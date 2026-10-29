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La Guardia Revolucionaria iraní reportó explosiones e incendios en tres petroleros por minas en el estrecho de Ormuz

El brazo armado del régimen atribuyó los siniestros al paso por una vía meridional que considera prohibida y aseguró que las naves desactivaron sus equipos de localización antes de ignorar las advertencias navales

La Guardia Revolucionaria iraní reportó explosiones e incendios en tres petroleros por minas en el estrecho de Ormuz.
La Guardia Revolucionaria iraní reportó explosiones e incendios en tres petroleros por minas en el estrecho de Ormuz.
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La Guardia Revolucionaria iraní denunció que tres petroleros explotaron y se incendiaron tras chocar con minas navales en una ruta que Teherán considera no autorizada en el estrecho de Ormuz, según un comunicado difundido este jueves.

La fuerza militar no identificó a las embarcaciones, sus banderas ni informó sobre posibles víctimas. También sostuvo que los buques habían apagado sus sistemas de radar y navegación antes de atravesar el paso marítimo.

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La versión iraní sostiene que los tres petroleros cruzaron una ruta del sur que Teherán considera no autorizada, pese a que estaría minada y a las advertencias de su fuerza naval. No hubo confirmación independiente sobre las explosiones, la identidad de los buques, sus banderas ni la existencia de heridos o muertos.

La advertencia sobre las rutas del estrecho de Ormuz

La Armada de la Guardia Revolucionaria de Irán afirmó que los incidentes ocurrieron durante las últimas 24 horas. “Tres petroleros infractores sufrieron explosiones e incendios tras chocar con minas mientras transitaban por una ruta no autorizada”, señaló el comunicado recogido por Tasnim.

Teherán afirmó que los buques navegaban por una ruta no autorizada y con sus sistemas de radar apagados.
Teherán afirmó que los buques navegaban por una ruta no autorizada y con sus sistemas de radar apagados.

La organización añadió que las embarcaciones “habían apagado todos sus sistemas de radar y navegación e ignorado las advertencias” de las fuerzas navales iraníes. Según su versión, los petroleros quedaron abandonados frente a las costas meridionales del estrecho.

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El cuerpo militar reiteró que las vías no autorizadas están minadas y sostuvo que “los propietarios y las tripulaciones de los buques son responsables de transitar por ellas”. También pidió a las naves que no atiendan a lo que calificó como “los delirios” del Comando Central de Estados Unidos (Centcom) en las redes sociales.

La Guardia Revolucionaria advirtió que responderá con firmeza a las acciones que cuenten con respaldo militar estadounidense. (EFE/ARCHIVO)
La Guardia Revolucionaria advirtió que responderá con firmeza a las acciones que cuenten con respaldo militar estadounidense. (EFE/ARCHIVO)

Centcom había asegurado el miércoles que las principales rutas internacionales del estrecho estaban libres de minas y que miles de barcos habían circulado por ellas de forma segura. La Guardia Revolucionaria advirtió que responderá con “firmeza” a cualquier acción que considere provocadora y respaldada por el Ejército estadounidense.

Más temprano, la agencia marítima británica UKMTO informó que había recibido un reporte sobre un barco en llamas en el estrecho, sin precisar la causa ni eventuales víctimas. La Guardia Revolucionaria también afirmó, en una declaración separada, que su unidad de guerra electrónica capturó un dron estadounidense MQM-170 durante una operación en el oeste del estrecho de Ormuz.

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