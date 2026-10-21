¿Encontraron al “chupacabras”? Famoso investigador de ovnis alega el hallazgo en la frontera entre Estados Unidos y México

Jaime Maussan y su equipo aseguran haber registrado una criatura desconocida en la frontera estadounidense y difundieron imágenes que, según ellos, respaldan esa hipótesis (EFE/Daily Mail)

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Unas fotografías de una criatura de aspecto inusual reavivaron las especulaciones sobre la posible aparición del llamado “chupacabras” en la frontera entre Estados Unidos y México. El investigador de fenómenos ovni Jaime Maussan y su equipo aseguran que las imágenes registran a un animal que merodea por el Valle de Juárez, en el estado mexicano de Chihuahua, y al que atribuyen ataques contra gallinas, gallos, conejos y otros animales domésticos.

El equipo difundió en los últimos días fotografías y videos que, según sus integrantes, muestran a un ser de extremidades largas y cola extendida mientras trepa por una pared o desciende por un árbol, según reprodujo el diario británico Daily Mail y otros medios mexicanos. Los investigadores sostienen que sus características no coinciden con las de animales habituales de la región, aunque no presentaron una identificación científica concluyente que permita establecer a qué especie pertenece.

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La controversia cobró impulso después de que Maussan viajara a Ciudad Juárez para seguir el caso que, dijo, “impactará a todo el mundo”.

Qué dicen los investigadores sobre la criatura

El equipo de Jaime Maussan calculó que la supuesta criatura mide cerca de 1,80 metros desde la cabeza hasta la punta de la cola (Captura Daily Mail)

De acuerdo con las declaraciones recogidas, los investigadores compararon la apariencia del animal con la de mapaches, zarigüeyas y ratas, pero aseguraron que no encontraron coincidencias suficientes para atribuirlo a alguna de esas especies.

Durante una rueda de prensa, cuatro asistentes de investigación que trabajan con Maussan estimaron que la criatura mide cerca de 1,80 metros desde la cabeza hasta la punta de la cola, de aproximadamente 90 centímetros. Según el Daily Mail, calcularon las dimensiones al comparar al animal con una pared de ladrillos por la que, aseguran, trepó.

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Maussan describió a la criatura como un depredador ágil e inteligente. En declaraciones reproducidas por medios locales, sostuvo que no necesariamente se trataría de un ser extraterrestre, sino que planteó la posibilidad de que tuviera “un origen interdimensional”. Esas hipótesis, sin embargo, no están respaldadas por pruebas científicas presentadas públicamente.

El investigador también afirmó que comenzó a interesarse por el caso después de que un niño —cuya identidad no fue difundida— supuestamente viera al animal llevarse una gallina por la cabeza y trepar a un árbol. Según Daily Mail, Maussan aseguró que algunos residentes habían abandonado sus hogares por temor a la criatura.

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Qué dicen las autoridades

Las declaraciones de Maussan y su equipo contrastan con la información proporcionada por las autoridades. Según el Daily Mail, la Dirección de Protección Civil de Ciudad Juárez afirmó que no había recibido reportes sobre la presencia de una criatura mortal en la zona ni sobre ataques contra animales de granja relacionados con el caso.

El diario británico también informó que la policía del lado estadounidense de la frontera, en Texas, dijo al El Paso Times que no tenía registros de encuentros extraños ni de muertes de animales de granja vinculados con las afirmaciones de Maussan desde que comenzó a hablar en forma pública del asunto, el 5 de octubre.

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Por el momento, tampoco se difundieron pruebas biológicas, como restos del supuesto animal, que permitan analizar sus características e identificarlo. Las fotografías y los videos, por sí solos, no demuestran que se trate del “chupacabras”, una criatura del folclore popular asociada con ataques a animales, ni de una especie desconocida para la ciencia.

Quién es Jaime Maussan

Jaime Maussan ejerció el periodismo deportivo y social antes de volcarse a la divulgación de los fenómenos ovni (X/@jaimemausan1)

Nació en Ciudad de México en 1953 y estudió periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Comenzó su carrera en medios con coberturas deportivas y taurinas, y luego pasó a la televisión y a los reportajes de interés social. Durante esa etapa recibió reconocimientos periodísticos, entre ellos un premio Ondas.

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Su trayectoria tomó otro rumbo cuando empezó a investigar el fenómeno ovni, después de interesarse por el caso de Billy Meier, un suizo que afirmaba tener pruebas de contactos con seres extraterrestres. Aunque el material que presentó Meier fue desacreditado, Maussan profundizó en ese campo y se convirtió en uno de los principales divulgadores mexicanos de teorías sobre objetos voladores no identificados y vida extraterrestre.

Su nombre también quedó asociado con episodios controvertidos. En septiembre de 2023 presentó ante el Congreso mexicano dos cuerpos momificados que describió como seres no humanos y sostuvo que constituían una posible prueba de vida extraterrestre. La exhibición generó cuestionamientos de científicos y especialistas. Investigadores de la UNAM se desvincularon de las interpretaciones atribuidas a sus análisis y expertos que examinaron piezas de características similares concluyeron que habían sido ensambladas con restos humanos, animales y otros materiales.

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También había vinculado con un posible origen extraterrestre al llamado Ser de Metepec, una criatura que, según las investigaciones posteriores, resultó ser un mono ardilla modificado por un taxidermista.