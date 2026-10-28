Estados Unidos

El Departamento de Justicia pidió a Washington que no contabilice los votos de posibles no ciudadanos

La administración Trump dio 48 horas al secretario estatal Steve Hobbs para revisar una lista de 405 inscritos y separar sus papeletas hasta verificar su ciudadanía

Los fiscales federales entregaron una lista de 405 electores presuntamente inscriptos de manera irregular ante las autoridades estatales (REUTERS/Daniel Cole).
Los fiscales federales entregaron una lista de 405 electores presuntamente inscriptos de manera irregular ante las autoridades estatales (REUTERS/Daniel Cole).
Guardar

El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a las autoridades electorales de Washington que aparten del recuento los votos por correo que podrían haber sido emitidos por votantes a los que identifica como posibles no ciudadanos, a una semana de las elecciones generales del 3 de noviembre.

Los fiscales federales Neil Floyd, interino del distrito occidental de Washington, y Pete Serrano, del distrito oriental, entregaron al secretario de Estado, Steve Hobbs, una lista de 405 personas que, según el Gobierno, estarían inscriptas de manera ilegal. La solicitud plantea que sus votos no sean contabilizados hasta que se confirme su ciudadanía.

PUBLICIDAD

Los funcionarios sostuvieron que gran parte de los nombres correspondería a residentes permanentes con tarjeta verde, un estatus migratorio legal que no habilita a votar en elecciones federales.

Asimismo, aseguraron que algunas de esas personas participaron en las primarias de agosto y que el grupo habría emitido más de 1.500 votos en distintas elecciones. “Esto es solo la punta del iceberg”, aseveró Floyd.

De acuerdo con CBS News, el Departamento de Seguridad Nacional prevé enviar una segunda lista de presuntos no ciudadanos. La carta federal otorgó a Hobbs un plazo de 48 horas para revisar la información y advirtió que, si el estado no aplicaba el mecanismo solicitado, el organismo “no tendrá más remedio que solicitar ayuda de emergencia” a la Justicia.

PUBLICIDAD

El Gobierno federal concedió un plazo de 48 horas al secretario de Estado para aplicar las medidas bajo advertencia de acciones judiciales (REUTERS/Mike Blake).
El Gobierno federal concedió un plazo de 48 horas al secretario de Estado para aplicar las medidas bajo advertencia de acciones judiciales (REUTERS/Mike Blake).

Washington cuestiona la exactitud de la lista y el momento del pedido

La oficina de Hobbs confirmó la recepción de la carta e indicó que analiza la lista, aunque puso en duda la fiabilidad de los datos. El secretario de Estado señaló que la nómina incluye registros de personas cuyo último voto figura en la década de 1990, entre ellos un caso fechado en 1994.

Desde entonces, calculó su oficina, se emitieron más de 113 millones de papeletas en elecciones primarias y generales en el estado.

“Nos tomamos muy en serio nuestra responsabilidad de proteger la información de los votantes y solo responderemos a las solicitudes que cumplan con el debido proceso. Vimos lo que sucedió en California y no queremos que los residentes de Washington sean acosados”, afirmó el funcionario en un comunicado recogido por NBC News.

En una declaración citada por ABC News, Hobbs también vinculó el planteo federal con la proximidad de la elección: “El momento de esta solicitud, una semana antes de las elecciones generales, busca sin duda sembrar sospechas infundadas sobre los resultados”.

El secretario Steve Hobbs cuestionó la fiabilidad de la nómina oficial porque incluye registros de votantes que datan de la década de 1990 (REUTERS/ Annabelle Gordon).
El secretario Steve Hobbs cuestionó la fiabilidad de la nómina oficial porque incluye registros de votantes que datan de la década de 1990 (REUTERS/ Annabelle Gordon).

El Gobierno federal cruzó registros públicos con datos oficiales

En 2025, el Departamento de Justicia había solicitado el padrón completo del estado, que incluye nombres, direcciones, números de licencia de conducir y partes de los números de Seguridad Social.

Tras la negativa de Hobbs, la administración Trump demandó a Washington, pero un juez federal desestimó el caso en septiembre de este año.

Frente a la imposibilidad de acceder al padrón sin censuras, Floyd explicó que el Departamento de Seguridad Nacional comparó un listado público de electores con información gubernamental para identificar a presuntos no ciudadanos.

Posteriormente, la administración realizó verificaciones adicionales para determinar si esas personas habían votado, informó CBS News.

No obstante, la oficina de Hobbs advirtió que el sistema utilizado por el Departamento de Justicia podría clasificar erróneamente a ciudadanos estadounidenses como no ciudadanos, lo que pone en riesgo su derecho al voto.

El Departamento de Seguridad Nacional cruzó el padrón público de Washington con registros gubernamentales para identificar a los 405 electores (REUTERS/Mike Blake).
El Departamento de Seguridad Nacional cruzó el padrón público de Washington con registros gubernamentales para identificar a los 405 electores (REUTERS/Mike Blake).

La solicitud replica la disputa judicial abierta en California

El pedido a Washington llegó después de que el Departamento de Justicia exigiera a California separar las papeletas enviadas por correo de 20.000 electores que considera probablemente no ciudadanos.

Luego, la administración demandó al estado para impedir que esos votos fueran contabilizados antes de verificar la ciudadanía de quienes los emitieron.

Un tribunal federal de apelaciones rechazó el lunes una solicitud urgente de la administración Trump en ese caso al considerar que el organismo no permitió que el juzgado inferior examinara primero sus argumentos y describió la emergencia alegada como “autoinfligida” por el propio Gobierno, precisó ABC News.

Funcionarios electorales del condado de Los Ángeles manifestaron en una presentación judicial que una revisión de la lista federal de California determinó que los registros eran antiguos y que una elevada proporción de las personas incluidas había nacido en el país, consignó NBC News.

Temas Relacionados

Departamento de Justicia de Estados UnidosWashingtonVoto por correoAdministración TrumpEleccionesEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Nueva York amplía la protección para víctimas de violencia: qué cambia con las nuevas leyes

Las tres normas refuerzan la confidencialidad de domicilios y padrones electorales, y establecen multas para alojamientos que incumplan la difusión de recursos contra la trata

Nueva York amplía la protección para víctimas de violencia: qué cambia con las nuevas leyes

El Ejército de Estados Unidos bombardeó una lancha en el Pacífico oriental: cinco muertos

La Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental ejecutó la operación después de recibir información de inteligencia que relacionó a la embarcación con actividades de narcotráfico en una ruta marítima utilizada para el traslado de drogas

El Ejército de Estados Unidos bombardeó una lancha en el Pacífico oriental: cinco muertos

Entre la capa de Bela Lugosi y la sierra de “Saw”: un museo de Los Ángeles ordena en 400 piezas un siglo de cine de terror

La exposición “The Horror Show”, organizada por el Museo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, recorre este género en seis galerías temáticas que estarán abiertas hasta julio de 2027

Entre la capa de Bela Lugosi y la sierra de “Saw”: un museo de Los Ángeles ordena en 400 piezas un siglo de cine de terror

Más de 100 bomberos rescatan a ancianos y personas con discapacidad de un edificio en llamas en Miami

El siniestro se originó de madrugada en el complejo Blue Lakes Apartments de Flagami, donde los bomberos tuvieron que cargar escaleras abajo a residentes en sillas de ruedas

Más de 100 bomberos rescatan a ancianos y personas con discapacidad de un edificio en llamas en Miami

Uno de los acusados de la violación grupal en Cornell volvió al campus y lo alojaron en una residencia mixta

La institución lo mantuvo dos semanas en una habitación compartida con otra persona que desconocía su historial, incluso después de que la denunciante presentara públicamente una demanda civil por agresión sexual

Uno de los acusados de la violación grupal en Cornell volvió al campus y lo alojaron en una residencia mixta

TECNO

MIT desarrolla software inspirado en origami para lograr construcciones más resistentes

MIT desarrolla software inspirado en origami para lograr construcciones más resistentes

Juegos de PS Plus Essential para noviembre: calendario de anuncios, rumores y favoritos

Reels vs. Shorts: similitudes y diferencias entre el video vertical de Instagram y YouTube

EE. UU. quiere construir autos más ligeros: este nuevo microscopio podría encontrar los materiales necesarios

El iPhone y el Mac ya ejecutan juegos de Nintendo Switch como aplicaciones nativas y sin emulación

ENTRETENIMIENTO

Christopher Lloyd, estrella de ‘Volver al futuro’, recuerda la vez que quedó gravemente herido durante su adicción a la cocaína

Christopher Lloyd, estrella de ‘Volver al futuro’, recuerda la vez que quedó gravemente herido durante su adicción a la cocaína

Rolling Stone lanza la lista de las 200 mejores canciones de rock del siglo XXI: Olivia Rodrigo, The Killers y Jay-Z entre los primeros lugares

Emily Osment recordó las escenas íntimas con Montana Jordan en El joven Sheldon: “Era un niño con un peinado mullet”

El día que Mick Jagger reveló la razón de la ausencia de Charlie Watts en un clásico de los Rolling Stones

Taylor Swift y Travis Kelce habrían ordenado quemar la decoración de su boda valorada en 30 millones de dólares

MUNDO

La fiscalía de la corona británica acusó a dos hombres por una operación vinculada con Irán contra la base aérea RAF Fairford

La fiscalía de la corona británica acusó a dos hombres por una operación vinculada con Irán contra la base aérea RAF Fairford

La ONU atribuyó a Rusia crímenes de guerra por los ataques contra la energía de Ucrania

El OIEA no detecta que Irán haya reconstruido sus instalaciones bombardeadas y le pide que colabore

152 bloques de hasta 141 toneladas y el hormigón como protagonista: así es la iglesia que desafía las normas en Viena

Por qué la visión extraordinaria de un crustáceo podría abrir una puerta inesperada en el tratamiento de enfermedades inflamatorias