Fuga química en Toledo, Ohio: ordenan evacuación y refugio en casa tras liberación de materiales peligrosos

Bomberos y equipos de emergencia evacuaron la planta Sterling Pipe & Tube y dispusieron el desalojo preventivo de las personas que se encontraban en un radio de 1,6 kilómetros. Una gran columna de humo se elevó desde las instalaciones. (Fuente: WHIO)

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Una fuga de materiales peligrosos en una terminal química del norte de Toledo, Ohio, desencadenó en la noche del martes 20 de octubre una evacuación obligatoria en un radio de una milla (1,6 km). Horas después, se emitió una orden de refugio en casa que abarcó tres millas (4,8 km) a la redonda.

Toledo Fire & Rescue emitió la primera directiva a las 22:48, tras detectar la liberación de una sustancia irritante desde la instalación de MC Tank Transport Inc., ubicada en 1266 Progress Avenue, según informaron las autoridades en un comunicado actualizado a las 7:30 de la mañana del miércoles.

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Una densa columna de humo se eleva sobre una hilera de árboles iluminada por farolas durante la noche en el entorno del árbol General Sherman. (Monroe County Reporters﻿)

A las 4:24 de hoy, las autoridades ampliaron las medidas de protección con la orden de refugio en casa —que implica quedarse en interiores, cerrar toda abertura y apagar los sistemas de ventilación que toman aire del exterior— para quienes se encontraban dentro del perímetro de tres millas. La emergencia obligó a miles de vecinos a permanecer encerrados y motivó el cierre de escuelas públicas.

Fuga química en Toledo: qué ocurrió en la terminal de Progress Avenue

El incidente se originó en la terminal que MC Tank Transport opera en 1266 Progress Avenue, una zona industrial del norte de la ciudad. La empresa, subsidiaria de The Kenan Advantage Group, se especializa en el transporte de químicos líquidos a granel y ofrece almacenamiento temporal antes del despacho por vía ferroviaria o terrestre.

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Varios vehículos del cuerpo de bomberos permanecen estacionados con las luces encendidas durante un operativo nocturno en un área urbana. (13abc )

En un comunicado, MC Tank confirmó que “equipo asociado a nuestras operaciones está involucrado en el incidente de materiales peligrosos” y que la sustancia comprometida es metacrilato de glicidilo. La compañía indicó que movilizó “recursos especializados adicionales de respuesta” y que trabaja junto a la Cruz Roja para coordinar alojamiento y transporte de emergencia para los desplazados.

Una densa capa de niebla cubre un tramo de la autopista I-75 a la altura de Expressway Drive durante la noche. (13abc )

Los primeros comunicados citaron la dirección 1050 Progress Avenue —asociada a Sterling Pipe & Tube— como punto del incidente. WTOL 11 precisó después que la emergencia se originó en la terminal de MC Tank, en 1266 Progress Avenue, tras consultar a Randy Sprow, director de operaciones de Sterling, quien aseguró que su instalación no almacena los químicos involucrados. El comunicado oficial de la Ciudad de Toledo descartó explosiones y no registró heridos ni víctimas fatales.

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Qué es el metacrilato de glicidilo y qué riesgos implica para la salud

El metacrilato de glicidilo (GMA, por sus siglas en inglés) es un monómero líquido, incoloro y de olor afrutado que se utiliza como materia prima en la fabricación de resinas, recubrimientos, adhesivos, selladores dentales y lentes de hidrogel, según la ficha del compuesto publicada por PubChem, la base de datos de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de Estados Unidos. Su fórmula combina un grupo metacrilato con un grupo epóxido altamente reactivo.

La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), dependiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), clasificó este compuesto en el Grupo 2A: “probablemente cancerígeno para los seres humanos”, con base en evidencia suficiente de carcinogenicidad en animales de laboratorio y en estudios que demostraron que la sustancia puede dañar el ADN y alterar las células de formas asociadas al desarrollo de cáncer.

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Una densa columna de humo se eleva hacia el cielo nocturno desde una zona con iluminación artificial durante un incendio reportado por la cadena WTOL. (WKYC Channel 3)

La Conferencia Estadounidense de Higienistas Industriales Gubernamentales (ACGIH) también lo catalogó como “sospechoso de ser cancerígeno para humanos”, según su documentación técnica.

A nivel de exposición aguda, la sustancia es irritante severa para ojos, piel y vías respiratorias. Según la ficha de CAMEO Chemicals de la NOAA, el contacto prolongado con la piel puede producir dermatitis y sus vapores —más pesados que el aire— provocan irritación en ojos, nariz, boca y garganta. La Ciudad de Toledo advirtió que los síntomas de sobreexposición incluyen dolor de cabeza, mareos, cansancio, náuseas y vómitos.

Evacuación y refugio en casa: las zonas afectadas en el norte de Toledo

La evacuación incluyó a residentes del parque de casas móviles Raintree Village, en el municipio de Washington, y del vecindario Alexis Addition. Según funcionarios citados por WTOL 11, unas 983 personas quedaron dentro del perímetro y la zona industrial circundante puede albergar hasta 5.000 trabajadores en un día laboral normal.

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Un mapa de la zona limítrofe entre Ohio y Michigan delimita un sector circular rojo y un perímetro punteado alrededor de varias autopistas. (Google Maps )

Shoreland Elementary School funcionó como refugio temporal, mientras que en el estacionamiento de Meijer, sobre East Alexis Road, la Cruz Roja y los autobuses de TARTA trasladaron y abrigaron a los desplazados.

Qué recomendaron las autoridades a los residentes

Las autoridades emitieron las siguientes indicaciones:

Síntomas leves (irritación moderada en ojos, nariz, garganta o piel): enjuagar o lavar la zona afectada y consultar a un profesional médico.

Síntomas graves (dificultad para respirar, confusión, mareos intensos, náuseas o vómitos): llamar al 911 o acudir a una sala de emergencias.

Consultas de salud: contactar al Departamento de Salud de Toledo y del Condado de Lucas al 419-213-4100.

Las autoridades también alertaron sobre las condiciones meteorológicas: la niebla densa y la escasa presencia de viento dificultaron diferenciar la niebla natural de una posible nube química. “No se puede distinguir la niebla de la liberación con solo mirar, así que no se guíen por el aspecto del aire”, advirtió Toledo Fire & Rescue en su comunicado, según recogió NBC News. A los conductores que debieran transitar por la zona se les pidió configurar la ventilación en modo de recirculación interna.

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La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) acudió al lugar para monitorear la calidad del aire. Los funcionarios indicaron que el tanque podía mantener riesgo durante hasta 12 horas y que los equipos planeaban reevaluar las condiciones alrededor de las 9:30 para determinar si era seguro acercarse, según WTOL 11.

Las causas del incidente permanecían bajo investigación. Para actualizaciones oficiales, la Ciudad de Toledo indicó consultar su sitio web, las redes sociales de Toledo Fire & Rescue y las alertas de la Agencia de Manejo de Emergencias del Condado de Lucas.