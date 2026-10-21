Mundo

Fracasaron las negociaciones del gobierno francés con los sindicatos: habrá huelga general a partir del 5 de noviembre

Tras reunirse con el primer ministro Sébastien Lecornu, los sindicatos denunciaron una falta de respuestas a sus reclamos por el poder adquisitivo

La intersindical de Francia llamó a una huelga general a partir del 5 de noviembre (REUTERS/Stelios Misinas)
La intersindical de Francia llamó a una huelga general a partir del 5 de noviembre (REUTERS/Stelios Misinas)
Guardar

Sophie Binet, secretaria general de la Confederación General del Trabajo (CGT), convocó este miércoles a una huelga a partir del 5 de noviembre en nombre de la intersindical, con el objetivo de intensificar la presión sobre el gobierno francés. El anuncio se produjo tras la reunión que mantuvo con el primer ministro Sébastien Lecornu y varios de sus ministros, en el marco de las protestas del sábado pasado contra el costo de la vida y en reclamo de mejoras en educación y sanidad.

Ha llegado el momento de llevar la movilización al siguiente nivel; la huelga debe tomar el relevo. La CGT, junto con el grupo intersindical, hace un llamamiento a la movilización más amplia posible el 5 de noviembre. Hacemos un llamamiento a asambleas generales en todas partes, en todos los centros de trabajo, para generalizar la huelga el 5 de noviembre y más allá”, dijo Binet.

PUBLICIDAD

Por su parte, Marylise Léon, secretaria general de la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT) —el sindicato mayoritario del país—, subrayó que es “imprescindible” que el gobierno ofrezca respuestas sociales antes de esa fecha, en la que ya hay convocada una jornada de movilización. Según Léon, se trata de reivindicaciones que los trabajadores y trabajadoras “llevan esperando desde hace muchos años”.

Estudiantes en una marcha (REUTERS/Stelios Misinas)
Estudiantes en una marcha (REUTERS/Stelios Misinas)

Tras más de dos horas de reunión en Matignon, sede del gobierno francés, Binet denunció “el total desprecio” que, según afirmó, tanto Lecornu como sus ministros mostraron ante las demandas sindicales.

PUBLICIDAD

“El primer ministro y el Gobierno no nos han anunciado ninguna medida ni han tenido en cuenta nuestras reivindicaciones”, aseguró la líder del segundo sindicato del país por número de afiliados, solo por detrás de la CFDT.

Binet indicó que durante el encuentro recibieron “algunas pinceladas, pero nada preciso”. Lo único concreto, según relató, fue el compromiso del ministro de Trabajo, Jean-Pierre Farandou, quien les comunicó que los “recibirá próximamente para hablar del poder adquisitivo”.

Los destrozos en Marsella (REUTERS/Manon Cruz)
Los destrozos en Marsella (REUTERS/Manon Cruz)

Lecornu se reunió este miércoles con los representantes sindicales y tiene previsto recibir mañana a los de los partidos políticos.

Además, la dirigente de la CGT adelantó que el sindicato estará presente en las manifestaciones del próximo sábado para acompañar a quienes deseen movilizarse y “proteger a los jóvenes y a los trabajadores y trabajadoras que participen en las protestas”.

Por otro lado, un representante de la coordinación de los chalecos amarillos informó este miércoles que presentó una declaración ante la prefectura para marchar el sábado 24 de octubre en París, desde la plaza de la Bastilla hasta la Ópera. La convocatoria llega una semana después de que la jornada de protesta del 17 de octubre contra el encarecimiento de la vida estuviera marcada por la violencia y los saqueos.

Temas Relacionados

FranciaHuelgaPoder adquisitivo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los aerosoles de aceites esenciales matan cucarachas al contacto, pero no frenan las plagas

Una investigación de la Universidad de Kentucky halló que la aplicación directa causó alta mortalidad, pero las superficies tratadas ofrecieron un control limitado tras la evaporación del producto en pruebas de laboratorio

Los aerosoles de aceites esenciales matan cucarachas al contacto, pero no frenan las plagas

Qué está pasando en Europa: las causas de las protestas en Francia, España, Italia, Grecia, Albania y Bélgica

Las movilizaciones que se suceden en varios países del continente tienen causas nacionales distintas, pero comparten el impacto del costo de vida, la vivienda y los servicios públicos. Crecen el interés global y las búsquedas en Google sobre los motivos

Qué está pasando en Europa: las causas de las protestas en Francia, España, Italia, Grecia, Albania y Bélgica

Creían que era un Tiranosaurio Rex de USD 20 millones, pero un descubrimiento cambió todo y hundió su valor

El fósil conocido como Jodi será subastado el 27 de octubre en Sotheby's Nueva York con una estimación de entre USD 6 y USD 9 millones, tras una reclasificación científica que lo sacó de la especie más codiciada del mercado de dinosaurios

Creían que era un Tiranosaurio Rex de USD 20 millones, pero un descubrimiento cambió todo y hundió su valor

Alemania juzga a un falso médico que practicó 470 tratamientos estéticos en solo seis semanas, con títulos comprados por internet

El acusado, de 28 años y con formación de técnico de emergencias, reconoció ante el tribunal alemán que inyectó bótox y ácido hialurónico bajo una identidad profesional simulada. El veredicto podría conocerse el próximo 28 de octubre

Alemania juzga a un falso médico que practicó 470 tratamientos estéticos en solo seis semanas, con títulos comprados por internet

Qué territorios podría perder Ucrania si las fronteras con Rusia se fijan donde está hoy el frente de batalla

Al menos un 25% del área que controlaba en 2022 permanece ocupada por tropas de Putin, pese a que una contraofensiva de Kiev obligó a cambiar la estrategia de pinzas del Kremlin

Qué territorios podría perder Ucrania si las fronteras con Rusia se fijan donde está hoy el frente de batalla
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Real Madrid - Leipzig, en directo: previa y última hora de la tercera jornada de Champions League

Real Madrid - Leipzig, en directo: previa y última hora de la tercera jornada de Champions League

Beliween 2026 tendría temática extraterrestre: Jaime Maussan adelanta la fiesta de Belinda

Cielo Rusinque salió en defensa de Gustavo Petro tras las acusaciones de Angie Rodríguez: “No han sido respaldaddas con pruebas”

Betis vs Feyenoord, EN VIVO: dónde y cuándo ver al mexicano Álvaro Fidalgo en la Champions League 2026-27

Cuánto cuesta ir a ver a Boca en la final de la Copa Sudamericana

DEPORTES

El Como de Nico Paz vence al Manchester United por la Champions League

El Como de Nico Paz vence al Manchester United por la Champions League

El golazo bajo la lluvia de Nico Paz ante el Manchester United al minuto del partido por Champions League

¿Por qué a mí?“: el desolador descargo del candidato a ganar el Balón de Oro que se rompió los ligamentos y el mensaje de consuelo de Cristiano Ronaldo

Un grupo defensor de los animales apunta contra un club de la Premier League por usar un águila como mascota: “Está siendo utilizada como un accesorio”

El provocador posteo de una figura de Boca contra Vasco da Gama que tuvo que borrar tras el reto en vivo de Arruabarrena

ENTRETENIMIENTO

‘Glee’ vuelve a la pantalla 11 años después de su final: los detalles del reboot

‘Glee’ vuelve a la pantalla 11 años después de su final: los detalles del reboot

Colleen Hoover admitió que el final de “Verity” la confundió tanto como a sus lectores

Alarma en “la expedición más peligrosa del mundo”: qué se sabe del tiktoker Ash Dykes tras más de 16 horas sin contacto en la selva del Congo

Los Beatles tendrán un nuevo museo en Liverpool: el proyecto de casi 10.000 metros cuadrados que abrirá en 2028

Lynda Carter, la icónica Mujer Maravilla, reveló su rutina de belleza a los 75 años