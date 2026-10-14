El Departamento de Justicia ordenó a California revisar sus padrones y separar las boletas de presuntos votantes no ciudadanos

El Gobierno federal entregó a las autoridades electorales de Los Ángeles una unidad USB protegida con los nombres bajo sospecha (REUTERS/Mike Blake).

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos exigió a California revisar, en un plazo de 48 horas, una lista de presuntos votantes no ciudadanos y separar sus boletas por correo mientras verifica su estatus. A su vez, advirtió que solicitará una “medida de emergencia” si las autoridades no cumplen con el requerimiento.

La orden fue enviada este martes a la secretaria de Estado de California, Shirley Weber, y al registrador electoral del condado de Los Ángeles, Dean Logan, a pocas semanas de los comicios legislativos del 3 de noviembre.

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Según la carta firmada por el fiscal general adjunto interino, R. Trent McCotter, obtenida por Reuters y Associated Press, el organismo entregó a la oficina electoral de Los Ángeles una unidad USB protegida con contraseña que contiene los nombres de las personas bajo sospecha del Gobierno.

“Permitir que los no ciudadanos voten anula el voto de los ciudadanos”, escribió la entidad en la directiva.

El fiscal general adjunto interino advirtió que el Gobierno pedirá una intervención judicial de emergencia si no cumplen el requerimiento (AP Foto/Jenny Kane/Archivo).

Las boletas señaladas no deberán contabilizarse hasta confirmar la ciudadanía

La carta ordena verificar si las personas incluidas en el listado son ciudadanas. A quienes no puedan ser verificadas no se les deberá enviar una boleta si aún no la recibieron.

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Si ya la recibieron o la devolvieron, su voto deberá mantenerse separado y no contabilizarse hasta que se aclare su condición. El Departamento de Justicia precisó que las boletas no deben anularse.

La carta también anticipa una posible intervención judicial: “Si no pueden implementar este proceso para entonces, dada la celebración de las elecciones federales, Estados Unidos no tendrá más remedio que solicitar ayuda de emergencia”.

En una declaración enviada a Los Angeles Times, el Departamento de Justicia defendió los requisitos y sostuvo que “no deberían generar controversia”, ya que la ley penal es “clara” y establece que “solo los ciudadanos estadounidenses pueden votar en las elecciones federales”.

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Las boletas de votantes cuya ciudadanía no esté confirmada deberán mantenerse separadas y sin contabilizarse hasta que se aclare su condición (REUTERS/Mike Blake/Archivo).

Tricia Webber, secretaria del condado de Santa Cruz y presidenta de la Asociación de Secretarios y Funcionarios Electorales de California, consideró que el plazo de 48 horas es “completamente irrazonable”.

Webber explicó a Associated Press que la revisión de un votante no elegible requiere analizar su historial de inscripción y contactar a la persona antes de determinar su condición. Según señaló, ese proceso requeriría más de 48 horas.

Asimismo, cuestionó cómo el gobierno federal identificó a presuntos votantes no ciudadanos, dado que carece de acceso a los datos del padrón electoral estatal.

La administración de Donald Trump amplió su ofensiva sobre los padrones estatales

La administración del presidente Donald Trump convirtió la identificación de votantes no ciudadanos en una prioridad de su mandato.

Este año, el Departamento de Justicia presentó cargos contra cerca de 90 personas por diversas infracciones electorales, incluidas 50 acusadas de votar sin ser ciudadanas, informó Associated Press.

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La División de Derechos Civiles de la agencia pidió a casi todos los estados datos electorales no públicos para detectar posibles no ciudadanos en los padrones y demandó a 30 que se negaron; hasta ahora perdió 26 casos y no obtuvo fallos favorables, reportó Reuters.

En julio, la administración envió cartas a los responsables electorales de los 50 estados para advertirles sobre posibles consecuencias penales si permitían deliberadamente que personas no ciudadanas permanecieran inscritas en los padrones o emitieran su voto.

La administración de Donald Trump presentó cargos penales contra decenas de personas por presuntamente votar sin contar con la ciudadanía estadounidense (REUTERS/Mike Blake/Archivo).

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, afirmó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había identificado a 250.000 personas no ciudadanas inscritas para votar en California, Pensilvania, Nueva Jersey y Nevada.

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No obstante, las cifras federales han sido cuestionadas en revisiones posteriores. En Nevada, el DHS aseguró a funcionarios estatales que su cálculo inicial de 15.900 personas no ciudadanas inscritas era preliminar y no había sido verificado. Tras una revisión manual, sostuvo haber confirmado 185 casos.

Posteriormente, las autoridades de Nevada comunicaron que esas 185 personas eran ciudadanas. El organismo federal cuestiona esa conclusión, consignó CNN.