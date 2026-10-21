Amazon busca más de 300.000 empleados en Estados Unidos para la temporada de Navidad 2026

La compañía informó que la cifra representa un aumento del 20% frente al mismo período de 2025. Los puestos, de tiempo parcial y completo, tendrán un salario promedio de USD 20 por hora. (Fuente: ABC News)

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Amazon anunció el martes que contratará a más de 300.000 trabajadores en Estados Unidos durante la temporada navideña de 2026. La cifra representa un salto del 20% frente al mismo período del año anterior, según CBS News.

La decisión marca el primer aumento en la contratación estacional de Amazon en tres años. Durante los últimos tres ciclos navideños, el gigante del comercio electrónico había empleado a 250.000 personas para cubrir la demanda de fin de año, de acuerdo con Reuters.

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Las vacantes abarcan puestos temporales, de medio tiempo y de tiempo completo dentro de la red de operaciones principales de la compañía en todo el país. Las ofertas se publicarán de forma semanal entre octubre y diciembre, lo que abre una ventana de varios meses para quienes buscan empleo.

Amazon contratará a más de 300.000 trabajadores en Estados Unidos para la temporada navideña de 2026. (REUTERS/Pascal Rossignol)

El anuncio llega en un contexto de expectativas altas para el comercio minorista: la Federación Nacional de Minoristas (NRF) proyectó que las ventas navideñas en Estados Unidos crecerán un 4,2% interanual y superarán por primera vez USD 1 billón.

Qué tipo de puestos ofrece Amazon para la temporada navideña de 2026

Las más de 300.000 vacantes abarcan roles en almacenes, centros de distribución y operaciones de última milla. Amazon busca cubrir desde puestos de empaquetado y clasificación hasta posiciones de reparto y soporte logístico. La convocatoria se dirige tanto a personas que buscan empleo estacional como a quienes aspiran a una posición de largo plazo dentro de la compañía.

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Las vacantes de empleo para la red operativa se publicarán semanalmente entre octubre y diciembre. (extrayendo crédito…)

El anuncio convive con movimientos internos de ajuste: a principios de octubre, la empresa comunicó un número reducido de despidos en su división minorista, lo que sugiere una reasignación de recursos hacia el área operativa para responder al pico de demanda de fin de año.

Cuánto pagará Amazon a los empleados temporales y de tiempo completo

Los trabajadores temporales recibirán un promedio de USD 20 por hora, según informó la compañía. Para los empleados de tiempo completo, el salario inicial mínimo también será de USD 20 por hora, mientras que el promedio salarial en las operaciones principales ronda los USD 24.

Al sumar el valor de los beneficios, la compensación total promedio para empleados a tiempo completo supera los USD 32 por hora, según el comunicado oficial de Amazon.

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Amazon destinó una inversión superior a USD 1.500 millones para elevar las remuneraciones de su fuerza laboral operativa. (REUTERS/Stephane Mahe)

Estas cifras se enmarcan en una estrategia salarial más amplia. La compañía comunicó recientemente una inversión superior a USD 1.500 millones para mejorar las remuneraciones de su fuerza laboral de operaciones en el país, según Fox Business.

Cómo postularse a los empleos de temporada de Amazon

Los interesados pueden iniciar el proceso de varias formas, según la guía de aplicación de Amazon:

Buscar vacantes y registrarse para alertas en amazon.com/localjobs.

Enviar la palabra NEWJOB (nuevo empleo) al número 31432 para recibir notificaciones de posiciones cercanas por mensaje de texto.

Las ofertas se publican semanalmente entre octubre y diciembre y pueden completarse con rapidez.

El proceso es completamente en línea y no requiere entrevista.

Tras completar la solicitud , el candidato puede recibir una oferta condicional (contingent job offer) sujeta a verificación de antecedentes (background check).

Antes de comenzar a trabajar, es necesario agendar una cita presencial (pre-hire appointment) para completar el formulario I-9 y, de corresponder, una prueba de drogas.

Qué beneficios de salud ofrecerá Amazon a sus empleados temporales desde 2027

A partir del 1 de enero de 2027, los empleados temporales que trabajen al menos 30 horas semanales podrán acceder a cobertura de salud desde su primer día de empleo. Los planes comenzarán en USD 5 por semana, con copagos de USD 5, según detalló Fox Business.

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Los empleados temporales accederán a cobertura médica desde su primer día laboral a partir de enero de 2027.

Esos beneficios serán los mismos que reciben los empleados regulares de tiempo completo. Los trabajadores temporales contratados antes del 1 de enero que cumplan los requisitos de elegibilidad también tendrán acceso a la cobertura una vez que el nuevo beneficio entre en vigor.

La medida se produce en un momento en el que los costos de atención médica en Estados Unidos presionan a millones de personas. También coincide con decisiones similares de otros actores del sector: Walmart amplió la semana pasada los beneficios de salud para su plantilla, según Reuters.

Qué otros beneficios ofrece Amazon a su fuerza laboral

Además de las mejoras salariales y la cobertura médica, Amazon sumó a principios de octubre un descuento del 10% sin tope en productos elegibles de Amazon.com y Whole Foods Market en línea, junto con un 20% de descuento en tiendas físicas de Whole Foods Market, incluyendo la barra de comidas calientes y la barra de ensaladas. Esos descuentos son acumulables con las ofertas existentes para miembros Prime.

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La compañía también lanzó Day 1 Financial, un programa que brinda a empleados elegibles y a sus familias acceso a servicios bancarios de bajo costo a través de First Tech Federal Credit Union (cooperativa de crédito federal). La membresía es vitalicia y estará disponible de forma amplia a partir de 2027, según el comunicado oficial de la empresa.

La compañía redujo puestos en su división minorista para priorizar la asignación de recursos al personal de logística. (Reuters)

Entre los beneficios preexistentes para empleados elegibles figuran una membresía Prime gratuita, matrícula prepagada de hasta USD 5.250 al año a través del programa Career Choice, un plan 401(k) con aporte de la empresa, licencia parental paga y apoyo de salud mental las 24 horas.

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Por qué Amazon amplía su fuerza laboral en plena temporada de compras

La decisión de sumar 50.000 puestos más que en los tres años previos responde tanto al aumento proyectado de pedidos como a la competencia por talento en el sector.

J. Ofori Agboka, vicepresidente de Experiencia de Personas y Tecnología de Operaciones Globales de Amazon, señaló en el comunicado oficial que los empleados “están en el centro de todo lo que hacemos” y que las inversiones recientes buscan que cada trabajador “se sienta valorado y respaldado por el trabajo que realiza”.