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Kim Jong-un aumenta la tensión con Seúl y desplegó unidades de fuego en posiciones de tiro en la frontera intercoreana

El dictador de Corea del Norte ordenó que los refuerzos fueran colocados al sur de la Línea de Demarcación Militar en medio de un nuevo cruce de acusaciones

Pyongyang aumenta la tensión con Seúl y dijo que nuevas unidades de fuego ocupan posiciones de tiro en la frontera intercoreana. (REUTERS/ARCHIVO)
Pyongyang aumenta la tensión con Seúl y dijo que nuevas unidades de fuego ocupan posiciones de tiro en la frontera intercoreana. (REUTERS/ARCHIVO)
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La hermana del dictador norcoreano, Kim Jong-un, Kim Yo-jong inspeccionó fortificaciones fronterizas y afirmó que nuevas unidades de fuego de Corea del Norte ya ocuparon posiciones de tiro, mientras un asesor del Ministerio de Defensa advirtió que Pyonyang respondería si Seúl amenaza a sus soldados en la Zona Desmilitarizada (DMZ).

La visita se produjo en medio del aumento de las tensiones entre las dos Coreas. Según informó la agencia estatal KCNA, Kim Yo-jong, hermana del líder norcoreano Kim Jong-un, recorrió las obras de fortificación en la frontera intercoreana.

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La dirigente sostuvo que la cúpula militar norcoreana busca advertir a Corea del Sur sobre su despliegue fronterizo. “Nuestras nuevas unidades de fuego han ocupado posiciones de tiro”, dijo durante la inspección, de acuerdo con KCNA.

Kim Yo-jong inspeccionó las obras de fortificación de Corea del Norte en la frontera intercoreana. (AP/ARCHIVO)
Kim Yo-jong inspeccionó las obras de fortificación de Corea del Norte en la frontera intercoreana. (AP/ARCHIVO)

El asesor del Ministerio de Defensa norcoreano Pak Jong-chon declaró que el país no tolerará “bajo ninguna circunstancia” acciones surcoreanas en la frontera que “amenacen realmente” la seguridad de sus efectivos. El alto cargo afirmó que la respuesta militar sería inmediata si Seúl pone en riesgo a los soldados norcoreanos.

Disparos de advertencia y acusaciones en la Línea de Demarcación Militar

El alto mando norcoreano vinculó sus advertencias con las transmisiones por altavoces y los disparos de advertencia realizados por las Fuerzas Armadas surcoreanas. Según Seúl, esas acciones buscan impedir que militares del Norte crucen la Línea de Demarcación Militar (LDM), la frontera de facto dentro de la DMZ.

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El régimen norcoreano evalúa la reinstalación de altavoces de propaganda y el despliegue de armamento táctico adicional. (REUTERS/ARCHIVO)
El régimen norcoreano evalúa la reinstalación de altavoces de propaganda y el despliegue de armamento táctico adicional. (REUTERS/ARCHIVO)

Kim Yo-jong sostuvo el lunes pasado que el Ejército surcoreano ha estado “amenazando gravemente la seguridad” de sus efectivos durante los últimos meses. Rechazó que los soldados norcoreanos hayan cruzado la línea fronteriza y aseguró que realizaban tareas de fortificación.

La hermana de Kim Jong-un también avisó que Pionyang estudiaba desplegar más medios de ataque táctico y reinstalar los altavoces de propaganda que había desmantelado en agosto de 2025. La medida sería una respuesta a los disparos y mensajes de advertencia de Corea del Sur.

Las tensiones se agravaron después de que dos minas explotaran el 21 de septiembre en la DMZ e hirieran a tres soldados surcoreanos. Seúl acusó a Pionyang de colocar los explosivos al sur de la LDM, una versión que Corea del Norte niega.

El martes, el jefe del Estado Mayor Conjunto surcoreano, Jin Yong-sung, prometió responder con contundencia ante nuevas provocaciones norcoreanas, después de las amenazas formuladas por Kim Yo-jong.

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