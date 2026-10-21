Estados Unidos

Uno de cada cinco estadounidenses recortaría alimentos para pagar la luz

Una encuesta reciente de Consumer Reports afirma que el encarecimiento eléctrico obliga a hogares de ese país a reducir gastos básicos

Uno de cada cinco estadounidenses reduce sus compras de comida para pagar las facturas de electricidad, según una encuesta de Consumer Reports (Imagen Ilustrativa Infobae)
Uno de cada cinco estadounidenses reduce sus compras de comida para pagar las facturas de electricidad, según una encuesta de Consumer Reports (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Uno de cada cinco estadounidenses tuvo que reducir sus compras de alimentos para afrontar el costo de la luz, de acuerdo con una encuesta de Consumer Reports difundida este martes por CBS News. El relevamiento, realizado entre más de 2.000 adultos, expone cómo el aumento de las facturas de electricidad está presionando los presupuestos de los hogares en Estados Unidos.

La situación también impacta en el uso cotidiano de la energía. Cerca de una cuarta parte de los consultados dijo que limita la calefacción o el aire acondicionado hasta niveles incómodos para contener el gasto mensual, indicó la organización de defensa del consumidor.

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Ocho de cada diez hogares percibieron aumentos en la factura eléctrica

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Una cuarta parte de los encuestados limita el uso de la calefacción o el aire acondicionado para contener el gasto mensual de energía (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sondeo se concentró, entre otros grupos, en personas que llevan al menos tres años en la misma vivienda. Dentro de ese universo, el 80 % aseguró que sus boletas de electricidad se encarecieron durante ese período.

La mayor proporción de participantes, equivalente al 28 %, calculó que el incremento acumulado fue de entre 20 % y 49 %. A la vez, datos federales citados por CBS News señalaron que el precio de la electricidad en las principales ciudades estadounidenses aumentó 14 % en los últimos tres años.

Sara Enright, directora sénior de Seguridad y Energía de Consumer Reports, explicó que la suba de las tarifas deja poco margen de maniobra para determinados sectores. “Escuchamos a muchas personas que no saben qué pueden hacer para pagar el aumento de las tarifas eléctricas”, afirmó en declaraciones recogidas por el medio estadounidense.

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La funcionaria sostuvo que estudiantes, jubilados y otros grupos con ingresos fijos enfrentan mayores dificultades cuando reciben cuentas elevadas, en particular durante los meses de mayor consumo por el calor. “Cuando llega una factura inesperada en pleno verano, puede resultar aterrador”, aseguró.

La comida, las salidas y las vacaciones aparecen entre los recortes

Al cierre de la jornada del 27 de mayo, el precio promedio del dólar en Colombia cerró en $3,631.68 una disminución de $12,79 frente a los $3,644.47 de la Tasa Representativa del Mercado - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Las familias priorizan la iluminación del hogar y cancelan gastos en vacaciones o salidas a restaurantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Enright remarcó que el pago de los servicios suele tener prioridad porque los hogares necesitan mantener la iluminación y la refrigeración de alimentos. Esa necesidad empuja a algunas familias a ajustar otros gastos esenciales y discrecionales.

Las personas están reduciendo el gasto en comida para pagar las facturas de servicios públicos”, dijo la representante de Consumer Reports a CBS News. También precisó que muchos consumidores reducen los desembolsos en vacaciones, comidas fuera de casa y otros rubros que no consideran prioritarios.

El relevamiento se publica en un contexto de presión sobre el costo de vida en Estados Unidos. El artículo de CBS News indicó que los mayores precios de la gasolina y el diésel, vinculados al encarecimiento del petróleo por la guerra en Irán, se suman a los gastos de alimentación y energía de los hogares.

Una encuesta de octubre de Climate Power, una organización dedicada a promover energía limpia, ubicó a los precios de los alimentos como la principal inquietud entre votantes de estados disputados. El costo de los combustibles y de los servicios públicos apareció inmediatamente después, de acuerdo con los datos mencionados por el medio.

Centros de datos y gas natural, entre los factores que presionan los costos

Las personas encuestadas atribuyeron buena parte del encarecimiento a las empresas de servicios públicos y a la expansión de los centros de datos, detalló Consumer Reports. El aumento de la demanda de electricidad también influye sobre las tarifas.

Schneider Electric, firma de gestión energética citada por CBS News, proyectó que el consumo eléctrico en Estados Unidos crecerá 16 % hacia 2029, principalmente por la proliferación de esas instalaciones tecnológicas. El precio del gas natural y la electrificación de edificios y vehículos son otros elementos que inciden en los costos, añadió el informe.

Mark Wolfe, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Directores de Asistencia Energética, advirtió que hogares de ingresos medios también buscan ayuda pública para cubrir las facturas, aunque con frecuencia exceden los requisitos establecidos. El Programa de Asistencia Energética para Hogares de Bajos Ingresos está limitado a quienes perciben menos del 60 % del ingreso medio de su estado.

Si se vive de sueldo en sueldo y el costo de conducir sube entre USD 100 y USD 150 al mes, ese aumento puede absorber todo el excedente del presupuesto”, planteó Wolfe ante CBS News.

Como respuesta, Consumer Reports puso en marcha Power Smarter, una iniciativa que incluye una herramienta para que los usuarios envíen sus boletas eléctricas de forma anonimizada. La entidad afirmó que utilizará esa información para detectar tendencias, comparar precios y analizar los factores detrás del aumento de las tarifas.

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