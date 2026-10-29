Un juez declara ilegal a Bill Essayli como fiscal federal en Los Ángeles, pero él promete pelear hasta la Corte Suprema

Bill Essayli se convirtió en el rostro de los enfrentamientos entre Washington y California, pero su continuidad al frente de la fiscalía más grande del país quedó atrapada en una disputa constitucional sobre los límites del poder ejecutivo (REUTERS/Daniel Cole)

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La ley federal fija un límite de 120 días para los fiscales federales interinos. La razón es clara: pasado ese plazo, el cargo exige la confirmación del Senado, un proceso que requiere apoyo bipartidista.

La administración Trump encontró una fórmula para evitarlo, pero los tribunales la vienen desarticulando.

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El magistrado federal J. Michael Seabright determinó este martes que Bill Essayli ocupa ilegalmente la jefatura de la fiscalía del Distrito Central de California, la más grande del país por volumen de casos, con sede en Los Ángeles.

Es el tercer fiscal interino de la administración que un juez declara fuera de la ley en menos de un año. Essayli rechazó el fallo. Sostuvo que el presidente y el fiscal general “tienen todo el derecho de elegir supervisores dentro del Departamento de Justicia”, tal y como señaló en un comunicado.

La orden, además, no entra en vigor de inmediato: el tribunal aún debe resolver la solicitud del gobierno de suspenderla mientras avanza la apelación.

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El magistrado federal con sede en Hawái lleva meses al frente de los casos más sensibles vinculados a las designaciones del Departamento de Justicia (United States District Court for the District of Hawaii)

Cómo llegó Essayli al cargo y por qué la justicia lo cuestiona

La administración Trump designó a Essayli —exlegislador estatal republicano y exfiscal federal— como fiscal interino para el Distrito Central de California.

Cuando se aproximaba el vencimiento del plazo de 120 días, la entonces fiscal general Pam Bondi lo nombró Primer Asistente del Fiscal federal, una maniobra que, en la práctica, lo dejó a cargo de la oficina sin que el Senado lo confirmara para el cargo.

En octubre de 2025, Seabright ya había inhabilitado a Essayli para supervisar varios casos penales por haber permanecido en el cargo más tiempo del que permite la legislación, aunque le permitió continuar como Primer Asistente.

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La exfiscal general utilizó su autoridad para reasignar a Essayli horas antes de que venciera su mandato interino, en un movimiento que los tribunales consideraron insuficiente para blanquear su continuidad (REUTERS/Tom Brenner)

La cadena de fallos que le dio fundamento a la decisión del juez

El fallo de este martes se apoyó en una resolución de agosto del Tribunal de Apelaciones del 9.° Circuito.

En ese caso, el tribunal concluyó que Sigal Chattah, la designada inicial de Trump para encabezar las fiscalías federales en Nevada, había sido nombrada de forma ilegal.

Seabright señaló que la situación de Essayli es “idéntica” a la de Chattah: Bondi lo designó como abogado especial y lo nombró Primer Asistente mediante los mismos mecanismos.

La designada para Nevada se convirtió en el precedente clave del caso californiano: su destitución judicial trazó el camino que siguió Seabright meses después (8 News Now - Las Vegas)

El magistrado también descartó que una nueva designación firmada por el fiscal general Todd Blanche, que recortó algunas de las funciones de Essayli, cambiara el panorama legal.

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Según el juez, esa modificación “no distingue materialmente” la situación del fiscal californiano de la de Chattah.

El fiscal general intentó blindar la posición de Essayli con una nueva designación, pero el tribunal consideró que los cambios introducidos eran insuficientes para diferenciarlo del caso de Nevada (Jacquelyn Martin/Pool via REUTERS)

Un patrón que se repite en distintos estados del país

El de Essayli no es el único caso en que un juez determinó que un fiscal interino de la administración Trump ejerce de forma ilegal.

En Nueva Jersey, un magistrado inhabilitó el año pasado a la fiscal interina Alina Habba. En enero de este año, otro tribunal dictaminó que John Sarcone no ocupaba legalmente la fiscalía federal del Distrito Norte de Nueva York.

Habba y Sarcone son los otros dos fiscales interinos que la justicia federal retiró del cargo antes que Essayli, en casos que siguieron una lógica similar (REUTERS)

Essayli fue una figura central en los choques del gobierno federal con California durante los últimos meses.

Participó en investigaciones por supuesto fraude en el sistema de salud y encabezó acciones contra quienes protestaron los operativos de deportación en California.

El exlegislador republicano de California construyó su perfil público como fiscal de línea dura, con causas que lo pusieron en el centro de los debates migratorios y electorales del estado (REUTERS/Tom Brenner)

Además, lideró cuestionamientos sobre la validez de votos emitidos por hasta 20.000 personas que la administración Trump sospecha que no son ciudadanos estadounidenses, una acción a la que California respondió con resistencia institucional.

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“En última instancia, esta cuestión la resolverá la Corte Suprema, y espero continuar en mi cargo actual hasta entonces”, aseguró Essayli en su comunicado tras conocerse el fallo.