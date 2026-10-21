Estados Unidos

Un pandillero que lleva tatuada la frase “más buscado” entró a la lista de los 10 fugitivos más perseguidos del FBI: ofrecen USD 1 millón por su captura

Joseph Matos es señalado como responsable del asesinato de un guardia nacional de 19 años baleado en Chicago durante el fin de semana del 4 de julio de 2021

Retrato frontal de un hombre con cabello corto, bigote y un tatuaje en el cuello, ubicado frente a un fondo liso de color celeste
Matos tiene 44 años y permanece prófugo desde mayo de 2024, cuando se emitieron las órdenes de arresto federales en su contra (FBI)
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Joseph “Troubles” Matos tiene 44 años, es considerado un miembro de alto rango de la pandilla callejera Milwaukee Kings y lleva casi un año y medio prófugo de la justicia federal.

Este martes, el FBI decidió incluirlo en su lista de los 10 fugitivos más buscados de Estados Unidos y elevó la recompensa por su captura de USD 50.000 a hasta USD 1 millón, en un intento por cerrar un caso que lleva más de cuatro años abierto. El caso fue informado por ABC News a partir de datos y declaraciones de la agencia federal.

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Chrys Carvajal acababa de completar su entrenamiento básico en la Guardia Nacional y había vuelto a Chicago a pasar el feriado del 4 de julio de 2021 con su familia. La noche del 3 de julio, tras una fiesta en el barrio de Belmont Cragin, caminaba hacia su auto cuando recibió los disparos que le costaron la vida.

Tenía 19 años, no contaba con antecedentes penales ni vínculos con ninguna pandilla, tal como estableció la investigación federal.

Un hombre en uniforme militar camuflado sostiene un tubo rojo entre la bandera de Estados Unidos y un estandarte rojo en una sala
Carvajal tenía 19 años y había completado su entrenamiento básico en la Guardia Nacional pocas semanas antes de ser asesinado (FBI)

El móvil detrás del crimen y la situación judicial del caso

De acuerdo con el FBI, Matos y un cómplice identificado como Gary Roberson dispararon contra Carvajal en lo que las autoridades describen como un ataque “sin sentido”.

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Los investigadores determinaron que el móvil del crimen fue fortalecer la posición de los tiradores dentro de la organización criminal.

En mayo de 2024, un tribunal federal emitió órdenes de arresto contra ambos sospechosos por cargos de asesinato en apoyo a actividades de crimen organizado y homicidio mediante el uso de arma de fuego.

Roberson fue detenido pocos días después, pero Matos logró escapar de las autoridades y continúa en libertad.

Toma nocturna de cámara de seguridad con un automóvil rojo de luces encendidas en una calle y varios vehículos estacionados
Las autoridades federales sostienen que el ataque contra Carvajal fue perpetrado para ganar estatus dentro de la pandilla Milwaukee Kings (FBI)

Los tatuajes del prófugo y la advertencia del FBI

Uno de los detalles más llamativos del caso es la apariencia física de Matos. Ryan Whalen, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Chicago, detalló que el fugitivo tiene la frase “MOST WANTED” —“más buscado”, en español— tatuada en el estómago, una coincidencia que no pasó inadvertida ahora que integra, literalmente, esa lista.

Entre sus otros tatuajes distintivos figuran “M-Town Kings” en el lado derecho del cuello, “1300” en el izquierdo, “Heavensent, Hellbound” en los antebrazos, “Move in Silence” en la mano derecha y “Trust no one” en la izquierda.

Torso de un hombre con barba corta y tatuajes de letras en el abdomen, el pecho y el cuello frente a un fondo gris neutro
El agente especial Ryan Whalen destacó la ironía del tatuaje "MOST WANTED" en el abdomen de Matos durante la conferencia de prensa del martes (FBI)

Las autoridades federales creen que Matos se esconde en el área metropolitana de Chicago, aunque mantiene vínculos con Texas y California.

Whalen se dirigió de forma directa al fugitivo durante la rueda de prensa: “No te puedes esconder del FBI. Ya sea que estés cerca de casa o en el rincón más lejano del mundo, el alcance del FBI no tiene límites. La justicia te encontrará”.

Whalen también advirtió a quienes puedan estar encubriendo al prófugo. “Cualquiera que colabore para que no sea atrapado está cometiendo un delito federal grave y será responsabilizado”, aseguró, con un llamado específico al círculo cercano de Matos para que aporte información sobre su paradero.

Fotografía de frente de un hombre con cabello oscuro, barba corta, tatuajes en el cuello y camiseta blanca frente a un fondo liso
El FBI concentra la búsqueda en el área metropolitana de Chicago, aunque no descarta que el prófugo haya cruzado a otros estados (FBI)

El reclamo de la familia Carvajal

Jennifer Ramirez, hermana de Carvajal, lo recordó como un joven valiente, un hermano leal y un hijo amoroso con un propósito en la vida.

“Queremos que la gente recuerde a Chrys no solo por cómo lo perdimos, sino por cómo vivió”, afirmó Ramirez. “Queremos que su legado inspire a los jóvenes a servir a sus comunidades, fortalecer su fe, convertirse en líderes y aspirar siempre al éxito”.

Ramirez instó a cualquier persona con información sobre el caso a comunicarse con las autoridades y pidió que ninguna otra familia tenga que atravesar ese tipo de dolor.

“Nada traerá de vuelta a mi hermano, pero la justicia significaría que su vida importa, que su historia es escuchada y que la lucha de nuestra familia por la verdad y la rendición de cuentas no ha sido en vano”, agregó.

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