Mundo

Un informe reveló que Elon Musk autorizó el recorte de velocidad del servicio de satélites utilizado por Ucrania

Según informó The Wall Street Journal, el cambio, aplicado desde el 14 de octubre a la red militar de SpaceX, limitó comunicaciones en el frente y permitió a misiles rusos eludir interceptaciones

Un informe reveló que Elon Musk autorizó el recorte de velocidad del servicio de Starlink utilizado por Ucrania. (REUTERS/ARCHIVO)
Un informe reveló que Elon Musk autorizó el recorte de velocidad del servicio de Starlink utilizado por Ucrania. (REUTERS/ARCHIVO)
Guardar

La restricción de Starlink que afectó a las fuerzas ucranianas dejó a parte de sus drones de ataque e interceptación sin capacidad operativa y abrió una disputa dentro de Washington sobre quién tomó la decisión. The Wall Street Journal informó que Elon Musk autorizó el recorte de velocidad del servicio utilizado por Ucrania.

El cambio comenzó el 14 de octubre y alcanzó a una versión de uso militar de la red satelital de SpaceX. Según el diario, la medida provocó alarma en Kiev y desconcierto en la administración de Donald Trump.

PUBLICIDAD

El recorte limitó la conexión de equipos ucranianos que dependían de Starlink en el frente de combate. Funcionarios y personas al tanto del caso dijeron al medio que algunos aparatos quedaron prácticamente inutilizados.

La decisión tuvo consecuencias sobre drones destinados a atacar objetivos rusos y sobre otros empleados para interceptar amenazas aéreas. El reporte señaló que autoridades ucranianas sostuvieron que el cambio facilitó la evasión de misiles rusos frente a sus defensas.

El analista Michael Kofman, de Carnegie Endowment for International Peace, describió el alcance de las limitaciones a The Wall Street Journal: “Las fuerzas ucranianas siguen limitadas en su capacidad de emplear drones de ataque y drones interceptores a 160 kilómetros por hora”.

PUBLICIDAD

Una sorpresiva baja de conectividad satelital dejó sin capacidad operativa a numerosos aparatos no tripulados en el frente de batalla, facilitando que varios proyectiles enemigos lograran eludir con éxito los sistemas defensivos aliados e impactar contra edificaciones civiles y estratégicas. (REUTERS/ARCHIVO)
Una sorpresiva baja de conectividad satelital dejó sin capacidad operativa a numerosos aparatos no tripulados en el frente de batalla, facilitando que varios proyectiles enemigos lograran eludir con éxito los sistemas defensivos aliados e impactar contra edificaciones civiles y estratégicas. (REUTERS/ARCHIVO)

Kofman añadió ante el diario que la conexión operaba por debajo de 130 kilómetros por hora. A su juicio, esas restricciones seguían afectando las operaciones ofensivas y la defensa aérea de Ucrania.

La ralentización de Starlink afectó un sistema que Ucrania utiliza para mantener comunicaciones y operar drones en zonas de combate. La decisión se produjo después de críticas de Trump y Musk a los ataques ucranianos contra instalaciones energéticas rusas, una secuencia que llevó a Kiev a sospechar de ambos.

Musk y Trump hablaron después de que el recorte salió a la luz

Musk y Trump conversaron por teléfono sobre Starlink después de que se conociera la reducción de velocidad, de acuerdo con dos personas citadas por la publicación. Una de ellas afirmó además que ambos habían abordado el tema antes de que se aplicara la limitación.

No obstante, funcionarios estadounidenses sostuvieron que Musk actuó por su cuenta y que Trump no ordenó de manera específica represalias contra Ucrania. Otra fuente familiarizada con el caso indicó que el empresario habló con varios altos cargos de la administración, incluido el presidente, antes de imponer el límite.

La controversia se intensificó cuando Musk publicó en X que “cualquier límite de velocidad o de uso lo decide el Ejército de Estados Unidos y, en última instancia, el presidente”. La referencia utilizó la sigla POTUS, que identifica al mandatario estadounidense (President of the United States).

Trump, en cambio, declaró el lunes que desconocía quién había sido responsable de la reducción. “Pero me gustaría averiguarlo”, dijo a los periodistas.

Las quejas públicas del presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, impulsaron una revisión informal dentro de la Casa Blanca. El mandatario advirtió que ucranianos podían morir si no se restablecía el acceso sin restricciones.

La Casa Blanca y SpaceX dieron versiones distintas sobre la coordinación

En medio de la confusión, representantes de SpaceX contactaron a sus pares en la Casa Blanca para buscar un mensaje común. Según las personas citadas por el medio, pretendían instalar la idea de que la empresa y el Gobierno habían coordinado la decisión antes de que Musk ordenara el recorte.

Musk y Trump conversaron por teléfono sobre Starlink después de que Ucrania denunció la reducción de velocidad en los sistemas. (REUTERS/ARCHIVO)
Musk y Trump conversaron por teléfono sobre Starlink después de que Ucrania denunció la reducción de velocidad en los sistemas. (REUTERS/ARCHIVO)

El secretario de Estado, Marco Rubio, negó el miércoles que la administración hubiera pedido limitar el servicio. “No hubo conocimiento previo”, afirmó durante una visita a India.

Rubio también rechazó la acusación de Zelensky sobre un supuesto corte temporal del apoyo de inteligencia estadounidense. Tras hablar con el presidente ucraniano, señaló que esa versión “no es cierta”, aunque admitió que las tensiones entre Washington y Kiev habían aumentado.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, sostuvo que el Pentágono no retiró apoyo alguno. “No hemos dado ninguna directiva ni nada parecido”, declaró a los reporteros en Eau Claire, Wisconsin.

Hegseth añadió que Starlink puede tomar decisiones vinculadas con sus condiciones de servicio. SpaceX no respondió a una solicitud de comentarios del diario.

Los ataques a refinerías rusas agravaron el choque con Kiev

La relación se deterioró después de los ataques de Ucrania contra refinerías de diésel en Rusia. Trump responsabilizó a esas operaciones por el alza de los precios de la energía, aunque el artículo indicó que la mayoría de los analistas atribuye un impacto mayor a la guerra en Irán.

Volodímir Zelensky advirtió sobre el riesgo de muertes si no se restablecía el acceso sin restricciones al servicio de Starlink. (EUROPA PRES/ARCHIVO)
Volodímir Zelensky advirtió sobre el riesgo de muertes si no se restablecía el acceso sin restricciones al servicio de Starlink. (EUROPA PRES/ARCHIVO)

El 10 de octubre, pocos días antes de la ralentización, Trump relató una conversación con Zelensky: “Puedes hacer lo que quieras con Rusia, pero no ataques las refinerías porque eso es un problema mundial”.

El presidente agregó entonces: “Y va y ataca el combustible diésel. Será mejor que pare”. Musk respondió a un video de la Casa Blanca con una crítica a Zelensky: “Ha ido demasiado lejos”.

Cuatro días más tarde, operadores ucranianos de drones informaron que perdían acceso sin restricciones a la red satelital sin una explicación. Desde Kiev comenzaron los pedidos urgentes para conocer el origen de la medida y definir si el servicio volvería a la normalidad.

Denys Sienik, principal diplomático ucraniano en Washington, dijo el martes que su país aguardaba una respuesta oficial. “Estamos esperando la respuesta oficial de los contactos con el Pentágono y SpaceX al nivel de los líderes”, afirmó.

El diplomático explicó que Ucrania buscaba determinar qué había ocurrido y si la conexión ya se había restablecido o sería restaurada. Mientras tanto, Zelensky viajó a Noruega para conversar sobre el fin de la guerra con el enviado de Trump, Steve Witkoff, y otros dos dirigentes.

Temas Relacionados

StarlinkUcraniaElon MuskAtaque con dronesÚltimas Noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El enviado de Trump llega a Rusia para reunirse con Putin tras las conversaciones “positivas” con Zelensky en Oslo

Steve Witkoff se reunirá con el líder ruso en San Petersburgo con el objetivo de avanzar en las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania. El encuentro, previsto para este miércoles, contará con la participación virtual de Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense

El enviado de Trump llega a Rusia para reunirse con Putin tras las conversaciones “positivas” con Zelensky en Oslo

Japón pidió a Rusia la “liberación inmediata” del periodista nipón detenido por supuesto espionaje

El reportero del diario Hokkaido Shimbun permanece recluido en Lefortovo tras su arresto en Sajalín por el Servicio Federal de Seguridad ruso, mientras Tokio reclama una visita urgente al arrestado para conocer su condición

Japón pidió a Rusia la “liberación inmediata” del periodista nipón detenido por supuesto espionaje

Rubio calificó como “positivas” las conversaciones entre Witkoff y Zelensky para alcanzar un acuerdo con Rusia

“Si no fuera por la ayuda de Estados Unidos, Ucrania no existiría en este momento”, sostuvo el jefe de la diplomacia estadounidense respecto de las críticas de Kiev por las fallas en el sistema Starshield antes de la reunión entre el enviado norteamericano y Vladimir Putin

Rubio calificó como “positivas” las conversaciones entre Witkoff y Zelensky para alcanzar un acuerdo con Rusia

El canciller iraní aseguró que mantiene conversaciones ininterrumpidas con EEUU a través de intermediarios para poner fin a la guerra

Abbas Araghchi afirmó que Estados Unidos comunicó su conformidad con los términos iniciales del documento, aunque el funcionario del régimen no precisó cuáles son los nuevos puntos que busca incorporar la otra parte

El canciller iraní aseguró que mantiene conversaciones ininterrumpidas con EEUU a través de intermediarios para poner fin a la guerra

El jefe del Pentágono confirmó que se reunió con Netanyahu durante una visita a tropas estadounidenses en el sur de Israel el lunes

El titular del Pentágono informó que conversó con el primer ministro israelí mientras recorría la base aérea de Ovda viendo a los efectivos desplegados, sin revelar los asuntos tratados en el encuentro, y enalteció la cooperación militar entre ambos países

El jefe del Pentágono confirmó que se reunió con Netanyahu durante una visita a tropas estadounidenses en el sur de Israel el lunes
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Super Astro Luna hoy, martes 20 de octubre de 2026: revisa el número y signo ganador

Super Astro Luna hoy, martes 20 de octubre de 2026: revisa el número y signo ganador

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy miércoles 21 de octubre

Campaña veterinaria gratis para este viernes 23 de octubre: ¿Dónde y cuáles son los servicios disponibles?

Gustavo Petro señaló que el Presupuesto General de la Nación 2027 no puede ser expedido como ley por vicio en un artículo: “Tiene un inmenso mico”

En video quedó conductor de vehículo que amenazó con un destornillador a una familia en Bogotá porque no lo djaron colar en la fila

DEPORTES

Tragedia en Inglaterra: un fisicoculturista de 33 años murió tras desplomarse en medio de una competencia

Tragedia en Inglaterra: un fisicoculturista de 33 años murió tras desplomarse en medio de una competencia

Neymar celebró el pase de Boca Juniors a la final de la Copa Sudamericana: el guiño a Paredes y su diputa personal detrás del festejo

Fuerte cruce de Ángel Romero a Thiago Mendes por su provocador posteo contra Boca Juniors en la cancha: “¡Rompelo ahora!”

Impacto en el fútbol: un candidato a ganar el Balón de Oro sufrió una dura lesión en el duelo entre PSG y Barcelona

El dardo de Leandro Paredes a Brasil tras la clasificación de Boca Juniors a la final de la Copa Sudamericana

ENTRETENIMIENTO

Erik von Detten, exactor de Disney, acusado de estafar a una pareja de ancianos con USD 2 millones en oro

Erik von Detten, exactor de Disney, acusado de estafar a una pareja de ancianos con USD 2 millones en oro

David Fincher confiesa que tuvo que recortar más de 60 páginas del guion de Tarantino para ‘Las nuevas desventuras de Cliff Booth’: “Eran dos películas”

Lo dejamos acá, la película argentina que llegó al primer puesto mundial en Netflix

‘Un lugar tranquilo 3′ ya está en marcha con Jack 0’Connell, Cillian Murphy y una gran revelación: “Tiene un auténtico ambiente familiar”

Charlie Cox habló sobre la reacción de su hijo tras conocer el final de Daredevil: “El color se le fue de la cara”