la vivienda. La causa fue determinada posteriormente por los investigadores del cuerpo de bomberos, que atribuyeron el siniestro a una batería de ion-litio.

Una batería conectada en la cocina habría originado las llamas

Los investigadores del FDNY determinaron que una batería de ion-litio originó el fuego dentro del inmueble (Captura de video)

Una vecina relató a CBS New York que recibió una explicación preliminar de los primeros respondientes sobre el posible origen del fuego. “Al parecer, estaba enchufada en la cocina y explotó junto a la estufa, lo que bloqueó la entrada”, afirmó la mujer, en declaraciones recogidas por el medio.

La testigo también aseguró que vio a un hombre cerca de la puerta del departamento cuando los equipos de emergencia realizaban el rescate. “Creo que intentaba salir y salvar a su familia”, señaló. El informe de la cadena no precisó si esa descripción correspondía a alguno de los cinco pacientes trasladados a hospitales.

PUBLICIDAD

Las baterías de ion-litio se utilizan en dispositivos de uso cotidiano, incluidos bicicletas y monopatines eléctricos, teléfonos y herramientas recargables. El FDNY no indicó qué equipo contenía la batería vinculada con este incendio ni divulgó otros detalles técnicos sobre el foco inicial.

Nueva York superó los 200 incendios vinculados a baterías en 2026

El caso se produjo meses después de que el FDNY pidiera a los residentes de Nueva York que guardaran determinados dispositivos eléctricos fuera de las viviendas, ante el aumento de incendios asociados a este tipo de baterías.

En julio, el organismo advirtió que la ciudad había registrado más incendios por baterías de ion-litio que en cualquier otro período comparable del año. Hasta este miércoles, esos dispositivos ya habían estado relacionados con más de 200 incendios en la ciudad durante 2026, de acuerdo con cifras citadas por CBS New York.

PUBLICIDAD

Las autoridades no comunicaron si el departamento afectado contaba con detectores de humo en funcionamiento ni si había inspecciones pendientes en el edificio. Tampoco se informó si la investigación derivará en medidas adicionales o en posibles sanciones relacionadas con el almacenamiento o la carga del dispositivo.

El FDNY continuaba con la investigación para establecer las circunstancias en las que la batería inició el fuego en el piso 11 de Patterson Houses.

Como antecedente, el FDNY había solicitado en julio que los neoyorquinos almacenaran los dispositivos con baterías de ion-litio fuera de los departamentos, ante el incremento de emergencias asociadas a esos equipos. La recomendación fue difundida por el organismo durante una conferencia de prensa, después de que la ciudad registrara el mayor número de incendios de este tipo para ese momento del año, informó CBS New York.

PUBLICIDAD