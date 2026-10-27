Estados Unidos

Nueva York amplía la protección para víctimas de violencia: qué cambia con las nuevas leyes

Las tres normas refuerzan la confidencialidad de domicilios y padrones electorales, y establecen multas para alojamientos que incumplan la difusión de recursos contra la trata

La gobernadora Kathy Hochul promulgó tres leyes destinadas a reforzar la protección de sobrevivientes de violencia y explotación en Nueva York (REUTERS/David Dee Delgado/File Photo)
La gobernadora Kathy Hochul promulgó tres leyes destinadas a reforzar la protección de sobrevivientes de violencia y explotación en Nueva York (REUTERS/David Dee Delgado/File Photo)
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La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, promulgó este lunes tres leyes que amplían la protección de víctimas y sobrevivientes de violencia y explotación.

Las medidas extienden la reserva de domicilio para personas afectadas por la difusión no consentida de material íntimo, fijan multas para alojamientos que no informen recursos contra la trata y refuerzan la privacidad electoral de sobrevivientes de violencia doméstica.

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Las normas son S.5041/A.6338, S.9341A/A.8939A y S.9671A/A.10960A. La información fue difundida por la Gobernación del Estado de Nueva York, que las presentó durante el Mes de Concientización sobre la Violencia Doméstica.

Las víctimas de difusión no consentida podrán ocultar su nueva dirección

La ley S.5041/A.6338 incorpora al Programa de Confidencialidad de Domicilio a quienes hayan sufrido la difusión ilegal y sin consentimiento de fotografías o videos íntimos.

El beneficio está dirigido a personas que se hayan mudado por razones de seguridad y necesiten evitar que su nueva ubicación sea accesible para quien las agredió o acosó.

La ley S.5041/A.6338 incorpora a las víctimas de difusión no consentida de material íntimo en el Programa de Confidencialidad de Domicilio del estado (REUTERS/Angelina Katsanis)
La ley S.5041/A.6338 incorpora a las víctimas de difusión no consentida de material íntimo en el Programa de Confidencialidad de Domicilio del estado (REUTERS/Angelina Katsanis)

El programa estatal permite utilizar una dirección postal sustituta en vez de la residencia real. Las agencias estatales y locales deben aceptar esa dirección para sus trámites, mientras el programa reenvía la correspondencia al domicilio confidencial.

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La cobertura puede evitar que una gestión judicial o administrativa revele la ubicación de la persona afectada.

La iniciativa se suma a la protección que ya recibían sobrevivientes de violencia doméstica, delitos sexuales, acoso y trata de personas que se mudaron —o planean hacerlo— por motivos de seguridad. La solicitud no tiene costo, según el Departamento de Estado de Nueva York.

Hoteles y moteles afrontarán multas si no exhiben recursos contra la trata

La ley S.9341A/A.8939A refuerza una obligación que ya alcanzaba a hoteles, moteles y otros establecimientos de alojamiento: exhibir información sobre los servicios disponibles para víctimas de trata de personas. La novedad es que el incumplimiento ahora puede derivar en sanciones económicas.

La multa será de USD 500 por la primera infracción y de USD 1.000 por cada infracción posterior, de acuerdo con el texto aprobado de la ley. Antes de imponerla, la autoridad reguladora estatal o local debe notificar al establecimiento y otorgarle 30 días para corregir la falta.

Vista panorámica del horizonte de Nueva York con múltiples rascacielos, incluyendo el Empire State Building, junto al río Hudson bajo un cielo nublado
La Oficina de Servicios para Víctimas y diversas líneas estatales canalizan asistencia legal, albergue y orientación ante emergencias en Nueva York (Reuters)

Las oficinas municipales de asuntos del consumidor, los abogados de ciudades o pueblos y otros funcionarios locales autorizados podrán hacer cumplir la norma de manera concurrente, según el Senado del Estado de Nueva York.

La medida apunta a que quienes atraviesen situaciones de explotación sexual o laboral puedan encontrar información de ayuda en los lugares de alojamiento.

No crea un nuevo servicio para víctimas, sino que exige el cumplimiento de la difusión de recursos ya prevista en la ley estatal.

La privacidad de los padrones electorales tendrá aviso previo y opción de renovación

La tercera norma, S.9671A/A.10960A, protege a sobrevivientes de violencia doméstica que mantienen confidencial su información de inscripción electoral.

Hasta ahora, las personas elegibles podían solicitar que esos datos quedaran reservados durante cuatro años, una herramienta destinada a impedir que un agresor las localice mediante registros públicos.

Con la nueva ley, la Junta Electoral del Estado de Nueva York deberá enviar por correo una notificación al menos seis meses antes del vencimiento de esa confidencialidad.

El aviso debe incluir las instrucciones para renovarla, lo que permite que la persona evalúe sus alternativas antes de que expire la protección.

La modificación se apoya en una ley de 2021 que habilitó a sobrevivientes de violencia doméstica a pedir directamente a la Junta Electoral la confidencialidad de su inscripción, sin necesidad de una orden judicial previa, explicó la Gobernación del Estado de Nueva York.

El Programa de Confidencialidad de Domicilio autoriza el uso gratuito de una dirección postal sustituta ante agencias gubernamentales para evitar la localización de agresores (REUTERS/Adam Gray)
El Programa de Confidencialidad de Domicilio autoriza el uso gratuito de una dirección postal sustituta ante agencias gubernamentales para evitar la localización de agresores (REUTERS/Adam Gray)

Canales oficiales para pedir ayuda y orientación en Nueva York

Las personas que necesiten localizar apoyo, servicios de emergencia, asistencia legal, albergue o información sobre compensación pueden comunicarse con la Oficina de Servicios para Víctimas de Nueva York (OVS, por sus siglas en inglés).

Su línea gratuita es el 1-800-247-8035, de lunes a viernes de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., y su buscador OVS Resource Connect permite encontrar programas financiados por el estado según necesidad y ubicación.

Para consultas sobre el Programa de Confidencialidad de Domicilio, el Departamento de Estado informa los teléfonos 1-855-350-4595 y 518-474-0709.

La Línea de Violencia Doméstica y Sexual del Estado de Nueva York atiende de forma confidencial las 24 horas en el 1-800-942-6906, por mensaje de texto al 844-997-2121 y mediante el chat oficial. Ante una emergencia o peligro inmediato, se debe llamar al 911.

En situaciones vinculadas a trata de personas, la Línea Nacional contra la Trata de Personas atiende en el 1-888-373-7888 y recibe mensajes con las palabras HELP o INFO al 233733.

La Oficina para la Prevención de la Violencia Doméstica y el Departamento de Estado de Nueva York reúnen además recursos estatales y vías de contacto.

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