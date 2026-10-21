Westboro limita las entregas de Amazon con drones

Los residentes de Westboro aprobaron con 510 votos a favor una ordenanza municipal para limitar los repartos con drones de Amazon (Amazon)

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En una votación que expuso el rechazo local a la expansión de las entregas aéreas, los residentes de Westboro, Massachusetts, aprobaron una ordenanza para restringir los repartos comerciales con drones de Amazon. La medida recibió 510 votos a favor y 13 en contra durante una reunión municipal especial celebrada el lunes, informó CBS Boston.

La norma busca regular los posibles efectos de estos vuelos sobre el ruido, la privacidad y las molestias a los vecinos. También contempla multas por incumplimientos, aunque su vigencia depende de la revisión y aprobación de la fiscalía general de Massachusetts.

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La decisión llega mientras Amazon evalúa iniciar antes de que concluya el año las entregas con drones en Westboro y localidades cercanas. La empresa ya cuenta con instalaciones en la ciudad, entre ellas un centro de distribución y una planta de robótica.

La ordenanza apunta al ruido, la privacidad y las molestias vecinales

La normativa aprobada contempla sanciones económicas y requiere el aval de la fiscalía general de Massachusetts para entrar en vigor (Captura de video)

El texto aprobado por los habitantes de Westboro se enfoca en la operación de entregas comerciales mediante aeronaves no tripuladas. Los impulsores de la iniciativa sostienen que la regulación municipal puede actuar sobre las consecuencias de la actividad en tierra, aun cuando el espacio aéreo esté principalmente bajo jurisdicción federal.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) autorizó las entregas con drones, de acuerdo con CBS Boston. Sin embargo, la discusión en el municipio se trasladó a cuestiones como la cercanía de los aparatos a las viviendas, el impacto sonoro y la protección de la intimidad.

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Stephanie Stuchlik, una de las vecinas que se opone al proyecto, afirmó al medio que su preocupación está vinculada con el uso cotidiano de los espacios al aire libre junto a sus hijas. “Paso mucho tiempo afuera con mis hijos y me inquieta pensar que esos momentos, como leer libros, estén acompañados por el ruido y la presencia de drones que sobrevuelen todo el día”, expresó.

Otro residente, Rod Jané, cuestionó que la rapidez de los repartos justifique el posible impacto comunitario. “Es un asunto de molestias públicas y de seguridad. ¿Qué se gana con esto? ¿Ahorrar 20 o 30 minutos para recibir pasta dental o una botella de aderezo?”, planteó en declaraciones recogidas por el canal local.

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Amazon planea ampliar su red de entregas aéreas durante 2026

Amazon planea extender sus operaciones de reparto con drones a cientos de localidades de Estados Unidos antes del término de 2026 (Captura de video)

El servicio Prime Air de Amazon utiliza drones autónomos de aproximadamente 1,5 metros por 1,5 metros para trasladar pedidos hasta las propiedades de los clientes. La compañía asegura que los paquetes pueden llegar dentro de la hora posterior a la compra.

La empresa opera este sistema en cerca de una docena de áreas metropolitanas y pretende extenderlo a varios cientos de ciudades y pueblos de Estados Unidos antes de finalizar 2026, señaló CBS Boston. En ese plan de expansión, Westboro aparecía como una posible zona de lanzamiento por la presencia previa de infraestructura de la compañía.

Tareq Wafaie, representante de Amazon, había destacado en agosto ante la Junta de Concejales que la localidad reunía condiciones favorables para desarrollar la iniciativa. “Westboro ha sido exactamente el tipo de referente de innovación que estamos buscando”, aseguró entonces.

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Tras la votación municipal, la empresa reconoció la aprobación de la ordenanza y señaló que continúa evaluando sus próximos pasos en la zona. “Seguimos comprometidos con el diálogo con las autoridades locales y los miembros de la comunidad mientras analizamos nuestros planes para el área”, indicó Amazon en un comunicado citado por el medio.

La compañía también defendió la seguridad y confiabilidad de su programa de reparto aéreo, además de sostener que cada sede de Prime Air crea empleos en operaciones, ingeniería y seguridad.

Legisladores piden revisar las reglas para los drones comerciales

La discusión trascendió el ámbito municipal y atrajo la atención de representantes estatales y federales. El senador estatal Michael Moore y otros legisladores del área enviaron una carta para solicitar a la administración de la gobernadora Maura Healey la creación de un grupo de trabajo que revise el desarrollo de las entregas comerciales con drones.

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La propuesta busca evaluar eventuales modificaciones normativas ante la expansión de esta tecnología. Moore advirtió que lo que ocurra en Westboro podría incidir en decisiones futuras dentro de Massachusetts e incluso en Nueva Inglaterra. “Lo que suceda aquí será un precedente para Massachusetts y quizá para Nueva Inglaterra”, afirmó.

Christine Farmer, otra residente, sostuvo que la inquietud no se limita a los envíos de Amazon. “Si se permite que operen los repartos con drones, se abre la puerta a cualquier otro comercio”, declaró al canal. También cuestionó la posibilidad de que los aparatos realicen entregas a pocos metros de las ventanas de las viviendas.

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Mientras la fiscalía general estatal analiza la ordenanza, los opositores al proyecto preparan una nueva presentación ante la junta local de zonificación. Su objetivo es impedir que Amazon utilice su actual instalación de Westboro como base para las operaciones de reparto aéreo.