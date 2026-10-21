Lo dejamos acá, la película argentina que llegó al primer puesto mundial en Netflix

Ricardo Darín interpreta a un psicoanalista pragmático que pierde la fe en los métodos habituales de la psicología y comienza a sobrepasar los límites con sus pacientes. Todo parece funcionar hasta que un escritor con un bloqueo creativo (Diego Peretti) llega a su consulta. (Netflix)

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“Lo dejamos acá” alcanzó el primer puesto del Top 10 global semanal de películas de habla no inglesa de Netflix, con 3 millones de visualizaciones en todo el mundo desde su estreno, el 16 de octubre. La producción argentina está protagonizada por Ricardo Darín y Diego Peretti, dirigida por Hernán Goldfrid y producida por Kenya Films.

La película también lideró durante su primera semana el ranking semanal de Netflix en Argentina y Uruguay. Además, ingresó al Top 10 de España, Chile, Costa Rica, Israel, Paraguay y Venezuela, con una presencia que amplió la circulación internacional de la producción.

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La película Lo dejamos acá, con Ricardo Darín y Diego Peretti, ocupa el primer puesto de la lista global de títulos de habla no inglesa de Netflix. (Netflix)

Con una duración de 1 hora y 37 minutos, el film pone el foco en Ulises Verón, un psicoanalista pragmático que pierde confianza en los procedimientos habituales de la terapia. Convencido de que debe conseguir resultados concretos, el personaje comienza a intervenir de forma directa en la vida de sus pacientes y cruza límites que su profesión establece con claridad.

El método parece dar resultado hasta la llegada de Martín Bouchard, un escritor atravesado por un bloqueo creativo. La relación entre ambos activa el conflicto central de una historia que se mueve entre la incomodidad, el humor ácido y las contradicciones de sus personajes.

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Ricardo Darín y Diego Peretti protagonizan Lo dejamos acá, disponible en Netflix. (Netflix)

Darín encarna a un terapeuta que convierte sus certezas en un problema

Goldfrid definió a la película como una comedia negra centrada en las neurosis, los deseos de encontrar soluciones inmediatas y los efectos que produce la necesidad de controlar la vida ajena. Para el director, Ulises no actúa solamente por vocación de ayuda: cada intervención exitosa refuerza su propia percepción de poder.

“Ulises Verón no es solo un analista que ha perdido la fe en el método tradicional de la terapia”, explicó Goldfrid. El personaje, según describió, está cansado de la inacción y decide tomar decisiones drásticas con la intención de resolver los conflictos de quienes lo consultan.

Ricardo Darín interpreta a Ulises Verón, un psicoanalista que decide intervenir en la vida de sus pacientes. (Netflix)

Esa posición comienza a resquebrajarse cuando aparece Martín Bouchard, interpretado por Peretti. El escritor funciona como contrapunto del analista y como una figura que lo obliga a confrontar sus propias carencias. La tensión entre ambos estructura el relato y convierte el duelo intelectual en un elemento narrativo central.

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Goldfrid señaló que le interesaba mostrar a dos personajes que se consideran opuestos, aunque terminan reflejándose mutuamente. La película propone así una mirada sobre aquello que cada persona rechaza en los demás y que, en ocasiones, permite reconocer sus propias fragilidades.

Diego Peretti encarna a Martín Bouchard, el escritor que desafía las certezas del protagonista. (Netflix)

Buenos Aires aparece ligada a la experiencia de la terapia

El mundo del psicoanálisis atraviesa la trama desde una perspectiva vinculada con la vida cotidiana de Buenos Aires. Goldfrid remarcó que la ciudad tiene una relación particular con la terapia y que ese contexto se incorporó a la construcción estética y emocional de la película.

La investigación para desarrollar ese universo incluyó conversaciones con profesionales, aunque el director explicó que el material surgió sobre todo de experiencias personales y de intercambios del equipo creativo sobre las angustias y conflictos de los personajes.

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La película alcanzó 3 millones de visualizaciones en todo el mundo desde su estreno el 16 de octubre. (Netflix)

El guion fue escrito por Emanuel Diez. La fotografía estuvo a cargo de Rodrigo Pulpeiro, la música fue compuesta por Roque Baños y la edición fue realizada por Andrés Quaranta. Daniel Gimelberg trabajó en el diseño de producción, mientras que Jam Monti estuvo al frente del vestuario.

El elenco se completa con Antonia Bengoechea, Inés Efron, Andrea Politti, Pata Echegoyen, Carlos Santamaría y Miriam Odorico. Federico Posternak, Ricardo Darín y Chino Darín figuran entre los productores de la película.

El reencuentro entre Ricardo Darín y Diego Peretti sostiene el duelo central de la trama. (Crédito: Consuelo Oppizzi / Netflix ©2025)

El reencuentro de Darín y Peretti sostiene el conflicto principal

Goldfrid ya había trabajado con Peretti en Música en espera y con Darín en Tesis sobre un homicidio. En esta ocasión, destacó que la presencia de ambos permitió potenciar la dinámica entre el terapeuta y el escritor.

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El director sostuvo que el conocimiento de Peretti como psiquiatra aportó herramientas al trabajo sobre las conductas y los mecanismos de la angustia, aunque subrayó que la construcción del personaje respondió al trabajo actoral y al desarrollo del guion.

Con su llegada al primer lugar del ranking global de Netflix para películas de habla no inglesa, “Lo dejamos acá” quedó disponible para el público de la plataforma en distintos territorios.