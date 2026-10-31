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El líder supremo de Irán amenazó con una “respuesta sin restricciones geográficas” ante cualquier ataque al país persa

Mojtaba Khamenei se reunió con los altos mandos militares y les exigió actuar de forma "inmediata y contundente" ante cualquier agresión de Estados Unidos o Israel

El líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, se reunió este sábado con los altos mandos militares del país (Reuters/Archivo)
El líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, se reunió este sábado con los altos mandos militares del país (Reuters/Archivo)
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El líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, se reunió este sábado con los altos mandos militares del país y les ordenó contestar a cualquier ataque estadounidense o israelí con una “respuesta sin restricciones geográficas”.

Cualquier nivel o tipo de amenaza debe ser respondido con una respuesta inmediata, contundente y sin restricciones geográficas”, dijo el líder, según un comunicado publicado en su sitio web.

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Khamenei advirtió además a Washington que se abstenga de lanzar nuevos ataques, en medio de una creciente especulación sobre una posible reanudación del conflicto en Medio Oriente.

“Si los enemigos vuelven a lanzar ataques militares o terroristas, serán las fuerzas armadas de la República Islámica y la nación iraní quienes determinen el momento y las condiciones para ponerles fin”, sentenció el líder supremo.

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi (REUTERS/Bing Guan)
El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi (REUTERS/Bing Guan)

Irán amenazó con un “golpe devastador” tras las declaraciones del canciller alemán

Las advertencias del líder supremo se producen en un contexto de creciente tensión diplomática con Europa. El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, respondió este sábado al canciller alemán, Friedrich Merz, quien había estimado en más de 100.000 millones de euros el costo adicional que el conflicto le ha generado a empresas y consumidores europeos por el encarecimiento de la energía.

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“100.000 millones de euros no son nada comparados con el golpe devastador que las poderosas fuerzas armadas iraníes infligirán a quienes se atrevan a agredir a nuestra nación. Ya no habrá líneas rojas”, escribió Araqchi en X. El canciller germano había hecho estas declaraciones desde Seúl, donde aseguró que Alemania busca una salida diplomática al conflicto iniciado el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos.

En la misma línea, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, cuestionó la preocupación europea por los costos energéticos: “Cuando aplaudían los crímenes de guerra, ¿acaso pensaban que sus consecuencias no les afectarían también a ustedes?”, escribió en X.

Araqchi recordó además que, cuando Israel lanzó en junio de 2025 la guerra de los 12 días contra Irán, Merz celebró la ofensiva al afirmar que los israelíes estaban haciendo “el trabajo sucio” de Europa.

Dos petroleros en el estrecho de Ormuz (EFE)
Dos petroleros en el estrecho de Ormuz (EFE)

Un sexto petrolero explotó en Ormuz tras chocar con una mina

En paralelo, la Guardia Revolucionaria iraní informó de que un superpetrolero que transportaba más de dos millones de barriles de crudo sufrió una fuerte explosión tras chocar con una mina naval en el estrecho de Ormuz, con lo que ascendió a seis el número de buques con incidentes solo durante el viernes.

Según un comunicado publicado por la agencia Tasnim, el buque intentó salir del estrecho por una ruta meridional “no autorizada” sin atender las advertencias de radio de la Armada de la Guardia Revolucionaria, y “sufrió una fuerte explosión tras chocar con una mina y quedó ardiendo en llamas”. Las fuerzas iraníes no precisaron la bandera del buque ni informaron de posibles víctimas.

En las últimas tres semanas, Irán ha registrado al menos 26 incidentes con buques en la zona, al menos 20 de ellos vinculados a minas navales.

Teherán restringe el tránsito por Ormuz desde el inicio de la guerra, hace ocho meses, mientras Washington mantiene un cerco naval sobre los puertos iraníes y ha intensificado las sanciones. El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) afirmó el miércoles que el estrecho había sido despejado de minas, algo que Irán desmiente con cada nuevo incidente.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Evan Vucci)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Evan Vucci)

Las negociaciones de paz siguen estancadas desde julio

En el plano diplomático, los esfuerzos por retomar las conversaciones entre Teherán y Washington no avanzan. El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró el viernes que se mantiene el diálogo con Irán para poner fin al conflicto, luego de que medios como Axios y The New York Times informaran de que Washington y Tel Aviv coordinan una posible nueva ofensiva que incluiría ataques masivos contra dirigentes, instalaciones energéticas y nucleares e infraestructuras iraníes.

Una delegación qatarí visitó Teherán el viernes —segunda vez en una semana— en un nuevo intento de impulsar una solución diplomática. La visita se produjo días después de que altos cargos de defensa de Pakistán, Arabia Saudita y Turquía —países miembros del Pacto de La Meca— se reunieran en la capital iraní con autoridades del gobierno persa para discutir sobre la guerra.

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