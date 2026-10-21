Qué puedo ver

Lo dejamos acá, la película argentina que llegó al primer puesto mundial en Netflix

La producción protagonizada por Ricardo Darín y Diego Peretti sumó 3 millones de visualizaciones desde su estreno del 16 de octubre

Ricardo Darín interpreta a un psicoanalista pragmático que pierde la fe en los métodos habituales de la psicología y comienza a sobrepasar los límites con sus pacientes. Todo parece funcionar hasta que un escritor con un bloqueo creativo (Diego Peretti) llega a su consulta. (Netflix)
Guardar

“Lo dejamos acá” alcanzó el primer puesto del Top 10 global semanal de películas de habla no inglesa de Netflix, con 3 millones de visualizaciones en todo el mundo desde su estreno, el 16 de octubre. La producción argentina está protagonizada por Ricardo Darín y Diego Peretti, dirigida por Hernán Goldfrid y producida por Kenya Films.

La película también lideró durante su primera semana el ranking semanal de Netflix en Argentina y Uruguay. Además, ingresó al Top 10 de España, Chile, Costa Rica, Israel, Paraguay y Venezuela, con una presencia que amplió la circulación internacional de la producción.

PUBLICIDAD

Ricardo Darín sentado en un sillón junto a Diego Peretti recostado en un sofá azul, con el número uno y el logotipo de Netflix
La película Lo dejamos acá, con Ricardo Darín y Diego Peretti, ocupa el primer puesto de la lista global de títulos de habla no inglesa de Netflix. (Netflix)

Con una duración de 1 hora y 37 minutos, el film pone el foco en Ulises Verón, un psicoanalista pragmático que pierde confianza en los procedimientos habituales de la terapia. Convencido de que debe conseguir resultados concretos, el personaje comienza a intervenir de forma directa en la vida de sus pacientes y cruza límites que su profesión establece con claridad.

El método parece dar resultado hasta la llegada de Martín Bouchard, un escritor atravesado por un bloqueo creativo. La relación entre ambos activa el conflicto central de una historia que se mueve entre la incomodidad, el humor ácido y las contradicciones de sus personajes.

PUBLICIDAD

Diego Peretti viste un saco rosa y sostiene un objeto amarillo frente a Ricardo Darín en un espacio interior de madera
Ricardo Darín y Diego Peretti protagonizan Lo dejamos acá, disponible en Netflix. (Netflix)

Darín encarna a un terapeuta que convierte sus certezas en un problema

Goldfrid definió a la película como una comedia negra centrada en las neurosis, los deseos de encontrar soluciones inmediatas y los efectos que produce la necesidad de controlar la vida ajena. Para el director, Ulises no actúa solamente por vocación de ayuda: cada intervención exitosa refuerza su propia percepción de poder.

“Ulises Verón no es solo un analista que ha perdido la fe en el método tradicional de la terapia”, explicó Goldfrid. El personaje, según describió, está cansado de la inacción y decide tomar decisiones drásticas con la intención de resolver los conflictos de quienes lo consultan.

Perfil de un hombre con barba canosa y ojos claros situado frente a su reflejo en una superficie oscura
Ricardo Darín interpreta a Ulises Verón, un psicoanalista que decide intervenir en la vida de sus pacientes. (Netflix)

Esa posición comienza a resquebrajarse cuando aparece Martín Bouchard, interpretado por Peretti. El escritor funciona como contrapunto del analista y como una figura que lo obliga a confrontar sus propias carencias. La tensión entre ambos estructura el relato y convierte el duelo intelectual en un elemento narrativo central.

Goldfrid señaló que le interesaba mostrar a dos personajes que se consideran opuestos, aunque terminan reflejándose mutuamente. La película propone así una mirada sobre aquello que cada persona rechaza en los demás y que, en ocasiones, permite reconocer sus propias fragilidades.

Diego Peretti gesticula con los brazos levantados y sostiene un pequeño vaso transparente en una habitación con un cuadro en la pared
Diego Peretti encarna a Martín Bouchard, el escritor que desafía las certezas del protagonista. (Netflix)

Buenos Aires aparece ligada a la experiencia de la terapia

El mundo del psicoanálisis atraviesa la trama desde una perspectiva vinculada con la vida cotidiana de Buenos Aires. Goldfrid remarcó que la ciudad tiene una relación particular con la terapia y que ese contexto se incorporó a la construcción estética y emocional de la película.

La investigación para desarrollar ese universo incluyó conversaciones con profesionales, aunque el director explicó que el material surgió sobre todo de experiencias personales y de intercambios del equipo creativo sobre las angustias y conflictos de los personajes.

Un hombre coloca su mano sobre el hombro de otro mientras ambos junta sus frentes y se miran de cerca
La película alcanzó 3 millones de visualizaciones en todo el mundo desde su estreno el 16 de octubre. (Netflix)

El guion fue escrito por Emanuel Diez. La fotografía estuvo a cargo de Rodrigo Pulpeiro, la música fue compuesta por Roque Baños y la edición fue realizada por Andrés Quaranta. Daniel Gimelberg trabajó en el diseño de producción, mientras que Jam Monti estuvo al frente del vestuario.

El elenco se completa con Antonia Bengoechea, Inés Efron, Andrea Politti, Pata Echegoyen, Carlos Santamaría y Miriam Odorico. Federico Posternak, Ricardo Darín y Chino Darín figuran entre los productores de la película.

Hecho en Argentina-Netflix
El reencuentro entre Ricardo Darín y Diego Peretti sostiene el duelo central de la trama. (Crédito: Consuelo Oppizzi / Netflix ©2025)

El reencuentro de Darín y Peretti sostiene el conflicto principal

Goldfrid ya había trabajado con Peretti en Música en espera y con Darín en Tesis sobre un homicidio. En esta ocasión, destacó que la presencia de ambos permitió potenciar la dinámica entre el terapeuta y el escritor.

El director sostuvo que el conocimiento de Peretti como psiquiatra aportó herramientas al trabajo sobre las conductas y los mecanismos de la angustia, aunque subrayó que la construcción del personaje respondió al trabajo actoral y al desarrollo del guion.

Con su llegada al primer lugar del ranking global de Netflix para películas de habla no inglesa, “Lo dejamos acá” quedó disponible para el público de la plataforma en distintos territorios.

Temas Relacionados

Lo dejamos acáRicardo DarínDiego PerettiHernán GoldfridKenya FilmsNetflixpelículasqué puedo verlo último para ver

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

HBO reúne a Nicolas Cage y Antonio Banderas en la temporada 5 de ‘True Detective’

La producción comenzará a principios de 2027 y todavía no tiene fecha de estreno

HBO reúne a Nicolas Cage y Antonio Banderas en la temporada 5 de ‘True Detective’

La película de ‘Star Wars’ de Taika Waititi queda suspendida por tiempo indefinido

El director dijo que el proyecto está completamente suspendido y que intenta sacar adelante otros cuatro largometrajes

La película de ‘Star Wars’ de Taika Waititi queda suspendida por tiempo indefinido

El niño llegará a Netflix con una historia de pérdida, familia y memoria

La nueva película de Mariano Barroso sigue a Mariaje y Nicasio, dos familiares atravesados por la muerte de un niño en 1980

El niño llegará a Netflix con una historia de pérdida, familia y memoria

‘Godzilla Minus Zero’ enfrenta a Japón con Godzilla y King Ghidorah

La película de Takashi Yamazaki tiene su estreno anunciado para el 6 de noviembre

‘Godzilla Minus Zero’ enfrenta a Japón con Godzilla y King Ghidorah

Recen por mí: la historia de Francisco, desde Buenos Aires hasta el Vaticano

Con archivos, testimonios y una mirada biográfica, la película argentina revisa los valores que guiaron la vida pública del pontífice

Recen por mí: la historia de Francisco, desde Buenos Aires hasta el Vaticano

DEPORTES

Tenía una maestría en Harvard y le tendieron una trampa que le cambió la vida: la historia de Álvaro Martín, la voz de la NBA

Tenía una maestría en Harvard y le tendieron una trampa que le cambió la vida: la historia de Álvaro Martín, la voz de la NBA

Ocho Top 100 llegan para cerrar el año en la cancha Guillermo Vilas del Buenos Aires Lawn Tennis Club

7 frases de Arruabarrena tras el pase de Boca a la final de la Sudamericana: de la decisión sobre Paredes al firme pedido al plantel

Tras la clasificación a la final de la Sudamericana, cuáles son los 5 títulos que Boca Juniors tiene chances de ganar en 2026

El gol de Paredes que le dio a Boca el pasaje a la final de la Sudamericana: la emoción del volante y el festejo loco de Arruabarrena

TELESHOW

Ricardo Darín habló de su nieto y confesó qué es lo más fuerte de convertirse en abuelo: "Me emociona muchísimo"

Ricardo Darín habló de su nieto y confesó qué es lo más fuerte de convertirse en abuelo: "Me emociona muchísimo"

El jurado de MasterChef Celebrity fue lapidario con Campi por su plato: “Es una aberración”

La fuerte reflexión de Ricardo Darín sobre las agresiones en redes: “Detrás del poncho está el cuchillo escondido”

La reacción de Julieta Prandi por el descargo de Juan Alberto Mateyko en su contra tras su separación de Emanuel Ortega

El llamativo look de Wanda Nara en la presentación de su nueva película: diseño midi, escote y estampado con rosas

INFOBAE AMÉRICA

Un estudio identificó el "enredo" genómico que explicaría los cerebros complejos de pulpos, calamares y sepias

Un estudio identificó el "enredo" genómico que explicaría los cerebros complejos de pulpos, calamares y sepias

Una sola ciudad, dieciséis gobiernos

El enviado de Trump llega a Rusia para reunirse con Putin tras las conversaciones “positivas” con Zelensky en Oslo

El apagón que hizo reír a Silvio Rodríguez y una gira histórica: carta emocionada a un trovador

Japón pidió a Rusia la “liberación inmediata” del periodista nipón detenido por supuesto espionaje