Ayudaba a ludópatas en Florida y ahora pasará casi 10 años preso por robar USD 1,4 millones para apostar

Philip Sullivan recibió una condena de más de nueve años de prisión por el robo de fondos a una empresa inmobiliaria en Florida. (Departamento del Sheriff del Condado de Bay vía WJHG)

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Philip Sullivan, de 43 años, intentó reconstruir su vida como director de la principal línea de ayuda contra la ludopatía en Florida tras perder más de USD 2 millones en apuestas. Un juez lo sentenció a nueve años y ocho meses de prisión por el robo de USD 1,4 millones a la empresa inmobiliaria donde se desempeñaba como director financiero.

El juez estatal Timothy Register lo declaró culpable el 16 de octubre, después de que Sullivan se declarara sin oposición a media docena de cargos graves de hurto mayor, según constan en los registros judiciales citados por The Guardian. La fiscalía le había ofrecido un acuerdo de ocho años, pero las partes no lograron pactar y el caso fue a una declaración abierta ante el juez, según relató Sullivan en el podcast ODAAT Gambling Awareness.

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Las autoridades de Florida acusaron a Sullivan de sustraer fondos de una empresa inmobiliaria

Las autoridades del condado de Bay presentaron cargos contra Sullivan en marzo de 2024 por sustraer fondos de Royal American, una firma de bienes raíces de Panama City Beach. Una auditoría interna detectó numerosas transacciones no autorizadas con tarjetas de crédito corporativas, lo que desató la investigación, según los medios locales WMBB y WJHG.

Una auditoría interna en la firma Royal American descubrió consumos no autorizados con tarjetas de crédito corporativas. (@AddictedRecovery vía YouTube)

Sullivan, contador público certificado y vicepresidente de contabilidad de la compañía, describió en el podcast ODAAT Gambling Awareness la mecánica del desvío: compraba tarjetas de regalo con la tarjeta corporativa, las vendía a cambio de criptomonedas a través de un contacto en Telegram y depositaba esos fondos en Bovada, una casa de apuestas offshore donde integraba el programa VIP con un bono de depósito del 50 %.

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De los USD 1,4 millones sustraídos, USD 1,2 millones se desviaron en apenas cuatro meses.

De apuestas de USD 25 a pérdidas millonarias: la espiral de adicción al juego de Philip Sullivan

Sullivan relató en el podcast Addicted Recovery Show, poco más de una semana antes de recibir su condena, cómo pasó de realizar apuestas deportivas de USD 25 a apostar hasta USD 50.000 de una sola vez. En total, según su propio testimonio, perdió más de USD 2 millones a través del juego.

Testigos que declararon a su favor durante el proceso judicial aseguraron que Sullivan desarrolló una adicción al juego después de que le recetaran Adderall, un estimulante farmacéutico, en la misma época en que cometió los robos.

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En el podcast ODAAT Gambling Awareness, Sullivan afirmó que su dosis escaló de 20 a 60 miligramos diarios —por encima del límite de 40 mg que recomienda la FDA— y que consideraba imposible dejar de apostar mientras siguiera consumiendo ese fármaco. El día de su arresto, el 6 de marzo de 2024, fue también el último en que tomó Adderall y realizó una apuesta, aseguró.

Sullivan dirigió la línea de ayuda contra la ludopatía en Florida tras su paso por Royal American

En marzo de 2025, un año después de que terminara su empleo en Royal American, Sullivan asumió la dirección de 888-Admit-It, la línea de asistencia del Consejo de Florida sobre Juego Compulsivo (FCCG, por sus siglas en inglés), según su perfil en la plataforma profesional LinkedIn.

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La directora ejecutiva del organismo, Jennifer Cruz, le ofreció el puesto una vez que cumplió un año de abstinencia, según contó Sullivan en el podcast ODAAT Gambling Awareness. Desde esa posición, buscó dar un nuevo propósito a su vida mientras enfrentaba los cargos penales en su contra.

El Consejo de Florida sobre Juego Compulsivo nombró a Sullivan como director de la línea telefónica de asistencia 888-Admit-It. (Linkedin)

En el programa Addicted Recovery Show, Sullivan afirmó que su trabajo en la línea de ayuda le permitió hablar con más de 460 personas con problemas similares a los que él mismo atravesó. “Es difícil no sentir algo respecto al juego cuando no es solo tu cuenta, sino que hablas con otras personas y ves el dolor que les causa a ellas también”, declaró, según recogió The Guardian.

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La condena por robo y el futuro judicial de Sullivan en Florida

Tras la audiencia de sentencia, Sullivan fue trasladado a custodia estatal para comenzar a cumplir su pena. El tribunal le otorgó un crédito de 40 días que ya había pasado en prisión entre el momento de su arresto y la fecha en que obtuvo la libertad bajo fianza, de acuerdo con los registros judiciales. Sullivan cooperó con su exempresa y facilitó que Royal American recuperara casi la totalidad de los fondos mediante un seguro, según detalló en el podcast ODAAT Gambling Awareness.

El juez Register le ordenó, además, restituir el dinero sustraído. Sullivan dispone de 30 días para apelar la sentencia, según informó WMBB.

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En el podcast Addicted Recovery Show, el exdirector financiero también se refirió al impacto de la situación en su familia: dijo que su esposa lo había apoyado durante todo el proceso legal y describió cómo prepararon a sus hijos, de 12 y seis años, para la posibilidad de que su padre fuera a prisión. “Solo tenemos que prepararlos para mi ausencia”, declaró Sullivan.