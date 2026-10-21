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Tras el acuerdo entre Trump y Putin, Rusia enviará a Estados Unidos un primer cargamento de 40.000 toneladas de diésel

El Gobierno prevé habilitar 300.000 toneladas en octubre, 500.000 en noviembre y un millón en diciembre, con prioridad para la demanda estadounidense antes de otros destinos

Tras el acuerdo entre Trump y Putin, Rusia enviará a Estados Unidos un primer cargamento de 40.000 toneladas de diésel. (REUTERS/ARCHIVO)
Tras el acuerdo entre Trump y Putin, Rusia enviará a Estados Unidos un primer cargamento de 40.000 toneladas de diésel. (REUTERS/ARCHIVO)
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Rusia enviará este jueves un primer cargamento de 40.000 toneladas de diésel a Estados Unidos, en el marco de contratos que se encuentran en su etapa final de firma, según declaró el viceprimer ministro ruso, Alexander Novak.

El buque partirá con destino al mercado estadounidense un día después del anuncio, de acuerdo con las declaraciones de Novak recogidas por TASS. El funcionario sostuvo que el embarque será el primero de una serie de suministros y que Moscú buscará atender la demanda estadounidense dentro de la capacidad de sus refinerías.

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“Los siguientes lotes irán después”, señaló Novak. El viceprimer ministro vinculó las entregas a los entendimientos alcanzados entre los presidentes Vladímir Putin y Donald Trump, quienes conversaron por teléfono el 9 de octubre sobre petróleo y derivados.

Los envíos de combustible derivan de los entendimientos entre Vladímir Putin y Donald Trump tras su diálogo telefónico. (REUTERS/ARCHIVO)
Los envíos de combustible derivan de los entendimientos entre Vladímir Putin y Donald Trump tras su diálogo telefónico. (REUTERS/ARCHIVO)

La agencia estatal rusa informó que los acuerdos comerciales entre compañías de ambos países ya atraviesan la fase final.

Moscú prevé ampliar las exportaciones si las refinerías recuperan capacidad

Novak indicó que Rusia no restablecerá de inmediato todo su volumen habitual de exportaciones de diésel. El ritmo dependerá de la producción disponible en las plantas de refinación, varias de las cuales han atravesado períodos de mantenimiento.

El Gobierno ruso prevé habilitar inicialmente 300.000 toneladas en octubre, 500.000 toneladas en noviembre y 1 millón de toneladas en diciembre. En una fase posterior, el objetivo sería elevar las entregas a 3 millones de toneladas mensuales, según las cifras comunicadas previamente por el funcionario.

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La posibilidad de abastecer nuevamente a otros destinos hacia finales de año también estará condicionada por la disponibilidad adicional de combustible. “No estamos recuperando ahora el volumen total de exportaciones”, explicó Novak al referirse a la prioridad que tendrá la demanda estadounidense en el esquema inicial.

El viceprimer ministro ruso, Alexander Novak. (REUTERS/ARCHIVO)
El viceprimer ministro ruso, Alexander Novak. (REUTERS/ARCHIVO)

El acuerdo ocurre después de que Washington autorizara temporalmente ciertas operaciones vinculadas al diésel ruso. La licencia emitida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos suspende la aplicación de restricciones para esos suministros hasta abril de 2027.

Trump anunció entregas escalonadas para el mercado estadounidense y mundial

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció la semana pasada que Rusia suministraría más de 300.000 toneladas de diésel de forma inmediata, seguidas por 500.000 toneladas en noviembre y 1 millón de toneladas después de ese período. También afirmó que Moscú podría aportar otros 3 millones de toneladas en un plazo breve, sujeto al estado de las refinerías rusas.

El mandatario presentó el entendimiento como una medida para aliviar los precios del combustible, que han registrado presiones en el contexto de la guerra en Irán y de las tensiones en el estrecho de Ormuz. Sin embargo, no se divulgaron los términos financieros, las empresas participantes ni la distribución precisa de los volúmenes entre Estados Unidos y otros mercados.

Donald Trump impulsó el pacto para amortiguar los precios energéticos afectados por el conflicto en el estrecho de Ormuz. (REUTERS/ARCHIVO)
Donald Trump impulsó el pacto para amortiguar los precios energéticos afectados por el conflicto en el estrecho de Ormuz. (REUTERS/ARCHIVO)

La Casa Blanca no detalló quién adquirirá los cargamentos ni cuándo llegarán a terminales estadounidenses. La información disponible hasta ahora señala que el primer envío tendrá una capacidad menor que la de los buques Aframax, utilizados habitualmente para trayectos de larga distancia y capaces de transportar alrededor de 100.000 toneladas.

Kiev y dirigentes europeos cuestionan el acuerdo energético

El acuerdo ha generado críticas de Ucrania y de algunos líderes de la Unión Europea. El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, afirmó que los pagos derivados de las ventas de combustible fortalecerían la capacidad financiera de Moscú en plena guerra.

“El acuerdo sobre diésel no será suficiente para compensar el impacto del estrecho de Ormuz en los mercados globales, pero pondrá más dinero directamente en el bolsillo de Putin para financiar esta guerra”, declaró Zelensky.

El presidente francés, Emmanuel Macron, también cuestionó la decisión y sostuvo que transmite una señal negativa. Desde Moscú, en cambio, las autoridades defienden que la reanudación de las exportaciones contribuirá a normalizar el comercio energético y a aumentar el procesamiento de crudo en las refinerías rusas.

La salida del primer buque prevista para el 22 de octubre será la primera prueba operativa de un entendimiento cuyas condiciones comerciales completas todavía no han sido divulgadas.

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