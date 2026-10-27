Estados Unidos

El Ejército de Estados Unidos bombardeó una lancha en el Pacífico oriental: cinco muertos

La Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental ejecutó la operación después de recibir información de inteligencia que relacionó a la embarcación con actividades de narcotráfico en una ruta marítima utilizada para el traslado de drogas

La Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental ejecutó un ataque letal contra una lancha rápida que operaba en rutas de narcotráfico establecidas en el Pacífico (X de U.S. Southern Command)
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El Ejército de Estados Unidos ejecutó esta jornada un ataque contra una lancha en el Pacífico oriental, a la que vinculó con el narcotráfico, y mató a cinco personas.

“El 27 de octubre, bajo la dirección de Southcom, la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental ejecutó un ataque cinético letal contra una embarcación de alta velocidad que operaba a lo largo de rutas establecidas de narcotráfico en el Pacífico oriental”, informó el Comando Sur de Estados Unidos.

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Las autoridades estadounidenses no precisaron el punto donde ocurrió el ataque, los países involucrados ni la identidad y nacionalidad de las víctimas. Tampoco divulgaron datos sobre la carga de la lancha, su destino o la recuperación de restos después de la explosión.

Southcom publicó un video en el que se observó una pequeña embarcación sobre el agua antes de una detonación. El Ejército no presentó elementos públicos que detallaran el cargamento ni los presuntos vínculos de los ocupantes con organizaciones de narcotráfico.

El operativo fue el primero desde el 4 de octubre contra una embarcación vinculada con el tráfico de drogas. Ese día, militares estadounidenses ejecutaron un ataque en el Caribe que dejó cuatro muertos.

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La acción de esta jornada forma parte de la campaña que el presidente Donald Trump inició en septiembre de 2025 contra personas y grupos que su administración denominó “narcoterroristas”. Desde entonces, las fuerzas estadounidenses realizaron operaciones contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental.

Los registros disponibles situaron entre 238 y 240 el número de personas muertas durante esta campaña. Un recuento contabilizó 72 embarcaciones alcanzadas, mientras otro registró más de 70 ataques. La diferencia respondió a la actualización de los datos en cada recuento.

Trump sostuvo en ese momento que Estados Unidos se encontraba en un “conflicto armado” con carteles latinoamericanos y otras organizaciones vinculadas al tráfico de drogas. Su Gobierno defendió los bombardeos como una medida para interrumpir el ingreso de estupefacientes y reducir las muertes por sobredosis dentro del país.

Donald Trump afirmó el año pasado que el país enfrenta un conflicto armado contra carteles para frenar las muertes por sobredosis (HAIYUN JIANG/The New York Times)
Donald Trump afirmó el año pasado que el país enfrenta un conflicto armado contra carteles para frenar las muertes por sobredosis (HAIYUN JIANG/The New York Times)

Por otro lado, en septiembre, el Comando Sur de Estados Unidos interceptó y hundió en el Pacífico oriental una embarcación que atribuyó al grupo ecuatoriano Los Choneros.

Según las autoridades estadounidenses, la nave funcionaba como una plataforma de reabastecimiento para operaciones de narcotráfico en alta mar. La Fuerza de Tarea Conjunta Hemisferio Occidental retiró a los ocupantes de la embarcación principal y los entregó a autoridades de Ecuador antes de destruirla.

Estados Unidos también hundió las lanchas de apoyo que acompañaban a la nave. El Comando Sur difundió un video de la intercepción y afirmó que sus fuerzas continuarán con acciones contra las redes logísticas que, según sostuvo, sostienen el tráfico de drogas en la región.

El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó el mes pasado, que Washington buscaría la cooperación de aliados regionales. “Tenemos la capacidad de actuar unilateralmente”, dijo, aunque sostuvo que trabajar con otros gobiernos era “la forma más efectiva de hacerlo”.

Durante una visita a Perú, señaló que Estados Unidos conservaría la opción de intervenir. “Todavía destruiremos barcos si fuera necesario”, afirmó. El funcionario indicó que cada decisión dependería de una evaluación “ataque por ataque u operación por operación”.

(Con información de AP, EFE y Europa Press)

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