Estados Unidos

Más de 100 bomberos rescatan a ancianos y personas con discapacidad de un edificio en llamas en Miami

El siniestro se originó de madrugada en el complejo Blue Lakes Apartments de Flagami, donde los bomberos tuvieron que cargar escaleras abajo a residentes en sillas de ruedas

Un grupo de personas y una persona en silla de ruedas permanecen de noche junto a dos camionetas bajo un estacionamiento techado
Un incendio se declaró durante la madrugada en un apartamento del cuarto piso del complejo Blue Lakes Apartments en Flagami (NBC 6 South Florida)
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Un incendio arrasó un apartamento en el cuarto piso de un edificio residencial de cinco plantas en Flagami, al oeste de Miami, durante la madrugada de este martes. Dos adultos mayores y al menos 15 personas quedaron sin vivienda.

Las llamas comenzaron alrededor de las 2:30 en el complejo Blue Lakes Apartments, situado en el 5275 de la Calle 7 del Noroeste, en la intersección con la avenida 52, según informó NBC Miami.

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Más de 100 bomberos y unas 35 unidades de emergencia acudieron al lugar para combatir el fuego y evacuar a los residentes del inmueble, que alberga 52 apartamentos. Gran parte de sus ocupantes son personas de la tercera edad o con discapacidades.

Humo negro y residentes con movilidad reducida, los obstáculos del rescate

Pete Sánchez, portavoz del Departamento de Bomberos de Miami (Miami Fire Rescue), explicó que las condiciones dentro del edificio dificultaron la evacuación. La densidad del humo y las limitaciones físicas de varios ocupantes obligaron a los equipos de rescate a solicitar refuerzos.

“Había humo negro que no se podía ver, muy poca visibilidad. Entonces tuvimos que llamar a recursos adicionales para asistir en estos rescates, porque había personas en sillas de ruedas y personas que no podían salir de sus camas”, declaró Sánchez a NBC Miami.

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Un hombre con chaqueta amarilla reflectante sostiene el cilindro de aire en la espalda de un bombero inclinado por la noche
Un integrante de los servicios de emergencia asiste a un bombero con su equipo de respiración tras el incendio de un edificio en Miami (WPLG Local 10)

El inmueble cuenta con una única escalera, lo que sumó otra dificultad a la operación. Los bomberos tuvieron que cargar a varios residentes escaleras abajo entre el humo espeso que recorría los pasillos. La operación de rescate abarcó todo el edificio, ya que en cada planta había ocupantes que necesitaban ayuda para abandonar sus viviendas.

Dos personas hospitalizadas y fuego contenido en 30 minutos

Los equipos de rescate lograron sacar a la totalidad de los ocupantes. Cuatro personas fueron evaluadas en el lugar por los paramédicos; de ellas, dos adultos mayores fueron trasladados a un centro hospitalario y se encontraban en estado estable.

El fuego, clasificado como un incendio de dos alarmas, quedó contenido en la unidad donde se originó. Los bomberos lograron extinguirlo en un lapso de entre 30 y 40 minutos. Sin embargo, el humo y los daños provocados por el agua se extendieron por toda la estructura y afectaron otros pisos y unidades del complejo.

Quince personas desplazadas, entre ellas menores de edad

Bomberos de Miami atienden a varias personas en la calle frente a una ambulancia con luces de emergencia encendidas
Efectivos del cuerpo de bomberos de Miami atienden a varias personas junto a una ambulancia tras un incendio en un edificio residencial (NBC 6 South Florida)

Imágenes obtenidas desde el interior de la unidad siniestrada muestran paredes ennegrecidas y escombros dispersos por toda la vivienda. Varios apartamentos vecinos del mismo piso también sufrieron daños significativos por la exposición directa al fuego y las altas temperaturas. Los residentes del cuarto piso no podrán regresar a sus apartamentos debido a la magnitud de los daños. El resto de las unidades fue evacuado como medida preventiva.

En total, al menos 15 personas —incluidos menores de edad— quedaron desplazadas. La Cruz Roja se presentó en el lugar para brindar asistencia a las familias afectadas, en su mayoría adultos mayores con necesidades especiales de atención.

La organización se encargó de distribuir los suministros básicos y de coordinar el alojamiento temporal, mientras las autoridades determinaban qué unidades del complejo podían ser consideradas habitables después de los daños causados por el humo y el agua.

Causa del incendio bajo investigación

Investigadores del Departamento de Bomberos de Miami permanecían en la escena para evaluar los daños estructurales del edificio y determinar cuándo los ocupantes de los pisos no afectados podrán volver a sus hogares. Las autoridades indicaron que la seguridad de la estructura debe ser verificada antes de autorizar el retorno.

Un camión de soporte con luces rojas y compartimentos abiertos junto a rescatistas con abrigos fluorescentes en el pavimento mojado de noche
Personal de emergencias trabaja junto a una unidad técnica de apoyo tras un incendio en un edificio de Miami (WPLG Local 10)

Sánchez señaló que las causas que provocaron el incendio todavía no han sido establecidas. También indicó que los investigadores continúan trabajando en el lugar del hecho para poder identificar el origen del fuego.

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