Murió una persona tras un tiroteo en el puente George Washington

Un trabajador de la empresa eléctrica Con Edison murió tras recibir un impacto de bala en el puente George Washington (Captura de video)

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Un empleado de la empresa eléctrica Con Edison, de 46 años, murió luego de que recibiera un disparo mientras conducía por el puente George Washington, en Nueva York. El episodio ocurrió el martes por la noche y derivó en el cierre durante varias horas de los carriles con dirección oeste del nivel superior de la estructura.

La Policía de la Autoridad Portuaria quedó a cargo de la investigación. La institución informó a CBS New York que recibió un aviso por un choque de un solo vehículo en la parte central del puente poco después de las 19:00 del martes 20 de octubre.

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Al llegar al lugar, los agentes encontraron al conductor herido de bala dentro del automóvil. El hombre fue trasladado en estado crítico al Centro Médico Englewood, en Nueva Jersey, donde posteriormente murió, indicó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

La víctima trabajaba para Con Edison

La empresa Con Edison confirmó que el fallecido era uno de sus empleados, aunque no difundió públicamente su identidad. En una declaración recogida por CBS New York, la compañía expresó: “Estamos devastados por la trágica pérdida de un integrante de la familia de Con Edison en este acto de violencia sin sentido”.

“Transmitimos nuestras más profundas condolencias a su familia, amigos, compañeros y a todas las personas que lo conocían y querían”, añadió la compañía en el comunicado.

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La muerte del trabajador de 46 años ocurrió después de que los equipos de emergencia acudieran a un presunto siniestro vial. Sin embargo, las autoridades no habían precisado este miércoles qué sucedió antes del impacto del vehículo ni cómo se produjo el ataque armado.

Tampoco se informó si había otras personas en el automóvil o si existieron testigos directos del hecho. La Autoridad Portuaria y el NYPD mantenían abiertas las diligencias para reconstruir la secuencia de los acontecimientos.

Las autoridades difieren sobre la zona del impacto de bala

La Policía de la Autoridad Portuaria acudió al puente tras un reporte inicial de choque vehicular de un solo automóvil (Captura de video)

En medio de la investigación, surgió una diferencia entre las versiones oficiales sobre la herida que sufrió la víctima. El NYPD aseguró al medio estadounidense que el hombre había sido baleado en el hombro.

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Por otra parte, la Policía de la Autoridad Portuaria sostuvo que el disparo había impactado en la cabeza. Hasta el momento, ninguna de las dos instituciones aclaró la razón de esta discrepancia ni entregó información adicional sobre el resultado de las primeras pericias.

La circunstancia central del caso continúa sin resolverse. La policía neoyorquina afirmó que no se habían producido arrestos y que se desconocía el móvil del tiroteo. Las autoridades tampoco comunicaron la posible participación de otro vehículo o de un presunto agresor.

El puente George Washington conecta el distrito neoyorquino de Manhattan con Fort Lee, en Nueva Jersey, y es uno de los principales accesos viales entre ambos estados. Por ese motivo, la intervención policial tuvo un efecto inmediato sobre el tránsito de salida de la ciudad.

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El cierre provocó largas demoras entre Nueva York y Nueva Jersey

La investigación de un tiroteo en el puente George Washington provocó grandes atascos de tráfico el martes por la noche (Captura de video)

A raíz de la investigación, fueron clausurados todos los carriles hacia el oeste del nivel superior del puente George Washington. La restricción permaneció vigente durante varias horas y provocó una acumulación de vehículos en el Bronx, con demoras que se extendieron hasta la autopista Major Deegan.

El cierre afectó especialmente a los camiones y otros vehículos comerciales. El periodista Dan Rice explicó durante una transmisión de CBS New York que ese tipo de transporte solo puede utilizar el nivel superior del puente, una condición que agravó la congestión vial durante la noche.

Antes de que se normalizara la circulación, el tránsito también avanzaba lentamente en los carriles con dirección este, hacia Manhattan. Las imágenes aéreas difundidas por la emisora mostraron filas extensas de vehículos en ambos sentidos.

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El Departamento de Manejo de Emergencias de la Ciudad de Nueva York comunicó que los carriles occidentales del nivel superior fueron reabiertos en las primeras horas del miércoles 21 de octubre. La investigación por la muerte del empleado de Con Edison seguía en curso y las autoridades no anunciaron nuevos avances sobre posibles responsables.