Estados Unidos

Una jueza de Miami ordenó el arresto del dictador cubano Raúl Castro por el asesinato de cuatro personas en Florida

El tribunal estatal encontró causa probable para imputarle una conspiración de asesinatos en primer grado por la muerte de cuatro ocupantes de dos aeronaves civiles de Hermanos al Rescate, abatidas por Cuba

Una jueza de Miami ordenó el arresto del dictador cubano Raúl Castro por el asesinato de cuatro personas en Florida. (AP/ARCHIVO)
Una jueza de Miami ordenó el arresto del dictador cubano Raúl Castro por el asesinato de cuatro personas en Florida. (AP/ARCHIVO)
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Una jueza de Miami autorizó una orden de arresto contra Raúl Castro al encontrar causa probable para acusarlo de conspirar para cometer asesinatos en primer grado por el derribo de dos aviones civiles de Hermanos al Rescate en 1996, que dejó cuatro muertos.

La orden fue firmada el viernes por la jueza principal del Undécimo Circuito Judicial de Florida, Ariana Fajardo Orshan, según informó Miami Herald. La causa sostiene que Castro coordinó acciones con espías que operaban en Miami y Cayo Hueso.

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La orden estatal acusa a Raúl Castro de haber participado en una conspiración para asesinar a las cuatro personas que viajaban en dos aeronaves de Hermanos al Rescate, abatidas por la Fuerza Aérea y de Defensa Antiaérea Revolucionaria de Cuba el 24 de febrero de 1996. El expediente vincula el caso con tareas de espionaje realizadas desde Florida.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, afirmó en un comunicado: “Raul Castro ordered the murder of four Floridians in cold blood, and Florida will never stop pursuing accountability for that communist conspiracy”.

La investigación sobre los espías en Florida

La declaración jurada presentada ante el tribunal señala que dos espías cubanos se infiltraron en Hermanos al Rescate y reunieron información sobre los vuelos del grupo, formado en Miami para auxiliar a refugiados que escapaban de Cuba.

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Los agentes de inteligencia cubana vigilaron la base aérea naval de Cayo Hueso y transmitieron los reportes a las autoridades de la isla. (AP/ARCHIVO)
Los agentes de inteligencia cubana vigilaron la base aérea naval de Cayo Hueso y transmitieron los reportes a las autoridades de la isla. (AP/ARCHIVO)

Según el documento, los agentes también reportaron información sobre la base aérea naval de Cayo Hueso y recibieron instrucciones de transmitir los datos de vuelo de Hermanos al Rescate a las autoridades cubanas.

La red de espionaje habría advertido a sus integrantes que no volaran con la organización entre el 24 y el 27 de febrero. Uno de ellos salió de Florida y regresó a Cuba el 23 de febrero, un día antes del derribo de las aeronaves.

“El acusado, Raul Modesto Castro Ruz, acordó con otros cometer asesinatos en primer grado” contra las personas a bordo de los aviones, indica la declaración jurada. El documento considera que el envío de datos de vuelo y la vigilancia de la instalación naval constituyen causa probable de una conspiración en Florida.

El derribo de los aviones en 1996

La acusación está centrada en el ataque contra dos vuelos de Hermanos al Rescate, ocurrido cuando Raúl Castro era jefe de las Fuerzas Armadas de Cuba. En el hecho murieron tres estadounidenses y un residente permanente legal.

Tres estadounidenses y un residente permanente legal murieron en el ataque ocurrido cuando Raúl Castro dirigía las Fuerzas Armadas de Cuba. (REUTERS/ARCHIVO)
Tres estadounidenses y un residente permanente legal murieron en el ataque ocurrido cuando Raúl Castro dirigía las Fuerzas Armadas de Cuba. (REUTERS/ARCHIVO)

El gobierno cubano sostuvo que las aeronaves se encontraban sobre aguas cubanas. Estados Unidos y una investigación de las Naciones Unidas concluyeron que el derribo ocurrió sobre aguas internacionales.

La fiscalía de Florida abrió en marzo una pesquisa penal estatal sobre el papel de Castro en las muertes. En mayo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos por asesinato y conspiración para matar contra Castro, de 95 años.

La orden emitida por el tribunal de Miami atribuye a Castro un cargo de conspiración para cometer asesinato en primer grado.

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