Otro bombardeo de Putin a civiles: un drone ruso mató a trece personas en el andén de una estación de tren ucraniana

Un drone ruso mató a trece personas al impactar en un andén de la estación de tren de Dnipró

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Un drone ruso mató a 13 personas este jueves al impactar contra un andén de la estación de tren de Dnipró, en el sureste de Ucrania, donde pasajeros aguardaban la salida de un convoy con destino a Zaporiyia, informaron autoridades ucranianas y la empresa ferroviaria estatal.

El gobernador regional, Oleksandr Ganzha, comunicó en Telegram que otras cinco personas resultaron heridas. El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, situó el número de lesionados en una decena y denunció que el ataque alcanzó una zona donde había un tren de cercanías y otro de pasajeros.

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Un drone ruso golpeó a una multitud que aguardaba el ferrocarril hacia Zaporizhzhia, dejando trece víctimas fatales y diez personas hospitalizadas. (Servicio de prensa del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania en la región de Dnipropetrovsk/REUTERS)

El ataque ocurrió cuando un tren que cubría la ruta entre Dnipró y Zaporizhzhia permanecía detenido en los andenes. Según Ukrzaliznytsia, el dron, propulsado por motor a reacción, golpeó el lugar mientras los viajeros esperaban para embarcar, pese a una advertencia de alto riesgo en la zona.

El ataque contra la estación de Dnipró

Ganzha informó que “trece personas murieron en un ataque ruso en Dnipró”. El gobernador añadió que las tareas de asistencia continuaban tras el impacto contra la estación ferroviaria.

Un drone ruso mató a trece personas al impactar en un andén de la estación de tren de Dnipró. (Servicio de prensa del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania en la región de Dnipropetrovsk/REUTERS)

El alcalde de Dnipró, Boris Filatov, calificó el hecho como “una tragedia” y señaló en redes sociales que “un drone golpeó un tren civil eléctrico”. También afirmó: “Mucha gente ha muerto. Muchos están heridos”.

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Ukrzaliznytsia indicó que sus equipos de rescate se encontraban en el lugar. La compañía sostuvo que existía una alerta por el riesgo de ataque, pero advirtió que, “a pesar de la advertencia de peligro elevado, había gente en el andén”.

Los equipos de Ukrzaliznytsia continuaban las labores de auxilio después de que el vehículo no tripulado alcanzara a quienes esperaban abordar el servicio hacia Zaporizhzia. (Servicio de prensa del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania en la región de Dnipropetrovsk/Imagen facilitada por REUTERS)

El director de la empresa ferroviaria, Oleksandr Pertovski, explicó en Facebook que se había avisado sobre la amenaza. “Desgraciadamente, todavía había mucha gente en el andén”, afirmó.

Zelensky reclamó nuevas sanciones contra Rusia

Zelensky denunció que Rusia utilizó un drone para atacar el andén donde se encontraban los dos trenes y calificó el episodio de “terrible ataque ruso contra la estación de tren de Dnipró”.

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El presidente Volodimir Zelensky denunció que el impacto afectó un sector donde se encontraban dos formaciones de pasajeros. (Servicio de prensa del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania en la región de Dnipropetrovsk/REUTERS)

El mandatario vinculó el ataque con el debate internacional sobre las sanciones contra Moscú. “¿Cuántos ataques terroristas similares ha perpetrado Rusia contra nuestro pueblo tras el levantamiento de las sanciones a algunos oligarcas rusos y al sector energético, en lugar de reducir la tensión?”, preguntó.

El presidente sostuvo que las sanciones contra Rusia “no deben suavizarse mientras continúe esta guerra” y pidió a la Unión Europea, Estados Unidos y el G7 que adopten “nuevas medidas sancionadoras más contundentes”.

Durante la noche también se registraron otros ataques en la región de Dnipropetrovsk, que dejaron al menos un herido en Dnipró, según la información difundida por Ganzha.

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