Estados Unidos

“Ley Dunkin”: la muerte del perro de una influencer en una residencia canina impulsa un proyecto en California

La iniciativa consideraría a las mascotas como “seres sintientes” y permitiría reclamar gastos veterinarios, daños emocionales y costos judiciales en demandas contra establecimientos de cuidado animal

Dos fotografías de perros de montaña de Berna en el interior de una vivienda sobre suelos de madera y baldosas
Dunkin, un perro de montaña de Berna, murió tras sufrir agotamiento por calor bajo la custodia de un centro de adiestramiento en Los Ángeles (Instagram: @madeleinecwhite).
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El legislador republicano de California James Gallagher presentó la Ley Dunkin, un proyecto que permitiría a los dueños presentar demandas y reclamar una compensación cuando una mascota resulte herida, sea descuidada o muera bajo el cuidado de establecimientos comerciales.

La propuesta modificaría la Ley de Bienestar Animal para que los animales sean considerados “seres sintientes”. De este modo, los propietarios podrían recuperar los gastos veterinarios, obtener una compensación por angustia emocional y recibir el reembolso de los honorarios de abogados y las costas judiciales, informó KRCR-TV.

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A su vez, el proyecto contempla responsabilidad civil para refugios y organizaciones de rescate que hayan sido condenados, conforme a normas estatales o locales, por sacrificar ilegalmente animales de compañía.

La iniciativa tomó el nombre del perro de montaña de Bernese de la creadora de contenido Madeleine White y el músico Andrew Fedyk, que murió tras permanecer en un centro de adiestramiento y hospedaje de Los Ángeles.

El caso de Dunkin no es el único que motivó la iniciativa. El legislador también la vinculó con una investigación por el hallazgo de 117 perros muertos en un refugio del norte del estado.

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Dos fotografías de perros de montaña de Berna en el interior de una vivienda sobre suelos de madera y baldosas
El caso de Dunkin, el perro de Madeleine White y Andrew Fedyk, motivó al legislador James Gallagher a presentar el proyecto (Instagram: @madeleinecwhite).

El caso de Dunkin motivó el reclamo por una vía de responsabilidad civil

En agosto, White y Fedyk habían dejado a Dunkin y a su otro perro, Poutine, al cuidado de la residencia Smart Dogs Training mientras viajaban por Europa. La pareja se basó en las buenas reseñas del negocio en internet para confiarles a sus mascotas, reportó NBC News.

Apenas unas horas después de llegar a destino, recibieron una llamada que cambió por completo el viaje: el adiestrador Jeff Todd les comunicó que Dunkin había muerto.

Según el relato de Fedyk, les explicaron que los perros habían permanecido al aire libre un día con altas temperaturas y que, mientras trasladaban a Dunkin a otra residencia canina, comenzó a presentar “signos de agotamiento por calor”. Poutine, en cambio, fue devuelto a la pareja sin lesiones.

Dos fotografías de perros de montaña de Berna en el interior de una vivienda sobre suelos de madera y baldosas
La propuesta legislativa permite a los dueños reclamar compensaciones por angustia emocional, gastos veterinarios y costos judiciales (Instagram: @madeleinecwhite).

El dueño aseguró que nunca fue informado sobre ese cambio de establecimiento y cuestionó que Dunkin no hubiera sido llevado a un veterinario. “Simplemente decidieron que estaba muerto y me llamaron horas después. Ni siquiera tuvo la oportunidad de ser salvado”, afirmó Fedyk en una declaración recogida por PEOPLE.

Cuando la pareja buscó qué acciones legales podía emprender contra el establecimiento, advirtió que la normativa considera a los perros como bienes materiales. En NBC News, Fedyk señaló: “Eso es lo que cambia la Ley Dunkin. Si un negocio acepta un pago por cuidar a tu perro y este resulta herido o muere, deberías responsabilizarlo”.

Al respecto, Gallagher aseveró: “Nuestras mascotas no son solo propiedad. Son parte de la familia. Cuando se viola esa confianza, las familias merecen un camino real hacia la justicia”.

En un comunicado conjunto citado por KRCR-TV, la pareja afirmó: “Nada podrá devolvernos a Dunkin, pero saber que su historia puede ayudar a proteger a otros animales y evitar que otra familia sufra este mismo dolor significa muchísimo para nosotros”.

El Servicio de Control de Animales y la Policía de Los Ángeles aún investigan el incidente vinculado con Dunkin.

Dos fotografías de perros de montaña de Berna en el interior de una vivienda sobre suelos de madera y baldosas
La iniciativa contempla responsabilidades civiles contra refugios y centros de rescate que ejecuten sacrificios ilegales de animales (Instagram: @madeleinecwhite).

El hallazgo de 117 perros enterrados en Fortuna

La segunda situación que impulsó el proyecto ocurrió en Fortuna, donde la oficina del alguacil del condado de Humboldt investiga al centro Miranda’s Rescue Animal Sanctuary por denuncias de crueldad animal y fraude. El refugio se presentaba como una organización que no sacrificaba animales, de acuerdo con KRCR-TV.

Los investigadores encontraron fosas comunes en el establecimiento. Durante una excavación realizada en junio, recuperaron 117 restos caninos intactos en dos áreas. En otro predio vinculado, hallaron 21 cráneos, cientos de huesos y seis microchips. De los 70 cuerpos examinados mediante rayos X en el lugar, varios presentaban fragmentos de bala, precisó PEOPLE.

Lo que los investigadores descubrieron en el condado de Humboldt es absolutamente repugnante. La gente confió estos animales a un refugio creyendo que estarían protegidos, solo para que las autoridades descubrieran más de cien perros muertos enterrados en la propiedad”, declaró el legislador Gallagher en un comunicado.

La investigación continúa y, hasta el momento, no se han presentado cargos penales relacionados con el refugio.

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