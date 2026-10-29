Un incendio por batería de litio mató a un niño de 10 años en Nueva York

El niño Zion Maine murió tras el incendio registrado en el complejo residencial Patterson Houses de El Bronx (Captura de video)

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Un incendio provocado por la batería de un vehículo eléctrico de micromovilidad dejó un niño de 10 años muerto y cuatro familiares en estado crítico en un departamento de Mott Haven, en el Bronx. En una actualización difundida el jueves 29 de octubre, se confirmó que la víctima fatal era el menor Zion Maine, de 10 años, tras el siniestro registrado durante la madrugada del miércoles en el complejo residencial Patterson Houses.

El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) informó que el fuego comenzó poco antes de la 1 de la madrugada en una vivienda situada en el piso 11 del edificio de Morris Avenue. Los equipos de emergencia rescataron a cinco integrantes de una misma familia y los trasladaron a hospitales de la zona, indicó CBS New York.

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Maine murió después de ser llevado al Hospital Jacobi. Sus dos hermanos adolescentes y sus padres permanecían internados en estado crítico, de acuerdo con la información reunida por ABC7 New York el jueves. La actualización identificó al niño y precisó que tenía 10 años.

Zion Maine murió tras ser rescatado de un departamento del piso 11

Más de cien bomberos acudieron al piso 11 del edificio residencial de Morris Avenue para auxiliar a la familia atrapada (Captura de video)

Más de 100 bomberos y trabajadores de los servicios de emergencia acudieron al lugar tras las llamadas que alertaron sobre las llamas. El FDNY aseguró que sus primeros efectivos llegaron en menos de cuatro minutos, aunque el fuego ya se había extendido dentro del departamento.

La familia de Zion quedó atrapada en el interior de la vivienda, según detallaron los investigadores. Cuatro familiares del niño continuaban en condición crítica luego de la emergencia. ABC7 New York señaló que entre los heridos había dos adolescentes, un hombre de 37 años y una mujer adulta.

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Bruce Mabry, hermano de Syida Adams —madrastra de Zion—, describió la situación de sus familiares en declaraciones recogidas por CBS New York. “Ahora mismo tiene muerte cerebral y lucha por su vida”, afirmó sobre Adams. También contó que ella acababa de comenzar a trabajar en el Zoológico del Bronx.

Un vecino, Charles Nelson, expresó su dolor por el fallecimiento del niño. “Nuestras oraciones están con él. Lo queremos”, aseguró al medio local. Otro residente sostuvo que el piso 11 era una comunidad muy unida y calificó el hecho como una tragedia.

El FDNY atribuyó el fuego a una batería de ion de litio que se cargaba en la cocina

El fuego comenzó por la batería de un scooter eléctrico que estaba conectada para su carga en la cocina (Captura de video)

Las autoridades determinaron de forma preliminar que el incendio se originó en la batería de ion de litio de un scooter eléctrico que estaba conectado para cargarse en la cocina. La ubicación del dispositivo habría bloqueado la salida del departamento y dificultado la evacuación de quienes se encontraban dentro.

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La comisionada del FDNY, Lillian Bonsignore, explicó que el equipo “estaba colocado en un lugar de la cocina que hizo imposible que los residentes pudieran salir de manera segura”, tal y como consignó CBS New York. Los investigadores seguían trabajando para establecer todos los detalles del siniestro.

Una vecina relató que escuchó de los socorristas que el dispositivo se encontraba enchufado cerca de la cocina y que la explosión habría impedido el paso hacia la entrada. Añadió que el padre de la familia estaba junto a la puerta cuando los bomberos consiguieron ingresar y rescatar a los ocupantes.

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Las muertes por baterías de ion de litio ya superaban las registradas en años previos

Bonsignore advirtió que los incendios vinculados con estas baterías pueden propagarse con rapidez. Hasta el momento del hecho, la ciudad había registrado 401 incendios y seis muertes durante 2026 relacionadas con baterías de ion de litio, una cifra superior a la acumulada a la misma altura de cualquier año anterior, de acuerdo con la comisionada.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, pidió a los residentes que mantengan los dispositivos de micromovilidad fuera de las viviendas. “Estas tragedias se pueden prevenir”, sostuvo en una declaración citada por CBS New York, antes de instar a la población a atender las recomendaciones de seguridad.

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La Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York permite guardar bicicletas y scooters eléctricos dentro de los departamentos, aunque establece que no deben obstruir las salidas y que una persona adulta debe permanecer despierta y presente durante la carga. Tras la muerte de Zion Maine, el FDNY reiteró sus advertencias sobre el almacenamiento y la recarga de estos equipos.