Zelensky aceptó que Ucrania necesita negociar con Rusia pese a perder territorio: “Es una manera realista de terminar la guerra”

El presidente de Ucrania dijo que es una manera "realista" de terminar los combates

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El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, admitió por primera vez que está dispuesto a congelar las líneas del frente con Rusia tal como están ahora para alcanzar un alto el fuego, aunque eso implique resignar cerca del 25% del territorio ucraniano que las fuerzas de Vladimir Putin ocupan desde 2022.

“Creo que esta es la manera realista de terminar esta guerra”, declaró el mandatario en una entrevista con el programa FOX & Friends.

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La concesión se produjo en momentos en que el enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, viajó a San Petersburgo para reunirse con el presidente ruso este miércoles, en lo que representa el tramo más intenso de la diplomacia estadounidense para poner fin al conflicto.

Zelensky respondió “sí” cuando le preguntaron si aceptaría el mapa actual

El conductor del programa, Brian Kilmeade, fue directo: “¿Aceptaría un acuerdo de paz que congele todo tal como está ahora mismo, en el que usted conserve todavía el 75% o más de su país? ¿Aceptaría la situación tal como está ahora mismo?”.

Zelensky no dudó: “Sí. Tenemos que congelar (la situación). Lo llamamos alto el fuego o detener las muertes, como lo llamó el presidente Trump. Congelar y parar”.

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El líder ucraniano añadió que, tras un eventual cese de hostilidades, Ucrania solicitará garantías de seguridad tanto a Estados Unidos como a los países europeos. “Lo más importante es la paz y también una paz con seguridad”, afirmó.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky (Europa Press)

La presión de Trump precedió al giro de Zelensky

La declaración no llegó en el vacío. Un día antes, Trump exigió desde la Casa Blanca que Zelensky aceptara un acuerdo con Moscú y advirtió que, si no se mostraba dispuesto a negociar, “será algo muy negativo”.

El mandatario estadounidense atribuyó la falta de avances al “inmenso odio” entre ambos líderes y sostuvo que Europa “está cansada de la guerra”.

Trump también vinculó el conflicto con el encarecimiento del diésel en Estados Unidos, que el 21 de septiembre alcanzó un promedio de USD 6,53 por galón, según la Administración de Información Energética.

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El 9 de octubre, tras una conversación con Putin, el presidente estadounidense anunció un acuerdo para comprar diésel ruso y el Tesoro suspendió por seis meses las sanciones a las exportaciones rusas de combustible.

Witkoff lleva a Moscú las propuestas surgidas de las conversaciones de Oslo

Antes de la entrevista televisiva, Zelensky se reunió en Oslo con Witkoff en presencia del primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, y del presidente finlandés, Alexander Stubb. Jared Kushner, yerno de Trump, participó por videoconferencia.

El secretario de Estado, Marco Rubio, calificó las conversaciones de “positivas” y confirmó que el enviado llevaría a San Petersburgo las ideas elaboradas con el lado ucraniano.

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“Ahora, con esas ideas, podrá viajar a San Petersburgo y compartirlas con la parte rusa, y veremos si podemos lograr algún avance”, declaró Rubio durante una visita a India.

La reunión con Putin, prevista para este miércoles, pondrá a prueba si Moscú acepta reabrir el diálogo tras meses de estancamiento. En enero pasado, Witkoff había asegurado que solo faltaba un elemento del marco de paz, que se interpretó como la retirada ucraniana de zonas de Donetsk que aún controla. Desde entonces, las negociaciones no avanzaron.

El enviado estadounidense Steve Witkoff junto al presidente de Rusia, Vladimir Putin (Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Zelensky denunció presiones para forzar la capitulación

Pese al tono conciliador ante las cámaras, el presidente ucraniano acumuló en los días previos una serie de denuncias contra la administración Trump. Acusó al Pentágono de demorar la entrega de misiles interceptores Patriot ya pagados por aliados europeos, cuyo envío depende de la firma del secretario de Defensa, Pete Hegseth.

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También señaló que Ucrania no recibió alertas de inteligencia antes del ataque ruso del 19 de octubre, en el que murieron al menos seis personas y 28 instalaciones energéticas resultaron dañadas.

Otro foco de tensión fue la reducción de la velocidad de Starshield, la versión militar de la red satelital Starlink que emplea el Ejército ucraniano. Trump negó haber ordenado la medida. Elon Musk, cuya empresa SpaceX desarrolló la tecnología, afirmó que una decisión de ese tipo solo podía proceder de la Casa Blanca. Sin embargo, The Wall Street Journal informó que fue Musk quien ordenó la reducción.

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En Oslo, Zelensky reconoció que la inteligencia estadounidense había vuelto a funcionar. “Estamos agradecidos de que la inteligencia funcione”, dijo, y subrayó que las alertas tempranas resultan “muy, muy importantes para nuestra gente, para los niños, los adultos y los civiles”.

Trump busca una cumbre con Putin y Xi Jinping en China

El contexto diplomático se amplía más allá de Ucrania. Trump afirmó que está dispuesto a reunirse con Putin y con el presidente chino, Xi Jinping, el próximo mes en China para abordar la desnuclearización y, posiblemente, la guerra en territorio ucraniano. La posibilidad generó inquietud en Kiev ante el riesgo de quedar al margen de las decisiones sobre su propio futuro.

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Zelensky respondió con firmeza: “Si hay cuestiones sobre Ucrania, sobre nuestro futuro, solo pueden ser aceptables si estamos en la mesa de negociaciones”.

Las elecciones legislativas del 3 de noviembre en Estados Unidos agregan urgencia al tablero. Con el precio del combustible como factor político y el Partido Republicano ante unos comicios de mitad de mandato complicados, el margen de maniobra de Trump frente a Moscú y Kiev se estrecha con cada semana que pasa.