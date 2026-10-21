Un hombre de Texas encontró más de 128.000 dólares encima de un cajero automático y devolvió todo el dinero

Un barbero de Lewisville encontró 128.514 dólares en efectivo y 19 cheques sobre un cajero automático y entregó todo a la Policía (EFE/Sebastiao Moreira)

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Un barbero de Lewisville, Texas, entregó a la Policía USD 128.514 en efectivo y 19 cheques que había hallado sobre un cajero automático, sin retirar ni un dólar del dinero. El caso fue informado por Good News Network, que citó declaraciones de las autoridades locales y de CBS Texas.

El hombre, cuya identidad no fue difundida, se detuvo junto a una mujer en el cajero y advirtió que había una bolsa sobre la máquina. Al revisar el contenido, comprobó que estaba repleta de billetes. En lugar de irse del lugar, contactó de inmediato al Departamento de Policía de Lewisville.

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El dinero estaba en una bolsa abandonada sobre el cajero

La investigación determinó que el dinero pertenecía a Bank of America y que un técnico de la empresa Brinks olvidó la bolsa tras una reparación (Captura de video)

Antes de la llegada de un agente, el hombre observó que una inscripción en una de las bolsas podía relacionarla con un local de Chick-fil-A ubicado junto al cajero. Por ese motivo, llevó el paquete al comercio y consultó a un supervisor si pertenecía al establecimiento.

El responsable del local le indicó que el efectivo no era de la empresa. Tampoco identificó como propios una bolsa más pequeña y los 19 cheques que estaban dentro del paquete principal. Poco después, un policía llegó al lugar y el barbero entregó todos los elementos que había encontrado.

La investigación posterior estableció que el dinero y los cheques eran propiedad de Bank of America. De acuerdo con la información recogida por Good News Network, un técnico de la empresa de transporte de valores Brinks había recibido la instrucción de retirar el efectivo tras realizar una reparación en el cajero automático.

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La bolsa habría quedado olvidada sobre la máquina una vez terminada esa tarea. En su interior había un comprobante con el monto exacto: USD 128.514.

La Policía confirmó que faltaba cero dinero

Las autoridades policiales de Lewisville confirmaron mediante conteos manuales y electrónicos que la suma estaba intacta (Captura de video)

El efectivo fue trasladado a la comisaría de Lewisville, donde los agentes aplicaron el protocolo habitual para este tipo de hallazgos. La jefa de Policía, Brook Rollins, pidió apoyo para contar el dinero manualmente y luego verificarlo con una máquina de conteo electrónico.

Tras ambos procedimientos, las autoridades confirmaron que había exactamente USD 128.514, la misma cifra consignada en el recibo. No faltaba ningún billete.

La detective Gina Miller explicó a CBS Texas que había intervenido antes en casos de personas que devolvían objetos perdidos, como carteras o documentos de identidad. Sin embargo, remarcó que no había registrado un antecedente similar por una suma de esa magnitud.

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“He tenido casos de buenas personas que entregaron bienes que encontraron, carteras, identificaciones y cosas así. Pero, en el caso de USD 128.000, nunca había visto que alguien devolviera esa cantidad de dinero”, afirmó Miller al medio estadounidense.

La investigadora también indicó que no existían indicios de un delito en el lugar. “La bolsa estaba simplemente allí. No había señales de que estuviera ocurriendo un crimen. Parecía que había sido dejada por accidente”, aseguró.

Bank of America recuperó el efectivo y los cheques

Bank of America recuperó la totalidad del efectivo y los 19 cheques tras la intervención policial (Captura de video)

Una vez determinada la procedencia del dinero, Bank of America recuperó el efectivo y los cheques. Las autoridades no informaron si la empresa de transporte de valores adoptó medidas internas tras el olvido de la bolsa en el cajero.

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La Policía de Lewisville expresó su intención de reconocer públicamente al barbero por su actuación. El hombre aceptó recibir el homenaje, aunque solicitó que la ceremonia se realizara de manera privada, tal como señaló el medio.

Rollins sostuvo que el hallazgo podría haber tenido otro desenlace, dadas las dimensiones de la suma encontrada. La jefa policial afirmó que el ciudadano “sabía cuál era la decisión correcta y actuó sin dudar”.

Miller, por su parte, recordó que quedarse con dinero hallado no queda justificado por la idea de que quien encuentra un objeto puede conservarlo. Esa expresión popular, dijo, no constituye una defensa legal si una persona es identificada después de apropiarse de bienes ajenos.

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