Estados Unidos

Miami-Dade: este jueves vence el plazo para pedir una boleta de voto por correo para las elecciones

La oficina electoral del condado instó a los residentes a no esperar hasta último momento, mientras los centros de sufragio anticipado ya registran actividad en 28 sedes del condado

El plazo para solicitar la boleta de voto por correo en Miami-Dade finaliza este jueves 22 de octubre a las 17 (REUTERS/Daniel Cole)
El plazo para solicitar la boleta de voto por correo en Miami-Dade finaliza este jueves 22 de octubre a las 17 (REUTERS/Daniel Cole)
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El plazo para solicitar una boleta de voto por correo en el condado de Miami-Dade de cara a las elecciones generales del 3 de noviembre finaliza este jueves 22 de octubre a las 17. La oficina de la supervisora de elecciones instó a los electores que planeen utilizar esta modalidad a presentar su solicitud de inmediato, sin esperar al último momento.

La boleta puede completarse desde el hogar y devolverse por el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) sin costo de franqueo: el sobre de retorno lleva estampilla prepagada para estos comicios.

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El documento debe llegar a la oficina electoral antes de las 19 del día de la votación; un matasellos con fecha previa no valida una boleta recibida fuera de ese límite. Los electores que opten por esta vía pueden verificar el estado de su envío en el portal del condado (www.votemiamidade.gov) y confirmar que la oficina lo haya recibido.

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El período de votación anticipada presencial en Miami-Dade, Broward y Palm Beach concluye el domingo 1 de noviembre (AP Photo/Lynne Sladky)

“Votar por correo les ofrece a los electores la comodidad de revisar y completar su boleta desde sus hogares, pero recomendamos a quienes elijan esta opción que soliciten su boleta cuanto antes”, expresó Alina García, supervisora de elecciones del condado, según el comunicado de la oficina electoral.

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García agregó que contar con tiempo adicional para recibir, llenar y devolver el sobre es una de las mejores formas de prepararse para los comicios.

La votación anticipada presencial ya está en marcha desde el lunes

Quienes prefieran acudir en persona cuentan con el período de votación anticipada, que comenzó el lunes 19 de octubre y se extenderá hasta el domingo 1 de noviembre en Miami-Dade, Broward y Palm Beach.

Los centros funcionan todos los días de 7 a 19. En Monroe, el proceso concluye el 31 de octubre con horario de 8:30 a 17, según el anuncio de la supervisora electoral Sherri Hodies.

A diferencia del día de los comicios, durante la votación anticipada los electores registrados pueden emitir su sufragio en cualquier centro habilitado dentro de su condado, sin necesidad de acudir al recinto asignado.

Miami-Dade dispone de 28 sedes y Broward de 30, de acuerdo con la información publicada por las autoridades locales. Los centros incluyen bibliotecas públicas, centros comunitarios y edificios gubernamentales.

Los electores que solicitaron una boleta por correo pero decidan votar en persona pueden hacerlo. Deben llevar la boleta al centro de votación anticipada para que los funcionarios la anulen y les entreguen una nueva. Si no la presentan, el personal debe verificar que no haya sido recibida antes de emitir una boleta regular; de no poder confirmarlo, el elector votará de forma provisional.

Los ciudadanos que recibieron la boleta postal pueden anularla en cualquier recinto habilitado si eligen votar en persona (David Santiago /AP)
Los ciudadanos que recibieron la boleta postal pueden anularla en cualquier recinto habilitado si eligen votar en persona (David Santiago /AP)

Más de 106.000 sufragios anticipados solo en Miami-Dade

Las cifras de la División de Elecciones de Florida recogidas por CBS News mostraban 106.693 votos anticipados en Miami-Dade tras el arranque de la jornada presencial: 89.791 boletas enviadas por correo y 16.902 depositadas en los centros habilitados durante el primer día.

Por afiliación partidista, los demócratas concentraban la mayor participación con 44.665 sufragios, frente a 34.141 de los republicanos. Otros 25.898 electores carecían de afiliación y 1.989 estaban inscritos en organizaciones minoritarias.

La inscripción registrada, sin embargo, no revela la preferencia de cada votante: el contenido de las boletas permanece secreto hasta el escrutinio oficial.

En Broward se acumulaban 69.147 votos —51.795 por correo y 17.352 presenciales—, mientras que Palm Beach registraba 90.801 sufragios anticipados, con 77.884 en la modalidad postal y 12.917 en persona. Los tres condados del sur de Florida reunieron más de 266.000 boletas emitidas antes de la jornada electoral, cifra cercana a una cuarta parte del total estatal.

Los votantes deben presentar una identificación oficial con fotografía y firma para sufragar en los centros electorales de Florida (REUTERS/Fred Greaves)
Los votantes deben presentar una identificación oficial con fotografía y firma para sufragar en los centros electorales de Florida (REUTERS/Fred Greaves)

Qué se vota el 3 de noviembre y qué documentos llevar

La boleta incluye contiendas para gobernador, el gabinete estatal, un escaño en el Senado de Estados Unidos, cargos en la Cámara de Representantes, jueces, legisladores estatales y funcionarios del condado.

En Miami-Dade, todos los electores encontrarán diez preguntas: tres del estado, seis del condado y una de la junta escolar, explicó García. Un referéndum local propone financiar aumentos salariales para maestros y reforzar la seguridad en los planteles.

Rafael Villalobos, superintendente escolar de Miami-Dade, pidió el respaldo de la comunidad. “Tienen que estar seguros de que invierten en nuestros niños, en nuestros maestros. Ese referendo ayuda a los maestros a vivir aquí en Miami, una ciudad que es sumamente cara”, declaró a la cadena.

Para votar en persona —ya sea durante la votación anticipada o el 3 de noviembre— se requiere una identificación vigente con fotografía y firma. Entre los documentos aceptados figuran la licencia de conducir de Florida, la tarjeta de identificación estatal, el pasaporte estadounidense, la identificación militar y la licencia para portar arma oculta, conforme al estatuto 101.043 de Florida.

Si la identificación con foto no incluye firma, se exige un documento adicional que la contenga. Quienes no presenten documentación pueden emitir una boleta provisional.

Imagen dividida de dos hombres. Izquierda: hombre afroamericano con traje y corbata. Derecha: hombre caucásico con traje. Ambos hablan en micrófonos
Byron Donalds, candidato republicano (izquierda en la foto) y David Jolly como el candidato demócrata (derecha), compiten para el cargo de gobernador de Florida (Reuters/Associated Press)

Fechas clave que restan antes de los comicios

El registro electoral cerró el 5 de octubre y Florida no permite la inscripción el mismo día de la votación.

Las fechas pendientes son las siguientes:

  • Este jueves 22 de octubre a las 17 vence la solicitud de boleta por correo.
  • La votación anticipada presencial continúa hasta el 1 de noviembre.
  • El martes 3 de noviembre los centros abrirán de 7 a 19, con la obligación de acudir al recinto asignado.

El informe emitido por el propio condado de Miami-Dade aclaró que los sobres de voto por correo completados, deben llegar a los establecimientos designados antes de las 19 del día de elección general.

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