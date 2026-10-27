Estados Unidos

Donald Trump ofreció un millón de dólares por información que conduzca a condenas por fraude electoral

La oferta incluye elecciones pasadas y llega a una semana de las legislativas de medio término

Trump sostiene desde hace años que la elección de 2020, que perdió ante Joe Biden, estuvo marcada por el fraude.
Trump sostiene desde hace años que la elección de 2020, que perdió ante Joe Biden, estuvo marcada por el fraude.
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El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el lunes que su gobierno pagará un millón de dólares a quien denuncie un fraude electoral que lleve al arresto y la condena de los responsables, a una semana de las elecciones legislativas de medio término del 3 de noviembre, en las que se renueva el control del Congreso.

“Cualquiera que denuncie fraude electoral en elecciones pasadas o en las elecciones de medio término de 2026 recibirá 1.000.000 de dólares tras el arresto y la condena de quienes cometieron el fraude”, escribió Trump en su red Truth Social.

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Trump no explicó de dónde saldría el dinero ni quién lo administraría, y tampoco definió qué delitos incluye. La oferta abarca también comicios anteriores, aunque el mensaje no aclara a cuáles se refiere.

Trump sostiene desde hace años que la elección de 2020, que perdió ante Joe Biden, estuvo marcada por el fraude. No hay pruebas de un fraude generalizado en las elecciones de Estados Unidos, y los tribunales rechazaron los reclamos de Trump y sus aliados. La denuncia derivó el 6 de enero de 2021 en el asalto de una turba de seguidores suyos al Capitolio, para intentar frenar la certificación de la victoria de Biden.

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Una campaña que viene creciendo

La oferta llega seis días después de que Trump y el vicepresidente JD Vance anunciaran en el Despacho Oval un programa de 25 millones de dólares para que el público denuncie fraude en el gobierno federal. Aquel programa, administrado por el Departamento de Justicia, paga hasta 30.000 dólares por denuncia, que según Trump equivalen a una comisión del 1% de lo que se descubra. Trump dijo que él decidirá cómo repartir los premios cuando haya más de un denunciante. Es otro asunto distinto del electoral.

El gobierno endureció su enfoque sobre las elecciones: presionó a los estados para que entreguen datos de sus padrones y buscó a no ciudadanos entre los votantes registrados. El Departamento de Justicia demandó a funcionarios de California para obligarlos a separar las boletas por correo que, según dice, fueron enviadas a posibles no ciudadanos, según NBC. La semana pasada, autoridades federales invitaron a medios de derecha a presenciar los arrestos de algunos de los 28 residentes de ese estado acusados de delitos como registrarse fraudulentamente para votar, en casos que se remontan hasta 2002, según la AFP.

Críticas y contexto político

El Capitolio de Estados Unidos, en Washington, en una imagen de archivo. Los republicanos defienden una mayoría ajustada en el Congreso en las elecciones de medio término del 3 de noviembre (REUTERS/Kevin Lamarque/archivo)
El Capitolio de Estados Unidos, en Washington, en una imagen de archivo. Los republicanos defienden una mayoría ajustada en el Congreso en las elecciones de medio término del 3 de noviembre (REUTERS/Kevin Lamarque/archivo)

Expertos y funcionarios electorales demócratas, y también algunos republicanos, consideran que esas medidas son un exceso del gobierno federal. Algunos funcionarios dijeron a la agencia Reuters que se preparan para una posible interferencia federal en la votación.

La supervisora del condado de Los Ángeles Janice Hahn calificó los arrestos en California de “intimidación a los votantes”. El profesor de derecho Rick Hasen, de la Universidad de California en Los Ángeles, dijo a la AFP que la escasez de arrestos y condenas refleja lo poco frecuente que es el fraude.

Los republicanos tienen una mayoría estrecha en la Cámara de Representantes y el Senado. Las encuestas muestran que la elección podría ser difícil para el partido de Trump, cuya aprobación sigue baja por la preocupación de los votantes por el costo de vida y la suba de los combustibles que provocó la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

No es la primera vez que se ofrece una recompensa así: en 2020, el vicegobernador de Texas, Dan Patrick, prometió hasta un millón de dólares de su fondo de campaña por información que llevara al arresto y la condena por fraude, y un ex jefe de la comisión de ética del estado cuestionó la medida.

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