Estados Unidos

"Disfruta del regalo": acusan a un hombre de Illinois de enviar cartas con polvo blanco y amenazas a miembros del Congreso

Matthew Unglesbee, de 37 años y residente de Quincy, enfrenta dos cargos federales por la presunta distribución de cuatro sobres con una sustancia granular que activaron protocolos de seguridad

La correspondencia postal incluía mensajes manuscritos con burlas dirigidas a los miembros del Congreso (REUTERS/Elizabeth Frantz).
La correspondencia postal incluía mensajes manuscritos con burlas dirigidas a los miembros del Congreso (REUTERS/Elizabeth Frantz).
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Un hombre de 37 años de Illinois fue acusado de enviar cartas amenazantes con polvo blanco a miembros del Congreso de Estados Unidos, luego de que cuatro sobres llegaran a oficinas legislativas con su nombre y dirección como remitente. El material fue analizado y no resultó peligroso.

Matthew Unglesbee, residente de Quincy, en el suroeste del estado, enfrenta dos cargos por enviar comunicaciones amenazantes por correo y por proporcionar información falsa y perpetrar un engaño, precisó NBC News.

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Los sobres fueron enviados a cuatro integrantes del Congreso en el Distrito Norte de Illinois, incluido el despacho de un senador estadounidense. Tres contenían una nota manuscrita que decía “JA JA”; el cuarto llevaba el mensaje: “JA JA JA, disfruta tu regalo”.

La investigación se inició tras una denuncia anónima en línea recibida el 16 de octubre. La persona informó al FBI que había escuchado a Unglesbee hablar en un restaurante sobre el envío de una sustancia sospechosa a miembros del Congreso, reportó Associated Press.

Un sobre blanco con marcas negras que cubren texto y restos de polvo blanco esparcidos sobre una superficie de madera oscura
Las pruebas oficiales confirmaron que la sustancia remitida en los sobres no representaba peligro para la salud (U.S. District Court).

La denuncia sostiene que Unglesbee anticipó la reacción por un posible ántrax

Durante la entrevista con las autoridades, el acusado declaró que había enviado las cuatro cartas después de escuchar a una persona hablar sobre envíos similares que habían aparecido en las noticias a comienzos de octubre.

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Asimismo, negó cualquier vínculo con esa otra serie de correspondencia sospechosa dirigida a miembros del Congreso y funcionarios electorales, que las autoridades federales investigan por separado.

La denuncia señala que Unglesbee sabía que los miembros del Congreso se lo “tomarían en serio”, ya que el polvo podía ser interpretado como ántrax y provocar la intervención de equipos especializados.

“Unglesbee afirmó que estaba bromeando, pero reconoció que los destinatarios no sabrían que estaba bromeando y podrían percibirlo como una amenaza”, indica el documento judicial recogido por Associated Press.

Según dijo Unglesbee a los agentes, la sustancia granulada blanca era sal. Las pruebas confirmaron que no representaba un riesgo, aunque la denuncia no identifica formalmente el compuesto.

El acusado negó cualquier vínculo con otra serie de envíos sospechosos dirigidos a funcionarios electorales (REUTERS/Yuri Gripas/File Photo).
El acusado negó cualquier vínculo con otra serie de envíos sospechosos dirigidos a funcionarios electorales (REUTERS/Yuri Gripas/File Photo).

Una llamada al 911 alertó a otras oficinas del Congreso

Los sobres blancos tenían sellos postales de Springfield con fecha del 19 de octubre. Ninguno de los destinatarios abrió la correspondencia. El último llegó el 23 de octubre a la oficina de un senador estadounidense.

En una oficina de la Cámara de Representantes, un integrante del personal detectó contenido dentro del sobre, llamó al 911 y luego alertó a otros despachos legislativos de la zona, detalló ABC News.

Durante el registro de la vivienda del acusado, los investigadores hallaron un quinto sobre vacío, aún sin enviar, dirigido a la oficina en Washington de otro miembro del Congreso.

Los registros judiciales no revelaron el nombre de los destinatarios de los cuatro envíos que derivaron en los cargos. De acuerdo con ABC 7, fueron enviados a las oficinas de los representantes Mike Quigley, Brad Schneider y Jan Schakowsky, así como a la senadora Tammy Duckworth.

Schakowsky, representante demócrata por Illinois, aseguró que estaba al tanto de la detención de un sospechoso por la carta más reciente enviada a su oficina distrital en Skokie, consignó NBC News.

La legisladora, que recibió una segunda carta sospechosa el 21 de octubre, agradeció a las autoridades y sostuvo que las amenazas no le impedirán “servir a los ciudadanos del Distrito 9”.

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