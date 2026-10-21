La construcción de viviendas unifamiliares en EE. UU. se desploma: los permisos de edificación alcanzan su nivel más bajo en años

La construcción de viviendas unifamiliares en Estados Unidos cayó un 4,6% en septiembre y registró su nivel más bajo en un año (REUTERS/Mike Blake)

Guardar

La construcción de viviendas unifamiliares en Estados Unidos cayó un 4,6% en septiembre hasta una tasa anualizada de 859.000 unidades, el nivel más bajo en un año, mientras los permisos para ese segmento se desplomaron un 4% hasta 845.000 unidades, su peor marca desde marzo de 2023.

Los datos, publicados por la Oficina del Censo del Departamento de Comercio, refuerzan las señales de que la inversión residencial retomó su tendencia a la baja durante el tercer trimestre, tras un breve repunte entre abril y junio, según repasó Reuters.

PUBLICIDAD

El retroceso se produce en un contexto de tasas hipotecarias en máximos de casi tres años. La hipoteca fija a 30 años promedió un 7,40% la semana pasada, según datos de Freddie Mac, un encarecimiento que sigue la trayectoria de los rendimientos de los bonos del Tesoro, impulsados por las presiones inflacionarias derivadas de la guerra en Medio Oriente.

La combinación de crédito caro y precios de vivienda aún elevados configuró lo que economistas califican como una crisis de accesibilidad, tema que domina la campaña electoral de cara a las elecciones legislativas de medio término del 3 de noviembre.

PUBLICIDAD

La tasa de interés para hipotecas fijas a 30 años promedió un 7,40% en Estados Unidos y alcanzó máximos de casi tres años (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Los inicios de obra caen en casi todas las regiones

Los retrocesos fueron generalizados. La actividad de construcción unifamiliar disminuyó a lo largo del mes en el Sur, el Medio Oeste y el Oeste, y solo aumentó en el Noreste. En términos interanuales, los inicios de viviendas unifamiliares subieron un 2,6% en septiembre, lo que sugiere que la caída mensual marca un quiebre reciente y no una tendencia sostenida desde el año anterior.

En el agregado total —que incluye proyectos multifamiliares de cinco unidades o más—, los inicios de obra retrocedieron un 5,2% hasta un ritmo anualizado de 1,221 millones de unidades, el nivel más bajo en cuatro meses y por debajo de todas las estimaciones en una encuesta de Bloomberg a economistas.

PUBLICIDAD

El segmento multifamiliar, históricamente volátil, se hundió un 7,2% hasta 349.000 unidades y acumuló una caída interanual del 25,9%.

Los inicios totales de obras residenciales retrocedieron un 5,2% en septiembre ante la contracción en el segmento multifamiliar (REUTERS/Mike Blake)

La confianza de los constructores se hunde al mínimo desde 2012

Un sondeo de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas (NAHB) difundido un día antes reveló que la confianza entre los constructores de viviendas unifamiliares se derrumbó en octubre a su nivel más bajo desde junio de 2012.

La encuesta atribuyó el deterioro al aumento de los costos de materiales, las hipotecas más caras, el diésel más costoso y un mercado laboral en la construcción que los encuestados describieron como en proceso de estancamiento.

El tráfico de compradores potenciales también se desplomó en octubre al nivel más bajo desde abril de 2012, según el mismo relevamiento. “La debilidad en los inicios de obra no sorprende. Incluso si los constructores levantaran casas nuevas, ¿quién podría permitirse comprarlas?”, afirmó Christopher Rupkey, economista jefe de FWDBONDS, en declaraciones recogidas por Reuters.

PUBLICIDAD

Rupkey advirtió que “el mercado inmobiliario está a punto de entrar en un sueño profundo” a menos que Washington revierta sus políticas y reduzca el costo de una vivienda nueva.

La confianza de los constructores de viviendas unifamiliares se desplomó en octubre a su nivel más bajo desde junio de 2012 (REUTERS/Mike Blake)

El exceso de inventario frena nuevos proyectos

Las ventas estancadas generaron un excedente de casas nuevas sin vender en el mercado, un factor que reduce aún más el incentivo para que los desarrolladores inicien nuevos proyectos unifamiliares. Sin embargo, a nivel nacional persiste un déficit estructural de viviendas que mantiene los precios elevados.

Stephen Stanley, economista jefe de Santander US Capital Markets, consideró que la desaceleración en la construcción era un ajuste necesario ante la acumulación de inventario. “Si los constructores simplemente continuaran sin hacer un ajuste, los inventarios se acumularían rápidamente”, señaló para Reuters.

PUBLICIDAD

A su vez, Stanley indicó que un ritmo más lento de inicios de obra podría evitar que el mercado se desequilibre aún más.

La inversión residencial habría vuelto a contraerse en el tercer trimestre

Morgan Stanley estimó que la inversión residencial se contrajo a un ritmo anualizado del 4% en el tercer trimestre, tras haber repuntado en el período abril-junio y contribuido modestamente al producto interior bruto (PIB). Ese repunte había interrumpido cinco trimestres consecutivos de caídas.

Las proyecciones de crecimiento económico para el tercer trimestre se mantienen justo por encima de un ritmo del 3%, después de que la economía avanzara un 2,2% en el segundo trimestre. El Gobierno publicará la estimación preliminar del PIB del tercer trimestre la próxima semana.

PUBLICIDAD

El exceso de viviendas nuevas sin vender frena el inicio de nuevos proyectos residenciales por parte de los desarrolladores (REUTERS/Chris Helgren/File Photo)

Algunos economistas señalaron que la construcción de centros de datos para soportar tecnología de inteligencia artificial agrava la escasez de trabajadores en el sector de la construcción.

El número de viviendas unifamiliares aprobadas pero aún no iniciadas se mantuvo sin cambios en 151.000 unidades, cerca de un máximo de cuatro años y medio, mientras que las terminaciones cayeron un 2,4% hasta 840.000 unidades, el nivel más bajo desde mayo de 2020.

“Nuestra mejor evaluación es que los inicios de obra decaerán en los próximos meses hasta que el impacto energético se entienda mejor”, afirmó Carl Weinberg, economista jefe de High Frequency Economics, sentenció en Reuters.

PUBLICIDAD