Marcas de uñas en las paredes y 53 migrantes muertos: condenan a uno de los responsables de la tragedia del tráiler en Texas

El caso judicial por la peor tragedia de contrabando humano en la frontera entre Estados Unidos y México involucra a casi 20 condenados en dos países (AP Photo/Moises Castillo)

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Cuando los servicios de emergencia abrieron las puertas del camión abandonado en una carretera remota de San Antonio, Texas, el 27 de junio de 2022, encontraron 48 cuerpos sin vida y marcas de uñas en las paredes interiores del compartimento de carga, tal como reconstruyó NBC News. Otras cinco personas murieron en hospitales. Entre las víctimas había seis menores de edad y al menos una mujer embarazada.

La escena marcó el capítulo más letal en la historia del tráfico de personas en la frontera sur de Estados Unidos.

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Más de cuatro años después, el juez de distrito Orlando Garcia dictó el martes 20 de octubre de 2026 la sentencia contra Rigoberto Román Miranda-Orozco, el hombre de 39 años que reclutó y organizó el viaje de al menos tres de esas víctimas desde Guatemala.

Dos de ellas murieron en el tráiler; la tercera sobrevivió con lesiones graves tras una prolongada internación.

Entre las 53 personas que perdieron la vida había ciudadanos de Guatemala, México y otros países de Centroamérica (REUTERS/Miguel Angel Gonzalez)

Las últimas horas dentro del tráiler

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) detalló que Miranda-Orozco conspiró con otros traficantes para facilitar el traslado de migrantes desde Guatemala, a través de México, hasta territorio estadounidense.

El camión fue cargado con 64 personas y recorrió unos 250 kilómetros (156 millas) entre Laredo y San Antonio con temperaturas que superaban los 32 ℃ (90 ℉). El sistema de aire acondicionado del remolque no funcionaba.

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De acuerdo con documentos judiciales citados por USA Today, las condiciones dentro del tráiler se volvieron “insoportables y caóticas”. Algunos pasajeros perdieron el conocimiento. Otros se quitaron la ropa en un intento desesperado por soportar el calor.

El vehículo cruzó un puesto de control de la Patrulla Fronteriza a 42 kilómetros de la frontera antes de continuar su trayecto hacia San Antonio (AP Photo/Eric Gay, File)

Veintiuno de los 53 fallecidos eran ciudadanos guatemaltecos, tal como precisó el fiscal federal Justin Simmons durante una conferencia de prensa posterior a la sentencia.

“Fue claro que sufrieron enormemente en sus últimas horas sobre esta tierra”, afirmó Simmons en declaraciones recogidas por NBC News.

El fiscal federal del Distrito Oeste de Texas lideró la conferencia de prensa tras la sentencia dictada el 20 de octubre de 2026 (United States Attorneys)

El rol del acusado en la red de tráfico

El rol de Miranda-Orozco no se limitó a un único viaje. Los fiscales federales lo describieron como alguien que estuvo “al principio y al final” de la operación fatal: reclutó a las víctimas, organizó su transporte y alojamiento a lo largo de toda la ruta y cobró hasta USD 15.000 por persona —USD 10.000 antes de la travesía y USD 5.000 al llegar a destino—.

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Pero el dato que más pesó en la decisión del juez Garcia fue otro. Tal como reveló San Antonio Express-News, los fiscales presentaron pruebas de que Miranda-Orozco continuó con actividades de reclutamiento incluso después de que la tragedia acaparara titulares en todo el mundo. En el momento del incidente, tenía en proceso a otras 20 personas que no viajaban en ese tráiler.

“¿Me está diciendo que el acusado continuó con esta conducta después de la tragedia?”, preguntó el juez al fiscal José Luis Acosta. “Sí, señor”, respondió el abogado.

Esa revelación llevó a la fiscalía a solicitar una pena de hasta 365 meses, por encima del rango previsto en las directrices federales. Garcia optó por una condena de 360 meses —30 años—, cercana al máximo permitido.

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Miranda-Orozco operaba como enlace entre los migrantes en Guatemala y la estructura logística que los trasladaba hasta territorio estadounidense (AP Foto/Moisés Castillo)

Miranda-Orozco fue arrestado en Guatemala en agosto de 2024 durante un operativo a gran escala con múltiples allanamientos y órdenes de captura. Fue extraditado a Estados Unidos en marzo de 2025.

En julio de ese mismo año, se declaró culpable de tres cargos: conspiración para introducir a un migrante con resultado de muerte, colaboración en el ingreso ilegal con resultado de muerte y colaboración en el ingreso ilegal con resultado de lesiones graves.

Una vez que cumpla su condena, enfrentará deportación inmediata y cinco años de libertad supervisada en Guatemala.

Miranda-Orozco fue capturado en agosto de 2024 durante una serie de allanamientos coordinados por las autoridades guatemaltecas a pedido de Estados Unidos (Foto AP/Moisés Castillo, Archivo)

El avance judicial del caso más letal en la frontera sur

La investigación del caso derivó en la condena de casi 20 personas tanto en Estados Unidos como en Guatemala.

El fiscal Simmons destacó la cooperación del fiscal general guatemalteco, Gabriel García Luna, quien estuvo presente en el acto posterior a la sentencia en Texas.

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El fiscal general de Guatemala viajó a Texas para presenciar la sentencia contra Miranda-Orozco como muestra del compromiso binacional en el caso (Diario de Centroamérica)

En junio de 2025, Felipe Orduña-Torres, identificado como el líder de la red de tráfico dentro de territorio estadounidense, recibió cadena perpetua.

Su principal colaborador, Armando Gonzales-Ortega, fue condenado a 83 años de prisión. Ambos recibieron multas de USD 250.000.

“Miranda-Orozco y sus cómplices trataron vidas humanas como carga, y colocaron a personas vulnerables en condiciones letales para beneficio de su empresa criminal”, sostuvo John A. Condon, director ejecutivo interino de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

Orduña-Torres y Gonzales-Ortega, identificados como el líder y el coordinador de la operación dentro de Estados Unidos, fueron sentenciados en junio de 2025 en un tribunal federal de San Antonio (U.S. Attorney for the Western District of Texas)

El caso, sin embargo, no está cerrado. Homero Zamorano, el conductor del camión, tiene audiencia de sentencia prevista para diciembre.

También esperan condena Christian Martínez, Juan Francisco D’Luna-Bilbao, Luis Alberto “Cowboy” Rivera-Leal y Riley Covarrubias-Ponce.

La tragedia de San Antonio se sumó a un historial de episodios similares en la región. En 2017, 10 migrantes murieron encerrados en un camión estacionado en un Walmart de esa misma ciudad. En 2003, los cuerpos de 19 personas fueron hallados en un vehículo al sureste de San Antonio.

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