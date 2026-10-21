Trump dijo que Estados Unidos no hizo un intercambio con Rusia por la liberación de Hubbard: “Fue un pedido directo a Putin”

Trump dijo que EEUU no hizo un intercambio con Rusia por la liberación de Hubbard: “Fue un pedido directo a Putin”. (REUTERS/ARCHIVO)

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la liberación del ciudadano estadounidense Stephen Hubbard de una prisión rusa y sostuvo que no hubo un intercambio con Moscú. Según afirmó en Truth Social, la medida respondió a una petición que hizo directamente a su homólogo ruso, Vladimir Putin, durante una conversación telefónica de la semana anterior.

Hubbard, un profesor de inglés de 73 años condenado en Rusia por actividad mercenaria tras combatir, según la versión oficial rusa, con el ejército ucraniano, fue liberado luego de una gestión atribuida por Trump a su contacto con Putin. El presidente estadounidense aseguró que Moscú no exigió concesiones a cambio de la excarcelación.

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El mensaje de Donald Trump en Truth Social sobre la liberación de Stephen Hubbard

La liberación de Stephen Hubbard

Trump afirmó que Hubbard había sido capturado por Rusia cuatro años antes, durante la administración de Joe Biden, y que ya se encontraba de camino a Estados Unidos. “No fue necesario ningún ‘intercambio’ para esta liberación”, escribió el mandatario estadounidense.

El presidente también cuestionó las negociaciones de la anterior administración con el Kremlin. Según su mensaje, la liberación “debió ocurrir hace mucho tiempo” y Biden no consiguió avances en las conversaciones con las autoridades rusas.

Putin anunció la excarcelación de Stephen James Hubbard durante un encuentro en San Petersburgo con Steve Witkoff, enviado de la Casa Blanca. Witkoff agradeció al presidente ruso la medida respecto del docente, que había recibido una condena de seis años y 10 meses de prisión en 2024.

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Vladimir Putin comunicó la resolución en San Petersburgo durante una reunión con Steve Witkoff, enviado de la Casa Blanca. (Sputnik/Gavriil Grigorov/REUTERS)

La justicia rusa sostuvo que Hubbard se incorporó a una unidad de defensa territorial en Izium, la ciudad ucraniana donde residía desde 2014, después del inicio de la guerra. También afirmó que percibía USD 1.000 mensuales por sus servicios en el ejército ucraniano.

La condena impuesta por la justicia rusa

De acuerdo con la versión oficial rusa, Hubbard recibió entrenamiento y combatió junto a las Fuerzas Armadas de Ucrania hasta abril de 2022, cuando fue capturado por militares rusos.

Un tribunal de Moscú lo declaró culpable de actividad mercenaria en octubre de 2024. La sentencia estableció una pena de seis años y 10 meses de cárcel.

Durante el proceso judicial, el estadounidense admitió su culpa, aunque luego aseguró que nunca había integrado una unidad de defensa territorial ni otra formación armada.

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Un tribunal de Moscú sentenció a Stephen Hubbard a seis años y diez meses de cárcel por actividad mercenaria en octubre de 2024. (REUTERS/ARCHIVO)

En agosto de 2026, Rusia liberó al exmarine estadounidense Robert Gilman, detenido durante cuatro años tras ser acusado de agredir a un policía. Trump señaló entonces que Putin accedió a indultarlo por “razones humanitarias”, debido al deterioro de su estado de salud.

Witkoff llegó a San Petersburgo para reunirse con Putin después de mantener conversaciones en Oslo con el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó esos contactos como “positivos”.

Un funcionario estadounidense dijo a la agencia AFP que Jared Kushner, yerno de Trump, participaría de forma virtual en la reunión entre Witkoff y Putin.

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