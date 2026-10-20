Más de 106.000 votos en Miami-Dade: así avanza la participación electoral en Florida

Miami-Dade superó los 106.000 votos anticipados en el arranque del proceso electoral de Florida (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)

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Más de 106.000 electores de Miami-Dade ya habían emitido su voto por correo o de forma presencial durante el arranque de la votación anticipada para las elecciones generales de Florida, de acuerdo con cifras de la División de Elecciones estatal recogidas por CBS News.

El registro, actualizado a las 8:05 de la mañana en la jornada que informó el medio, contabilizó 106.693 sufragios anticipados en el condado: 89.791 mediante boletas enviadas por correo y 16.902 depositados en los centros habilitados durante el primer día de votación presencial.

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Miami-Dade supera los 106.000 votos antes de la elección general

Los electores afiliados al Partido Demócrata lideraron la participación inicial en Miami-Dade con 44.665 sufragios

Los datos oficiales muestran que los demócratas concentraban la mayor cantidad de participantes en Miami-Dade, con 44.665 votos anticipados. Los republicanos reunían 34.141, mientras que 25.898 electores no tenían afiliación partidista y otros 1.989 estaban inscritos en organizaciones minoritarias.

La diferencia por inscripción partidista no permite anticipar el resultado de la elección ni conocer la preferencia de cada votante. La información divulgada por Florida identifica la afiliación registrada de quienes participan, pero preserva el carácter secreto de las boletas hasta el escrutinio previsto por las autoridades electorales.

El reporte de CBS News remarcó que las cifras reflejan únicamente el ritmo de participación previa a los comicios del 3 de noviembre. Por esa razón, los totales no deben interpretarse como una proyección de votos para candidatos o iniciativas concretas.

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La votación anticipada presencial comenzó el lunes en Miami-Dade, Broward y Palm Beach. Los electores inscritos en cada jurisdicción pueden acudir a cualquiera de los centros autorizados dentro de su propio condado, sin necesidad de asistir a un lugar específico.

Broward y Palm Beach elevan el aporte del sur de Florida

Los votantes registrados pueden acudir a cualquier centro habilitado dentro de su propio condado (REUTERS/Daniel Cole)

En Broward, las autoridades habían recibido 51.795 boletas por correo y registrado 17.352 votos presenciales, para un acumulado de 69.147 sufragios. Los demócratas sumaban 39.431 participantes, frente a 15.276 republicanos, según la información publicada por el medio.

También se contabilizaron 13.074 votantes sin afiliación partidista y 1.366 inscritos en otras organizaciones. La distancia entre demócratas y republicanos resultaba más amplia que la observada en Miami-Dade, aunque el mismo registro no revela el contenido de las boletas.

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Por su parte, Palm Beach acumulaba 90.801 votos anticipados. De ese total, 77.884 correspondían a la modalidad por correo y 12.917 a sufragios emitidos en persona. Los demócratas encabezaban el conteo de participación con 47.528 electores, mientras que los republicanos registraban 23.978.

Los tres condados del sur de Florida reunían así 266.641 votos emitidos antes de la jornada electoral, una cifra cercana a una cuarta parte del total estatal contabilizado hasta ese corte, tal y como detalló el informe.

Florida rebasa 1,1 millones de sufragios anticipados

En el conjunto de Florida, 1.104.849 ciudadanos ya habían participado. La mayor parte utilizó el correo: 933.834 boletas habían sido recibidas, mientras 171.015 personas habían votado presencialmente durante el primer día del período anticipado.

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Los demócratas mantenían una ventaja de 53.750 participantes sobre los republicanos en el total acumulado, con 463.600 frente a 409.850. Sin embargo, la tendencia fue distinta en la votación presencial inicial: el Partido Republicano registró 69.280 votos, por encima de los 68.650 demócratas.

Esa diferencia de 630 sufragios en la modalidad presencial reflejaba patrones distintos de participación. Los datos citados por CBS News indicaban una mayor utilización del voto por correo entre los demócratas, mientras los republicanos mostraban un registro ligeramente superior en los centros de votación.

El plazo para solicitar boleta por correo vence el 22 de octubre

El período de votación anticipada presencial debía extenderse hasta el domingo 1 de noviembre, todos los días entre las 7:00 de la mañana y las 7:00 de la noche, conforme al calendario divulgado por las autoridades estatales.

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Además, el jueves 22 de octubre a las 5:00 de la tarde era la fecha límite para solicitar una boleta por correo. Las autoridades electorales establecieron que los sobres completados debían llegar antes de las 7:00 de la noche del 3 de noviembre.

El sello postal no bastaba para validar una boleta recibida después de esa hora, aseguró el reporte basado en los lineamientos de la División de Elecciones de Florida.