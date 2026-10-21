Un informe reveló que Elon Musk autorizó el recorte de velocidad del servicio de satélites utilizado por Ucrania

Un informe reveló que Elon Musk autorizó el recorte de velocidad del servicio de Starlink utilizado por Ucrania. (REUTERS/ARCHIVO)

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La restricción de Starlink que afectó a las fuerzas ucranianas dejó a parte de sus drones de ataque e interceptación sin capacidad operativa y abrió una disputa dentro de Washington sobre quién tomó la decisión. The Wall Street Journal informó que Elon Musk autorizó el recorte de velocidad del servicio utilizado por Ucrania.

El cambio comenzó el 14 de octubre y alcanzó a una versión de uso militar de la red satelital de SpaceX. Según el diario, la medida provocó alarma en Kiev y desconcierto en la administración de Donald Trump.

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El recorte limitó la conexión de equipos ucranianos que dependían de Starlink en el frente de combate. Funcionarios y personas al tanto del caso dijeron al medio que algunos aparatos quedaron prácticamente inutilizados.

La decisión tuvo consecuencias sobre drones destinados a atacar objetivos rusos y sobre otros empleados para interceptar amenazas aéreas. El reporte señaló que autoridades ucranianas sostuvieron que el cambio facilitó la evasión de misiles rusos frente a sus defensas.

El analista Michael Kofman, de Carnegie Endowment for International Peace, describió el alcance de las limitaciones a The Wall Street Journal: “Las fuerzas ucranianas siguen limitadas en su capacidad de emplear drones de ataque y drones interceptores a 160 kilómetros por hora”.

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Una sorpresiva baja de conectividad satelital dejó sin capacidad operativa a numerosos aparatos no tripulados en el frente de batalla, facilitando que varios proyectiles enemigos lograran eludir con éxito los sistemas defensivos aliados e impactar contra edificaciones civiles y estratégicas. (REUTERS/ARCHIVO)

Kofman añadió ante el diario que la conexión operaba por debajo de 130 kilómetros por hora. A su juicio, esas restricciones seguían afectando las operaciones ofensivas y la defensa aérea de Ucrania.

La ralentización de Starlink afectó un sistema que Ucrania utiliza para mantener comunicaciones y operar drones en zonas de combate. La decisión se produjo después de críticas de Trump y Musk a los ataques ucranianos contra instalaciones energéticas rusas, una secuencia que llevó a Kiev a sospechar de ambos.

Musk y Trump hablaron después de que el recorte salió a la luz

Musk y Trump conversaron por teléfono sobre Starlink después de que se conociera la reducción de velocidad, de acuerdo con dos personas citadas por la publicación. Una de ellas afirmó además que ambos habían abordado el tema antes de que se aplicara la limitación.

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No obstante, funcionarios estadounidenses sostuvieron que Musk actuó por su cuenta y que Trump no ordenó de manera específica represalias contra Ucrania. Otra fuente familiarizada con el caso indicó que el empresario habló con varios altos cargos de la administración, incluido el presidente, antes de imponer el límite.

La controversia se intensificó cuando Musk publicó en X que “cualquier límite de velocidad o de uso lo decide el Ejército de Estados Unidos y, en última instancia, el presidente”. La referencia utilizó la sigla POTUS, que identifica al mandatario estadounidense (President of the United States).

Trump, en cambio, declaró el lunes que desconocía quién había sido responsable de la reducción. “Pero me gustaría averiguarlo”, dijo a los periodistas.

Las quejas públicas del presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, impulsaron una revisión informal dentro de la Casa Blanca. El mandatario advirtió que ucranianos podían morir si no se restablecía el acceso sin restricciones.

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La Casa Blanca y SpaceX dieron versiones distintas sobre la coordinación

En medio de la confusión, representantes de SpaceX contactaron a sus pares en la Casa Blanca para buscar un mensaje común. Según las personas citadas por el medio, pretendían instalar la idea de que la empresa y el Gobierno habían coordinado la decisión antes de que Musk ordenara el recorte.

Musk y Trump conversaron por teléfono sobre Starlink después de que Ucrania denunció la reducción de velocidad en los sistemas. (REUTERS/ARCHIVO)

El secretario de Estado, Marco Rubio, negó el miércoles que la administración hubiera pedido limitar el servicio. “No hubo conocimiento previo”, afirmó durante una visita a India.

Rubio también rechazó la acusación de Zelensky sobre un supuesto corte temporal del apoyo de inteligencia estadounidense. Tras hablar con el presidente ucraniano, señaló que esa versión “no es cierta”, aunque admitió que las tensiones entre Washington y Kiev habían aumentado.

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El secretario de Defensa, Pete Hegseth, sostuvo que el Pentágono no retiró apoyo alguno. “No hemos dado ninguna directiva ni nada parecido”, declaró a los reporteros en Eau Claire, Wisconsin.

Hegseth añadió que Starlink puede tomar decisiones vinculadas con sus condiciones de servicio. SpaceX no respondió a una solicitud de comentarios del diario.

Los ataques a refinerías rusas agravaron el choque con Kiev

La relación se deterioró después de los ataques de Ucrania contra refinerías de diésel en Rusia. Trump responsabilizó a esas operaciones por el alza de los precios de la energía, aunque el artículo indicó que la mayoría de los analistas atribuye un impacto mayor a la guerra en Irán.

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Volodímir Zelensky advirtió sobre el riesgo de muertes si no se restablecía el acceso sin restricciones al servicio de Starlink. (EUROPA PRES/ARCHIVO)

El 10 de octubre, pocos días antes de la ralentización, Trump relató una conversación con Zelensky: “Puedes hacer lo que quieras con Rusia, pero no ataques las refinerías porque eso es un problema mundial”.

El presidente agregó entonces: “Y va y ataca el combustible diésel. Será mejor que pare”. Musk respondió a un video de la Casa Blanca con una crítica a Zelensky: “Ha ido demasiado lejos”.

Cuatro días más tarde, operadores ucranianos de drones informaron que perdían acceso sin restricciones a la red satelital sin una explicación. Desde Kiev comenzaron los pedidos urgentes para conocer el origen de la medida y definir si el servicio volvería a la normalidad.

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Denys Sienik, principal diplomático ucraniano en Washington, dijo el martes que su país aguardaba una respuesta oficial. “Estamos esperando la respuesta oficial de los contactos con el Pentágono y SpaceX al nivel de los líderes”, afirmó.

El diplomático explicó que Ucrania buscaba determinar qué había ocurrido y si la conexión ya se había restablecido o sería restaurada. Mientras tanto, Zelensky viajó a Noruega para conversar sobre el fin de la guerra con el enviado de Trump, Steve Witkoff, y otros dos dirigentes.