Estados Unidos

Texas prepara una red de internet para una región donde la mitad de los residentes carece de conexión adecuada

La Coalición Pineywoods de Banda Ancha acompañará el despliegue de fibra óptica y servicios satelitales para facilitar la telemedicina, las clases virtuales y el empleo remoto

El Consejo de Gobiernos del Este Profundo de Texas creó la Coalición Pineywoods de Banda Ancha ante la llegada de casi USD 1.000 millones en fondos federales (REUTERS/Shelby Tauber/Pool/File Photo)
El Consejo de Gobiernos del Este Profundo de Texas creó la Coalición Pineywoods de Banda Ancha ante la llegada de casi USD 1.000 millones en fondos federales (REUTERS/Shelby Tauber/Pool/File Photo)
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La región de Deep East Texas, en el este de Texas, busca revertir una brecha que hasta hace poco dejaba sin banda ancha adecuada al 50 % de su territorio.

El Consejo de Gobiernos del Este Profundo de Texas (DETCOG, por sus siglas en inglés) puso en marcha la Coalición Pineywoods de Banda Ancha para acompañar la ampliación de la red, capacitar a la población y preparar trabajadores para los empleos asociados a la conectividad.

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La iniciativa se presenta mientras cerca de USD 1.000 millones en fondos federales se destinan a mejorar el acceso a internet de alta velocidad en la zona.

El proyecto local se encuadra en la política estatal de expansión de la banda ancha promovida durante la gestión del gobernador Greg Abbott.

Según la Oficina del Gobernador de Texas, Abbott impulsó leyes para establecer una planificación estatal de conectividad y ampliar el servicio en áreas rurales y desatendidas.

La ampliación del servicio de internet de alta velocidad facilitará el acceso a cerca de 10.000 puestos laborales (REUTERS/Alessandro Bianchi/File Photo)
La ampliación del servicio de internet de alta velocidad facilitará el acceso a cerca de 10.000 puestos laborales (REUTERS/Alessandro Bianchi/File Photo)

La coalición reúne a referentes de los 11 condados que integran el área de DETCOG y pretende que la llegada de infraestructura se traduzca en acceso efectivo a telemedicina, educación en línea y trabajo remoto, según informó The Texas Tribune.

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La red regional comenzó por el condado de Newton y llegará a seis condados

El despliegue físico ya comenzó en el condado de Newton, donde se desarrolla la primera etapa de una red que, una vez completada, abarcará partes de seis condados del este texano.

Esa fase, cuyo cierre está previsto para finales de noviembre, forma parte de un plan de conectividad más amplio que DETCOG empezó a diseñar a partir de un estudio regional realizado en 2019.

El director ejecutivo de DETCOG, Lonnie Hunt, señaló que más de la mitad de los beneficiarios del primer proyecto pertenecerán a hogares de ingresos bajos o moderados.

La prioridad apunta a localidades rurales donde una conexión insuficiente limita tareas que en otras comunidades ya son habituales, como las videollamadas o la transmisión de contenidos.

La primera etapa cuesta aproximadamente USD 9 millones. Los recursos proceden de una subvención de USD 51 millones otorgada por la Oficina General de Tierras de Texas y de un aporte equivalente de la Fundación T.L.L. Temple, dedicada a proyectos en el este del estado.

El despliegue de infraestructura comenzó en el condado de Newton y abarcará sectores de seis condados del este texano (REUTERS/Daniel Cole)
El despliegue de infraestructura comenzó en el condado de Newton y abarcará sectores de seis condados del este texano (REUTERS/Daniel Cole)

Los USD 42 millones restantes de la subvención no se liberarán hasta que se liciten las dos fases siguientes, explicó el director de banda ancha de DETCOG, Connor Sadro, a The Texas Tribune.

La coalición capacitará a quienes no habían tenido una computadora propia

La red por sí sola no resuelve la desigualdad digital. Por eso, la primera línea de trabajo de la Coalición Pineywoods será la navegación y adopción digital.

El programa ofrecerá formación a residentes que nunca tuvieron una computadora portátil propia, con contenidos que abarcan desde cargar y encender el equipo hasta resolver problemas básicos de uso.

También habrá orientación para realizar consultas de telemedicina, participar en videollamadas y utilizar la conexión con seguridad.

Sadro sostuvo que el propósito es que los habitantes que estaban fuera de línea puedan desenvolverse con confianza a medida que se amplíe la cobertura: “Antes de que empezáramos este trabajo, el 50 % de nuestra región estaba desatendida o no tenía acceso a banda ancha de alta velocidad. Estamos empezando a ver que esa situación cambia”.

La fibra exige coordinar obras para no dañar redes de agua y gas

El gobernador de Texas, Greg Abbott, impulsó medidas estatales para ampliar el acceso a internet de alta velocidad en comunidades rurales y desatendidas (REUTERS/Callaghan O'Hare)
El gobernador de Texas, Greg Abbott, impulsó medidas estatales para ampliar el acceso a internet de alta velocidad en comunidades rurales y desatendidas (REUTERS/Callaghan O'Hare)

La segunda línea de acción coordinará las obras y el financiamiento necesarios para extender la banda ancha.

Las subvenciones de la región contemplan alternativas como fibra óptica e internet satelital, incluido el servicio de Starlink.

Mientras las conexiones satelitales requieren una intervención menor sobre el terreno, el tendido de fibra obliga a excavar para instalar cables.

Esa tarea ya ocasionó daños en tuberías de agua y gas de la zona, muchas instaladas en la década de 1970 y sin renovaciones posteriores.

La coalición buscará reunir a autoridades y especialistas para elaborar mapas de las redes de servicios existentes y reducir las interrupciones durante la construcción, de acuerdo con The Texas Tribune.

DETCOG calcula que la expansión puede habilitar 10.000 puestos de trabajo

La tercera área se concentrará en desarrollo económico y formación laboral. La expansión de la conectividad puede crear oportunidades para técnicos que empalman fibra óptica y para residentes que accedan a certificaciones en línea, además de facilitar el empleo remoto en comunidades rurales.

Sadro estimó que hasta 10.000 puestos de trabajo podrían quedar al alcance de habitantes de la región si se cubre la brecha de acceso.

En la etapa inicial, el consejo no prevé gastos adicionales para la coalición porque dispone de recursos y voluntarios; si los proyectos posteriores requieren financiación, sus responsables buscarán subvenciones locales, estatales y federales.

La junta directiva de DETCOG aprobó la propuesta durante una reunión de octubre. El organismo está integrado por líderes comunitarios, entre ellos concejales municipales y jueces de condado, y deberá definir quiénes conducirán las iniciativas de capacitación, coordinación de infraestructura y desarrollo laboral.

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