Estados Unidos

Miami prohíbe bicicletas y monopatines eléctricos en las aceras desde noviembre: qué cambia y cuánto costará la multa

La ordenanza municipal entrará en vigor a comienzos de noviembre y exigirá circular por ciclovías o vías autorizadas, con una velocidad máxima de 32 kilómetros por hora

La Ciudad de Miami prohíbe la circulación de bicicletas y monopatines eléctricos en aceras y paseos peatonales públicos (REUTERS/Mike Blake)
La Ciudad de Miami prohíbe la circulación de bicicletas y monopatines eléctricos en aceras y paseos peatonales públicos (REUTERS/Mike Blake)
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La Ciudad de Miami prohibirá desde principios de noviembre la circulación de bicicletas eléctricas y monopatines eléctricos por las aceras y los paseos peatonales públicos, tras la aprobación unánime de una nueva ordenanza por parte de los comisionados municipales.

Según informó NBC Miami en su cobertura sobre las nuevas reglas para monopatines eléctricos, la medida obliga a los usuarios de estos vehículos de micromovilidad a desplazarse por ciclovías habilitadas o por calles bajo jurisdicción municipal con límites de velocidad de hasta 48 km/h (30 mph). En esos trayectos, los dispositivos no podrán superar los 32 km/h (20 mph).

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La ordenanza fija multas y requisitos para los conductores

La normativa contempla una multa de USD 100 o una sanción estatal no penal de tránsito para quienes incumplan las nuevas reglas.

Además, los usuarios deberán tener al menos 16 años y portar una identificación oficial con fotografía al circular por las calles.

Según informó Secret Miami, la restricción no impide caminar por la acera mientras se empuja una bicicleta o un monopatín. Tampoco se aplica a las sillas de ruedas ni a otros dispositivos de movilidad protegidos por la Ley de Estadounidenses con Discapacidades.

Los conductores de estos vehículos deberán transitar por ciclovías o calles habilitadas a una velocidad máxima de 32 kilómetros por hora (REUTERS/Eva Marie Uzcategui)
Los conductores de estos vehículos deberán transitar por ciclovías o calles habilitadas a una velocidad máxima de 32 kilómetros por hora (REUTERS/Eva Marie Uzcategui)

El estacionamiento deberá dejar paso libre a peatones

La regulación también limita el estacionamiento de estos vehículos sobre las aceras. Cuando esté permitido, deberán dejar al menos 91 centímetros (tres pies) libres para la circulación de peatones.

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La iniciativa fue impulsada por el comisionado Rolando Escalona junto con el jefe de Policía de Miami, Edwin Lopez, ante el aumento de accidentes vinculados con estos vehículos, según informó Secret Miami.

El medio citó un informe del Departamento de Bomberos y Rescate de la Ciudad de Miami, difundido por Coconut Grove Spotlight, que registró 1.380 incidentes entre septiembre de 2024 y septiembre de 2026.

De ese total, 606 casos fueron clasificados como confirmados o de alta fiabilidad: 163 involucraron bicicletas eléctricas y 443, monopatines.

La redacción definitiva de la ordenanza aún debe superar la revisión legal municipal, por lo que sus disposiciones podrían sufrir ajustes antes de su entrada en vigor prevista para noviembre.

El estacionamiento de los dispositivos sobre aceras permitidas debe garantizar un espacio libre de 91 centímetros para los peatones

El estacionamiento de los dispositivos sobre aceras permitidas debe garantizar un espacio libre de 91 centímetros para los peatones (REUTERS/Mike Blake)
El estacionamiento de los dispositivos sobre aceras permitidas debe garantizar un espacio libre de 91 centímetros para los peatones (REUTERS/Mike Blake)

Miami Beach aplicará reglas propias desde julio de 2027

La Comisión Municipal de Miami Beach aprobó normas separadas para los dispositivos de micromovilidad, cuya entrada en vigor está prevista para el 22 de julio de 2027.

Las reglas exigirán casco a los menores de 16 años, luces blancas y rojas desde el atardecer hasta el amanecer, frenos en funcionamiento y el respeto de la capacidad de pasajeros prevista por el fabricante.

Los infractores podrían recibir una multa de USD 129. Además, la ciudad instalará señales de indicación de velocidad a lo largo de Beachwalk, de acuerdo con la información publicada por Secret Miami.

Los registros de emergencias muestran hospitalizaciones y lesiones en la cabeza

El informe de Bomberos y Rescate permite dimensionar el alcance de los casos que motivaron el debate municipal. Entre los 606 incidentes confirmados o considerados de alta fiabilidad, 418 requirieron el traslado de una persona a un hospital y 47 activaron alertas de trauma, según los datos publicados por Coconut Grove Spotlight.

Los equipos de emergencia también registraron al menos 86 lesiones en la cabeza, además de heridas en muñecas y tobillos.

Bicicleta eléctrica y dos monopatines eléctricos en carril bici. Señal de límite de velocidad 20 millas por hora. Palmeras, edificios modernos y acera.
El Departamento de Bomberos y Rescate reportó 1.380 incidentes vinculados a estos medios de transporte entre 2024 y 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El documento no precisa si las personas lesionadas conducían los dispositivos o si eran terceros, aunque identificó a por lo menos 15 peatones que fueron impactados por un usuario de bicicleta eléctrica o monopatín.

Las cifras sugieren además un incremento reciente de estos episodios. Durante los primeros ocho meses de 2026, los rescatistas registraron 472 incidentes, frente a 443 en el mismo período de 2025, una diferencia de 29 casos, equivalente al 6,5 %.

La ordenanza se aplica únicamente a las vías, aceras y derechos de paso bajo jurisdicción de la Ciudad de Miami, por lo que no establece una regla uniforme para todo el condado de Miami-Dade. El alcance territorial puede resultar relevante en carreteras administradas por otras autoridades.

Antes de la aprobación definitiva, algunos integrantes de la comisión habían planteado la necesidad de acompañar la regulación con información pública para los usuarios y de aclarar su aplicación.

Con la norma ya aprobada, las autoridades municipales deberán comunicar las restricciones que regirán desde noviembre y fiscalizar el cumplimiento de los nuevos límites de circulación, velocidad y estacionamiento.

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