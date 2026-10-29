Estados Unidos

El Pentágono investiga como un posible ciberataque la falla de heladeras en bases militares de Estados Unidos

Los equipos subieron su temperatura de noche y arruinaron los alimentos de al menos seis tiendas militares, un patrón similar al de un ataque en Francia

El Comando de Investigación Criminal del Ejército coordina labores con la policía francesa ante sabotajes similares en supermercados de Europa (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)
El Comando de Investigación Criminal del Ejército coordina labores con la policía francesa ante sabotajes similares en supermercados de Europa (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)
Guardar

El Pentágono trata como un posible ciberataque la falla de heladeras que arruinó alimentos en bases militares de Estados Unidos en agosto, según cuatro funcionarios que informaron a la agencia Reuters. Uno de ellos dijo que los investigadores militares están en contacto con Francia por un ataque similar contra supermercados.

La sede del Departamento de Defensa no confirmó esa versión. Dijo que una unidad del Comando Cibernético, la fuerza de ciberdefensa del ejército, trabaja “en estrecha coordinación con socios interinstitucionales y de las fuerzas del orden”, sin dar más detalles. Reuters no pudo establecer en qué etapa está la pesquisa ni si hay conclusiones sobre el origen o los responsables.

PUBLICIDAD

El Comando de Investigación Criminal del Ejército informó que su oficina cibernética participa del caso y que trabaja con la policía francesa para entender “los cortes de refrigeración en Europa”. Reuters contó al menos seis tiendas militares afectadas a fines de agosto. En al menos un caso, los equipos no se apagaron: alguien subió su temperatura durante la noche y por la mañana la comida estaba derretida.

La base de Fort Huachuca, en Arizona, explicó el 26 de agosto que su freezer “entró en modo de descongelamiento” y calentó toda la comida. “Confíen en nosotros cuando decimos que quedó arruinada”, escribió.

PUBLICIDAD

Según el diario militar Stars and Stripes, las otras tiendas afectadas están en Fort Irwin y la base aérea de Travis, en California, la base aérea F.E. Warren, en Wyoming, la estación naval de Newport, en Rhode Island, y la base aérea de Columbus, en Misisipi. Varias se limitaron a vender productos secos mientras duraron las reparaciones.

Un ataque parecido en Francia

El posible sabotaje fue publicado por primera vez el 28 de agosto por un blog reciente llamado Signal and Silence. Stars and Stripes y el diario británico The Telegraph informaron después de la intervención de investigadores militares y de sus contactos con las autoridades francesas. Que el Pentágono lo considere un hackeo, en cambio, se conoce ahora por primera vez.

Un ataque previo en Francia anuló los termostatos de más de 350 comercios y provocó el incendio de varios refrigeradores (REUTERS/Stephane Mahe/File Photo)
Un ataque previo en Francia anuló los termostatos de más de 350 comercios y provocó el incendio de varios refrigeradores (REUTERS/Stephane Mahe/File Photo)

En Francia, según Reuters, un ataque anuló los controles de temperatura de equipos de refrigeración comerciales en más de 350 establecimientos. Los pasillos de congelados de los supermercados debieron vaciarse. Algunos equipos recibieron tanta temperatura que se incendiaron. Un dueño de supermercado calculó que el costo total podría llegar a decenas de millones de euros.

La empresa danesa Danfoss, cuyos controladores usaban muchos de los equipos dañados, dijo que varios de ellos eran obsoletos o tenían programas desactualizados, lo que pudo facilitar el ingreso de los atacantes.

Un riesgo conocido para la cadena de alimentos

La Iniciativa Global de Seguridad Alimentaria, una entidad del sector, pidió este año que los responsables de seguridad alimentaria y de informática trabajen juntos. Advirtió que “un sistema de refrigeración hackeado es tan peligroso como uno roto”.

Las tiendas militares afectadas en California, Wyoming y Misisipi limitaron sus operaciones a la venta de productos secos (REUTERS/Daniel Becerril)
Las tiendas militares afectadas en California, Wyoming y Misisipi limitaron sus operaciones a la venta de productos secos (REUTERS/Daniel Becerril)

Ya hubo sabotajes de este tipo. Danfoss afirmó que en 2022 hackers atacaron o ingresaron a supermercados de Rusia e Israel que usaban versiones obsoletas de sus controladores. Fiscales federales de Los Ángeles acusaron a una mujer ucraniana de integrar un grupo que dejó sin refrigeración a una planta de carne en 2024 y arruinó más de 900 kilogramos.

El origen del problema, explicó Bill Moore, director ejecutivo de la firma de ciberseguridad industrial Xona Systems, es que estos controladores se concibieron como paneles aislados que atendía un técnico en persona y hoy se conectan cada vez más a internet. Eso, afirmó, puede “alterar la cadena de suministro de alimentos”.

Hasta ahora ningún país ni grupo se atribuyó los ataques en Francia ni se identificó a un responsable de las fallas en las bases, y el Pentágono no precisó cuándo concluirá la investigación.

Temas Relacionados

PentágonoFranciaCiberataqueSeguridad alimentariaTecnología-NoticiasEstados UnidosNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Canasta navideña de Walmart 2026: qué incluye la cena de USD 35 para 10 personas

Con los precios de los alimentos más de 30% por encima de los niveles de 2020, la cadena de supermercados apuesta por su oferta más barata en cuatro años: una cena completa por USD 3,50 por persona que incluye pavo, guarniciones y postre

Canasta navideña de Walmart 2026: qué incluye la cena de USD 35 para 10 personas

España permanece sin respuestas ante el riesgo de espionaje por la expansión de autos eléctricos chinos

Las autoridades del gobierno de Pedro Sánchez parecen no advertir los riesgos que ya puso sobre la mesa la Comisión Europea. Noruega fue el último país del continente en alertar sobre los peligros de los eléctricos del régimen de Beijing

España permanece sin respuestas ante el riesgo de espionaje por la expansión de autos eléctricos chinos

Lotería Powerball: resultados ganadores del 28 de octubre de 2026

Te traemos los resultados del más reciente sorteo de esta lotería estadounidense y averigüe si ha sido uno de los afortunados

Lotería Powerball: resultados ganadores del 28 de octubre de 2026

“Ley Dunkin”: la muerte del perro de una influencer en una residencia canina impulsa un proyecto en California

La iniciativa consideraría a las mascotas como “seres sintientes” y permitiría reclamar gastos veterinarios, daños emocionales y costos judiciales en demandas contra establecimientos de cuidado animal

“Ley Dunkin”: la muerte del perro de una influencer en una residencia canina impulsa un proyecto en California

Maratón de Nueva York 2026: qué objetos estarán prohibidos y cómo afectarán los cortes de calles

La carrera reunirá a más de 60.000 participantes y obligará a los asistentes a atravesar inspecciones, mientras numerosos puentes y avenidas permanecerán cerrados durante varias horas

Maratón de Nueva York 2026: qué objetos estarán prohibidos y cómo afectarán los cortes de calles

TECNO

SpaceX alquilará chips de Nvidia por USD 40.000 millones para ampliar su capacidad de IA

SpaceX alquilará chips de Nvidia por USD 40.000 millones para ampliar su capacidad de IA

Una planta de chips en Arizona gasta más agua que los centros de datos de IA de Phoenix

El jefe de Instagram advirtió que el enojo contra la IA "va a seguir empeorando" en los próximos años

¿Cómo funciona el mercado de criptomonedas y cuál es su valor este jueves 29 de octubre?

Google Fotos cambió y ahora será más fácil encontrar imágenes basado en los gustos de cada uno

ENTRETENIMIENTO

De poder ganar el Oscar a enfrentarse a una demanda por plagio: así es la grave acusación contra el guion de ‘Los que se quedan’

De poder ganar el Oscar a enfrentarse a una demanda por plagio: así es la grave acusación contra el guion de ‘Los que se quedan’

Netflix estrena una nueva versión de Orgullo y prejuicio con Emma Corrin y Jack Lowden

9 hoteles alrededor del mundo que pertenecen a celebridades y casi nadie conoce

Peter Berg habló sobre el costo humano en la adaptación de Call of Duty: “Hay un alma debajo de todo eso”

Jennifer Lawrence filmó una escena desnuda con gente del equipo que no debía estar presente: “Me puse muy estricta con eso”

MUNDO

La Comisión Electoral pidió a la inteligencia israelí que investigue las denuncias sobre una posible injerencia extranjera

La Comisión Electoral pidió a la inteligencia israelí que investigue las denuncias sobre una posible injerencia extranjera

La Guardia Revolucionaria iraní reportó explosiones e incendios en tres petroleros por minas en el estrecho de Ormuz

El ministro de Seguridad de Israel pidió arrestar a líderes de partidos árabes por el presunto financiamiento de Qatar

La Lista Conjunta árabe aseguró estar dispuesta a pactar con la derecha sionista para derrotar a Nentanyahu

Cómo la subida del nivel del mar transformó el paisaje de Venecia durante los últimos 10.000 años