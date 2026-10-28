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La fiscalía de la corona británica acusó a dos hombres por una operación vinculada con Irán contra la base aérea RAF Fairford

El comisionado Laurence Taylor afirmó que la decisión permitió acelerar las diligencias, reunir mejores evidencias y formular imputaciones por el episodio ocurrido cerca de la instalación aérea utilizada por Estados Unidos

La Fiscalía de la Corona formuló cargos bajo la Ley de Seguridad Nacional de 2023 a partir de la investigación por el incidente ocurrido el 27 de septiembre en los alrededores del aeródromo (REUTERS/Toby Shepheard)
La Fiscalía de la Corona formuló cargos bajo la Ley de Seguridad Nacional de 2023 a partir de la investigación por el incidente ocurrido el 27 de septiembre en los alrededores del aeródromo (REUTERS/Toby Shepheard)
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Dos hombres fueron acusados en Londres de delitos contra la seguridad nacional tras una presunta operación vinculada con Irán que apuntó contra RAF Fairford, la base británica utilizada por bombarderos de Estados Unidos.

Mohmed Abdulkarim y Nouman Essghir, ambos de 24 años y residentes en la capital británica, comparecieron el martes ante el Tribunal de Magistrados de Westminster. La Fiscalía de la Corona formuló cargos bajo la Ley de Seguridad Nacional de 2023 a partir de la investigación por el incidente ocurrido el 27 de septiembre en los alrededores del aeródromo, situado en Gloucestershire.

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Abdulkarim enfrentó una acusación por realizar actividades susceptibles de ayudar materialmente a un servicio de inteligencia extranjero entre el 31 de agosto y el 28 de septiembre. Los investigadores identificaron a Irán como el país al que, según su hipótesis, prestaba asistencia. Essghir fue acusado de acceder el 22 de agosto a una zona prohibida con una finalidad perjudicial para el Reino Unido. Posee nacionalidad británica e iraní.

La fiscal Louise Gray afirmó que Abdulkarim mantuvo contacto con una persona identificada como “Ali”, a quien la policía ubicó fuera del Reino Unido y vinculó con intereses iraníes. La acusación sostuvo que el acusado obtuvo materiales para la operación y recibió pagos por aproximadamente £ 70.000, unos USD 93.000.

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Según el relato presentado ante el tribunal, Ali ordenó a cinco hombres trasladar tres furgonetas con recipientes de gasolina hasta las cercanías de RAF Fairford, estacionarlas y alejarse. El grupo compró combustible por un valor próximo a £ 300 y lo almacenó en tambores antes de dirigirse al lugar.

Después de abandonar los vehículos, uno de los participantes recibió un aviso telefónico que señalaba la existencia de un artefacto explosivo. “A uno le dijeron: ‘Hay una bomba en la furgoneta’, y otro llamó al 999”, declaró Gray. La alerta derivó en una movilización de policías armados, especialistas militares en desactivación de explosivos y unidades antiterroristas.

Las fuerzas de seguridad evacuaron a vecinos y desplegaron expertos en explosivos tras la alerta por tres furgonetas cargadas con gasolina (REUTERS/Toby Shepheard/File Photo)
Las fuerzas de seguridad evacuaron a vecinos y desplegaron expertos en explosivos tras la alerta por tres furgonetas cargadas con gasolina (REUTERS/Toby Shepheard/File Photo)

Las autoridades evacuaron a decenas de vecinos, establecieron un cordón de seguridad y registraron las tres furgonetas, identificadas con el logotipo de Fuel2You. Los agentes confiscaron los bidones de gasolina, pero no encontraron explosivos. Durante la madrugada, los vehículos se cruzaron con un control de la Policía del Ministerio de Defensa y cambiaron de recorrido antes de que los efectivos arrestaran a sus ocupantes.

La imputación actual contra Essghir se refirió a una supuesta tarea de reconocimiento realizada más de un mes antes del episodio de septiembre. Los fiscales dijeron que filmó la instalación el 22 de agosto por encargo de Ali. También señalaron que viajó en una de las furgonetas.

Essghir fue liberado bajo fianza después de su arresto inicial y volvió a ser detenido el 20 de octubre. El tribunal ordenó su prisión preventiva hasta la próxima audiencia. Abdulkarim asistió a la vista en silla de ruedas y quedó en libertad condicional con medidas que incluyeron la entrega de su pasaporte. Los dos confirmaron sus datos personales ante el tribunal.

La pesquisa abarcó a ocho personas. Seis siguieron bajo fianza policial mientras continuaron las diligencias. Un hombre británico-iraní de 25 años, detenido de nuevo en octubre bajo sospecha de ayudar a un servicio de inteligencia extranjero, quedó libre sin cargos. Sin embargo, permaneció bajo fianza por una detención previa relacionada con la supuesta preparación de actos terroristas.

El comisionado asistente Laurence Taylor, responsable nacional de la policía antiterrorista, defendió la liberación inicial de los cinco hombres arrestados el 27 de septiembre. La medida generó preguntas por la escala del operativo desplegado cerca de una instalación empleada por la aviación estadounidense.

El jefe policial Laurence Taylor defendió la gestión del caso porque las medidas iniciales permitieron reunir mejores pruebas (REUTERS/Jack Taylor)
El jefe policial Laurence Taylor defendió la gestión del caso porque las medidas iniciales permitieron reunir mejores pruebas (REUTERS/Jack Taylor)

“Sabemos que las decisiones tomadas durante nuestras investigaciones pueden parecer a veces ilógicas para quienes están fuera, pero quiero dejar muy claro que siempre habrá una buena razón o fundamento detrás de ellas”, dijo Taylor. El jefe policial señaló que aquella decisión permitió avanzar con mayor rapidez, obtener mejores pruebas y presentar las acusaciones.

Taylor añadió que las fuerzas de seguridad detectaron “una serie de incidentes en los últimos meses que creemos que fueron dirigidos por el Estado iraní”. El director general del MI5, Ken McCallum, advirtió previamente que Irán y Rusia ampliaron sus acciones contra el Reino Unido. Además, indicó que las autoridades arrestaron a más de 50 personas durante el último año por presuntos planes relacionados con Teherán.

RAF Fairford funcionó durante décadas como punto de operaciones adelantadas de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. En los últimos meses, bombarderos B-1 y B-52 partieron desde el aeródromo hacia Oriente Medio después de que el gobierno británico autorizara su empleo en ataques defensivos contra Irán.

Estados Unidos retiró esas aeronaves poco después de los arrestos, por motivos de seguridad. El presidente Donald Trump relacionó el traslado con amenazas contra la instalación. “No salieron por accidente”, afirmó. “Hubo algunas amenazas y, en lugar de tentar al enemigo, capturaremos al enemigo y lo venceremos”.

Por su parte, el primer ministro británico, Andy Burnham, sostuvo que el supuesto plan fue “casi con certeza” dirigido por la Guardia Revolucionaria iraní. Teherán rechazó esa versión y negó toda participación, aunque anteriormente consideró legítimas las bases utilizadas para atacar su territorio.

Abdulkarim y Essghir deberán presentarse el 20 de noviembre ante el tribunal penal de Old Bailey.

(Con información de AP y Reuters)

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